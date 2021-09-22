100 дней ареста. О чем пишет Алесь Беляцкий из тюрьмы?

"Главное не впадать в депрессию и не грустить. Я верю, что скоро все будет хорошо. А то, что нас не убивает, делает сильнее", - пишет глава правозащитного центра "Весна" Алесь Беляцкий из тюрьмы. Белорусский правозащитник уже сто дней содержится в СИЗО на улице Володарского в Минске. Его задержали во время разгрома "Весны". Эта организация с началом протестов стала играть ключевую роль в оказании помощи пострадавшим от силовиков и сбора информации о политзаключенных.

Коллеги Алеся Беляцкого говорят, что вести от него из тюрьмы - большая редкость, за сто дней ареста его близкие получили лишь пару писем и открыток. О чем он в них пишет - у DW.

От Алеся Беляцкого очень редко приходят письма коллегам и родным

Алеся Беляцкого, а также его соратников Валентина Стефановича и Владимира Лабковича арестовали 14 июля, когда у сотрудников "Весны" по всей стране и в главном офисе организации прошли обыски. Ранее, в марте 2021 года, стало известно, что на "Весну" было заведено уголовное дело по статье об организации и активном участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок. А еще раньше были взяты под стражу правозащитники и волонтеры Марфа Рабкова, Андрей Чепюк, Леонид Судаленко и Татьяна Ласица.

СИЗО на улице Володарского

Письмами и открытками от Беляцкого с DW смогла поделиться только его коллега Диана (фамилию DW не называет в целях безопасности героини. - Ред.). "На мои около полутора десятков писем я получила только два ответа. Первой пришла открытка со словами, что у него "все нормально". Вторым я получила письмо, где он подробно описал свой рацион, мы в "Весне" сделали потом по нему инфографику", - рассказывает правозащитница.

Такая же ситуация и у жены Беляцкого Натальи Пинчук. За три месяца она получила только несколько писем от мужа, при том, что он отправил ей около двадцати. "Письма Алесь нумерует, что дает возможность отследить, все ли письма доходят. К сожалению, далеко не все. Что касается моих писем, то я с уверенностью могу сказать, что он получил только два", - говорит жена Беляцкого в беседе с DW.

Из-за цензуры Алесь пишет в основном про быт и книги

В переписке с мужем Наталья Пинчук старается не упоминать о задержании или уголовном деле, чтобы письмо прошло тюремную цензуру. "Темы касаются бытовых вопросов: в основном пишем о родных, иногда о наших общих знакомых или как проходят дни и чем заняты. В письмах я стараюсь задавать ему вопросы, но ответы на них почти не получаю", - с сожалением говорит супруга правозащитника.

Одно из писем Беляцкого

В письмах коллеге Алесь рассказывает о своих буднях. "Смотрю тут российские сериалы, которые идут по телевизору. Насмотрелся до конца жизни и еще продолжаю. Также с восхищением слежу за спортом и разными соревнованиями: футбол, кубок Лиги чемпионов, чемпионат мира по гребле, теннис. Читаю немного, меньше, чем хотелось бы. Прочитал книги Кати Медведевой, Адама Глобуса, читаю стихи Максима Богдановича. Так что не скучаю, так и проходят мои дни", - делится письмами Беляцкого Диана.

В "Володарке" мало что происходит, поэтому рассказывать Алесю Беляцкому особенно нечего. "Он продолжает читать белорусских современников, его очень расстроила смерть поэта Алеся Рязанова", - рассказывает Диана. В письмах Беляцкого, написанных в условиях цензуры, она пытается найти скрытый смысл: "Но как мне сказала жена Алеся, скрытый смысл тут один: если пишу, значит еще живой".

25 сентября у Алеся Беляцкого был день рождения, и насколько известно "Весне", многие белорусы отправили ему поздравления и письма солидарности. "Некоторые к нему все же попали, и он даже прислал слова благодарности. "Заглянет солнце и в наше решетчатое окно" - писал Алесь в открытках", - рассказывает Диана.

"Не грусти" - главное пожелание Беляцкого коллеге из тюрьмы

Этот арест - не первый в жизни Алеся Беляцкого. В 2011 году якобы за сокрытие доходов в особо крупном размере и неуплату налогов ему присудили 4,5 года колонии, из которых он отсидел три и в 2014 вышел по амнистии. За годы тюрьмы Беляцкого не раз выдвигали на Нобелевскую премию мира, он стал лауреатом множества премий в области прав человека и свободы. После начала протестов в Беларуси Беляцкий присоединился в Координационному совету, и несмотря на высокий риск ареста, оставался в стране и продолжал работать.

В 2014 году Беляцкий вышел из тюрьмы по амнистии

Сейчас, из-за подписок адвокатов о неразглашении, коллеги и близкие даже толком не знают, в чем суть уголовного дела против него. "Мы только недавно из расписания суда узнали, что Алесю Беляцкому предъявлено обвинение только по одной статье Уголовного кодекса - ч. 2 ст. 243 (неуплата налогов). Больше никакой информации нет: мы не знаем, кто сокамерники, как часто проводятся следственные действия и другие моменты, которые известны о некоторых других политзаключенных", - рассказывает коллега Диана.

По ее словам, этот арест Беляцкого сильно отличается от предыдущего. "Больше всего в его письмах удивляет то, что он сейчас пишет очень мало и только то, что касается бытовых вещей. Во время своего заключения в 2011-2014 годах он писал большие письма, в которых много размышлял. Теперь приходят короткие и сухие строки".

О своем новом уголовном деле и работе "Весны" Алесь тоже не пишет. "Единственное наставление из письма, которое я получила - "Не грусти". И это действительно очень важное пожелание", - говорит Диана.

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