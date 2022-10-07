Нобелевку мира дали правозащитникам Украины, Беларуси и РФ

Лауреатами Нобелевской премии мира за 2022 год стали правозащитники из России, Беларуси и Украины: российское правозащитное общество "Мемориал", украинская общественная организация "Центр Гражданских Свобод" и основатель белорусского правозащитного центра "Весна" Алесь Беляцкий. О своем решении Нобелевский комитет сообщил в пятницу, 7 октября.

"Лауреаты Премии мира представляют гражданское общество в своих странах. Они на протяжении многих лет продвигали право критиковать власть и защищать основные права граждан. Они приложили выдающиеся усилия для документирования военных преступлений, нарушений прав человека и злоупотребления властью. Вместе они демонстрируют значение гражданского общества для мира и демократии", - объяснили решение в Нобелевском комитете.

Беляцкий - инициатор демократического движения в Беларуси

Алесь Беляцкий был одним из инициаторов демократического движения, возникшего в Беларуси в середине 1980-х годов. "Он посвятил свою жизнь продвижению демократии и мирного развития в своей стране", - пишет Нобелевский комитет. В 1996 году Беляцкий основал организацию "Весна" в ответ на спорные поправки в конституцию, которые, как подчеркивает комитет, "наделили президента диктаторскими полномочиями и вызвали массовые демонстрации".

"Власти неоднократно пытались заставить Алеся Беляцкого замолчать. Он находился в заключении с 2011 по 2014 год. После масштабных демонстраций против режима в 2020 году его снова арестовали. Он по-прежнему находится под стражей без суда. Несмотря на огромные личные трудности, Беляцкий не уступил ни на дюйм в своей борьбе за права человека и демократию в Беларуси", - заявили в комитете.

Работа "Мемориала" по увековечиванию памяти жертв репрессий

Правозащитная организация "Мемориал" была создана в 1987 году с целью сохранить память о жертвах коммунистического режима. Среди его учредителей - лауреат Нобелевской премии мира Андрей Сахаров и правозащитница Светлана Ганнушкина. После распада СССР "Мемориал" стал крупнейшей правозащитной организацией в России. Она собирала и систематизировала информацию о политических репрессиях и нарушениях прав человека в России.

Отдельно в пресс-релизе комитета упоминается работа "Мемориала" во время чеченских войн. "Мемориал" собирал и проверял информацию о злоупотреблениях и военных преступлениях, совершенных российскими и пророссийскими силами в отношении гражданского населения. В 2009 году из-за этой работы была убита глава чеченского филиала "Мемориала" Наталья Эстемирова", - напомнили в комитете.

"Организация находится в авангарде усилий по борьбе с милитаризмом и по поощрению прав человека и власти, основанной на верховенстве закона", - подчеркнули в комитете. В декабре 2021 суд в России приняли решение о принудительной ликвидации "Мемориала" и его закрытии.

Деятельность "Центра гражданских свобод" во время вторжения в Украину

"Центр гражданских свобод" был основан в Киеве в 2007 году с целью "продвижения прав человека и демократии в Украине". "Центр занял позицию по укреплению украинского гражданского общества и оказания давления на власти, чтобы они превратили Украину в полноценную демократию, в правовое государство", - заявили в комитете.

"После вторжения России в Украину в феврале 2022 года "Центр гражданских свобод" предпринял усилия по выявлению и документированию военных преступлений России против гражданского населения Украины. В сотрудничестве с международными партнерами центр играет новаторскую роль в привлечении виновных к ответственности за свои преступления", - подчеркивается в сообщении.

Нобелевская премия мира

В этом году на премию мира претендовали 251 человек и 92 организации, а общее количество кандидатов - 343 - стало вторым в истории награды. Рекорд был установлен в 2016 году, когда кандидатов было 376. Премию мира, согласно завещанию Альфреда Нобеля, присуждают "лицу, добившемуся наибольших успехов, либо сделавшему больше других в деле сплочения народов и сокращения численности действующих армий, а также за проведение мирных конгрессов и привлечение к ним внимания".

В прошлом году одним из двух лауреатов Нобелевской премии мира стал главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов. Вместе с ним премию вручили филиппинской журналистке Марии Рессе. Муратов и Ресса представляют всех журналистов, борющихся за этот идеал "в мире, где демократия и свобода прессы сталкиваются со все более неблагоприятными условиями", подчеркнули в комитете.

Муратов стал третьим россиянином, удостоенным Нобелевской премии мира. До него ее вручали физику и правозащитнику Андрею Сахарову и единственному президенту СССР Михаилу Горбачеву.

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