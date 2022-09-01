Горбачев - потерпевший неудачу, но изменивший мир к лучшему

Многим народам в мире есть за что быть благодарными Михаилу Горбачеву. Это сильно отличает его от нынешнего главы РФ Владимира Путина, считает Миодраг Шорич.

Германия благодарна Михаилу Горбачеву за его вклад в падение Берлинской стены. Карикатура 2021 года, к 90-летию политика

Коммунистическую утопию не удалось превратить в реальность - ни благими словами и обещаниями, ни массовыми расстрелами и ГУЛАГом. В 1985 году КПСС предприняла еще одну попытку спасти свою империю: Михаил Горбачев, который в то время был сравнительно молод, должен был ликвидировать становящееся все более масштабным отставание от Запада. Он потерпел неудачу, как и все его предшественники.

Однако результатом этого провала стал не только конец холодной войны. Сняв хомут насилия, скреплявший коммунистическую империю, он вернул свободу, а вместе с ней и достоинство миллионам людей - в том числе русским, украинцам и другим народам Советского Союза. Им снова стало позволено быть русскими, грузинами, армянами или латышами, людьми с гражданскими правами. Им больше не нужно было быть пролетариями, стоящими перед пустыми полками и притворяющимися, что они живут в раю.

Россия - припозднившаяся страна

То, что Михаил Горбачев скончался именно сейчас, - трагично. Народы стран Балтии, поляки, чехи, словаки, восточные немцы, румыны - после 1991 года все они начали жить в "общем европейском доме", как назвал это Горбачев. И лишь его собственные, российские соотечественники до сих пор не могут решиться на этот шаг. Россия - припозднившаяся страна. Хуже того: нынешний кремлевский лидер Владимир Путин хочет помешать и украинцам с белорусами встать на путь свободы и демократии.

Миодраг Шорич

Путин хочет вернуться к пафосу, утопии, рабству. Как и при коммунизме, человек должен служить государству, а не наоборот. Как и при коммунистической диктатуре, в сегодняшней России любое публичное высказывание недовольства опасно, а гражданам лгут через контролируемые государством СМИ. Как и члены Политбюро в прошлом, Путин страдает от навязчивого представления о том, что Москва окружена врагами. Как и во времена Брежнева, номенклатура безудержно обогащается за счет населения, а в стране процветают коррупция и бесхозяйственность.

Горбачев открыл архивы, чтобы россияне могли увидеть собственными глазами, сколько миллионов их родных были убиты ни за что по распоряжению Сталина и Ленина. Путин закрывает архивы, осуществляет цензуру книг по истории, вновь вводит догму о непогрешимости государства. Он поддерживает ложь, когда она служит патриотическому воспитанию масс.

Наследник Горбачева: политический динозавр

Горбачев вернул домой солдат с проигранной войны в Афганистане. Сегодня Путин отправляет их в Украину в рамках так называемой "спецоперации" для борьбы с несуществующим там фашизмом. Преемник Горбачева в Кремле - это политический динозавр с идеями из 19 столетия. Он борется за "сферы влияния" в мире, потому что не справляется с модернизацией экономики и инфраструктуры своей страны.

Он не понимает, что сегодня, когда перед молодым россиянином стоит выбор между национальным величием (что бы под этим ни подразумевалось) и последней моделью айфона, он делает выбор в пользу последнего. Об этом говорит тот факт, что сотни тысяч высококвалифицированных специалистов после начала войны в Украине покинули Россию.

Несомненно, Горбачев был партийным функционером и плохо разбирался в экономике. Реформировать не удалось даже командную экономику якобы столь прогрессивной ГДР, как стало очевидно после 1990 года. Вероятно, любой кремлевский лидер, который хотел бы в кратчайшие сроки реформировать плановую экономику СССР, был обречен на провал. 20 лет назад экономические успехи, которые якобы являлись заслугой Путина, были полностью обусловлены высокими ценами на сырьевые товары. Или есть какие-то продукты, которые разработала и производит Россия и которые пользуются спросом где-нибудь в мире - если не считать оружия?

Язык извергов

Горбачеву обеспечена отдельная глава в учебниках истории. Ни один другой политик не изменил мир к лучшему во второй половине 20-го века так сильно, как он. Миллионы людей по всему миру начали изучать русский язык благодаря ему - этому новому, человечному политику.

Путин же, напротив, сделал русский язык языком извергов и изгоев. Даже многие украинцы стараются не пользоваться им. Сегодня менеджеры культурных мероприятий на Западе вынуждены оправдываться, если они хотят поставить балет Чайковского или организовать чтения Достоевского. Поэтому они предпочитают этого не делать.

Да, жизнь Михаила Горбачева была порой трагичной, слишком часто он терпел неудачи. Но его намерением было изменить мир к лучшему. По крайней мере, он пытался сделать это.

Автор: Миодраг Шорич, обозреватель DW

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