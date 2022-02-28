Решение о ликвидации общества "Мемориал" признано законным

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Апелляционная инстанция Верховного суда РФ оставила решение о ликвидации без изменений. Апелляционная жалоба "Мемориала" отклонена.
Апелляционная коллегия по административным делам Верховного суда (ВС) РФ оставила без изменений решение о ликвидации историко-просветительского общества "Международный "Мемориал" по иску Генпрокуратуры России. "Решение Верховного суда РФ от 28 декабря 2021 года оставить без изменений", - говорится в решении апелляционной инстанции, обнародованном в понедельник, 28 февраля.
Тем самым коллегия отклонила апелляционную жалобу "Мемориала", просившего отменить решение ВС РФ как незаконное и необоснованное. По решению первой инстанции ликвидации подлежат "Международная общественная организация "Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество "Мемориал", ее региональные отделения и иные структурные организации".
После решение апелляционной инстанции постановление Верховного суда вступило в законную силу и подлежит исполнению.
"Мемориал" в апелляционной жалобе подчеркивал, что ликвидация общества "является несоразмерной мерой". Представители НКО также подчеркивали общественную значимость "Мемориала".
Международный "Мемориал" и правозащитный центр "Мемориал" были ликвидированы Верховным судом РФ и Мосгорсудом 28 и 29 декабря соответственно. Генпрокуратура обвинила правозащитные организации в неоднократном и грубом нарушении законодательства России, в частности, в сокрытии "факта выполнения функции иностранного агента" и ведении политической деятельности.
"Мемориал" претензии Генпрокуратуры не признал и настаивал, что законных оснований для ликвидации общества нет. В НКО подчеркивали, что общество и одноименный правозащитный центр уже выплатили штрафов более чем на 6 млн руб. за нарушения законодательства о деятельности "иноагентов".
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) после обращения ПЦ "Мемориал" предписал российским властям приостановить исполнение судебных решений о ликвидации организаций до рассмотрения в Страсбурге их жалоб на закон об "иноагентах".
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