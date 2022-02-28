 Решение о ликвидации общества ″Мемориал″ признано законным | Новости из Германии о России | DW | 28.02.2022

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Россия

Решение о ликвидации общества "Мемориал" признано законным

Апелляционная инстанция Верховного суда РФ оставила решение о ликвидации без изменений. Апелляционная жалоба "Мемориала" отклонена.

Судебный молоток

Апелляционная коллегия по административным делам Верховного суда (ВС) РФ оставила без изменений решение о ликвидации историко-просветительского общества "Международный "Мемориал" по иску Генпрокуратуры России. "Решение Верховного суда РФ от 28 декабря 2021 года оставить без изменений", - говорится в решении апелляционной инстанции, обнародованном в понедельник, 28 февраля.

Тем самым коллегия отклонила апелляционную жалобу "Мемориала", просившего отменить решение ВС РФ как незаконное и необоснованное. По решению первой инстанции ликвидации подлежат "Международная общественная организация "Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество "Мемориал", ее региональные отделения и иные структурные организации".

После решение апелляционной инстанции постановление Верховного суда вступило в законную силу и подлежит исполнению.

"Несоразмерная мера"

"Мемориал" в апелляционной жалобе подчеркивал, что ликвидация общества "является несоразмерной мерой". Представители НКО также подчеркивали общественную значимость "Мемориала".

Международный "Мемориал" и правозащитный центр "Мемориал" были ликвидированы Верховным судом РФ и Мосгорсудом 28 и 29 декабря соответственно. Генпрокуратура обвинила правозащитные организации в неоднократном и грубом нарушении законодательства России, в частности, в сокрытии "факта выполнения функции иностранного агента" и ведении политической деятельности.

"Мемориал" отверг претензии Генпрокуратуры

"Мемориал" претензии Генпрокуратуры не признал и настаивал, что законных оснований для ликвидации общества нет. В НКО подчеркивали, что общество и одноименный правозащитный центр уже выплатили штрафов более чем на 6 млн руб. за нарушения законодательства о деятельности "иноагентов".

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) после обращения ПЦ "Мемориал" предписал российским властям приостановить исполнение судебных решений о ликвидации организаций до рассмотрения в Страсбурге их жалоб на закон об "иноагентах".

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    DW подсчитала, в каких регионах России чаще всего находят НКО- "иностранных агентов". Сюрпризов мало: впереди Москва. За столицей с большим отрывом идет Санкт-Петербург. На третьем месте по числу НКО-"иноагентов" - Екатеринбург.

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    С 2012 года в реестр "иноагентов" Минюста РФ было занесено 200 организаций. Сегодня свою работу продолжают 75 из них. Оспорить статус "иноагента" очень сложно, а новые правила и ограничения для таких организаций появляются чуть ли не каждый год. Большинство из этих предписаний тормозят работу коммерческого сектора и вынуждают организации прекращать работу, уверены правозащитники.

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    В декабре 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий причислять к СМИ-"иноагентам" физлиц. В числе первых граждан РФ, получивших этот статус, - основатель движения "За права человека" Лев Пономарев, петербургская активистка Дарья Апахончич и отдельные журналисты изданий "Псковская губерния", "7х7" и "Радио Свобода".

    Автор: Елена Барышева, Михаил Бушуев, Елена Гункель


Смотреть видео 03:17

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