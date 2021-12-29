"Остались один на один с государством". Реакция на закрытие ПЦ "Мемориал"

За два дня по решению суда были ликвидированы сразу две старейшие НКО в России, в создании которых принимал участие нобелевский лауреат Андрей Сахаров. Во вторник, 28 декабря 2021 года, по решению Верховного суда РФ было закрыто историко-просветительское общество "Международный Мемориал", а на следующий день - правозащитный центр "Мемориал". Пока решения не вступили в законную силу, НКО продолжают существовать, но у представителей организаций нет иллюзий, что им удастся добиться справедливости в российских судах. В организациях уверены, что их преследование является политическим.

В чем обвинили "Мемориал"

На процессе 29 декабря прокуроры говорили не только об основной своей претензии к "Мемориалу", которая легла в основу иска - отсутствии маркировки "иностранного агента" на некоторых материалах организации. Эти нарушения "Мемориал" исправил задолго до появления иска о ликвидации.

Сторонники "Мемориала", выступающие против его закрытия (28 декабря 2021 года)

Оказалось, что гособвинители не согласны с содержанием списков политзаключенных, которые составляет правозащитный центр. В пример они привели фигурантов списков, обвиненных в шпионаже. По словам прокурора, такие действия формируют негативное отношение к судебной системе.

Защитник "Мемориала" Григорий Вайпан в прениях напомнил судье и обвинению, что советских диссидентов тоже преследовали за составление списков политзаключенных и критику советских судов. Он обратил внимание, что в современной России такое поведение советского государства признали политическими репрессиями.

Судьба "Мемориала" была предрешена

Тем не менее судья Михаил Казаков удовлетворил иск прокурора Москвы и постановил ликвидировать правозащитный центр "Мемориал" и его региональные отделения. На чтение решения у Казакова ушло около минуты. Мотивировочная часть решения пока не опубликована.

Илья Новиков у здания суда

"Я бы хотел, чтобы все понимали, что это решение никак не связано с маркировкой и законом об "иноагентах", - заявил после заседания адвокат Илья Новиков. - Этот закон принимался ровно для того, чтобы ликвидировать организации, которые государство, по своим политическим соображениям, считает неугодными и нелояльными".

По словам Новикова, судьба "Мемориала" была предрешена, но участие в судах все равно имело символический смысл. "Важно, что этот корабль сейчас идет на дно с поднятым флагом, - произнес Новиков перед журналистами. - Его пробили вражеским ядром, но флаг не был спущен. Очень скоро, думаю, наступит момент, когда он снова будет поднят - уже простреленный, закопченный - как положено славному боевому флагу, который только приобретает себе честь и славу после подобных историй".

"Закон об иноагентах направлен на удушение гражданского общества"

В самом "Мемориале" тоже сообщили, что не собираются исчезать. "Думаю, мы всех приятно удивим, хотя кого-то удивим неприятно", - улыбаясь, пообещал после суда председатель правления центра Александр Черкасов. Он напомнил позицию "Мемориала" о том, что "закон об "иностранных агентах" неправовой и изначально направлен на удушение гражданского общества". "Сегодня мы получили еще одно доказательство этому", - добавил Черкасов.

Поддержать правозащитный центр к суду пришел фигурант так называемого "московского дела" Константин Котов. За участие в московских протестах летом 2019 года его посадили в тюрьму в связи с повторным нарушением правил участия в митингах. "Мемориал" тогда признал Котова политзаключенным. Активист сказал DW, что ликвидацию НКО он переживает как личный удар.

"Мемориал защищал меня и мою жену. Они помогали и после моего освобождения, - вспоминает Котов. - Но это утрата и для всего общества в России. Это посыл власти о том, что защищать права россиян некому. Они остались один на один с государством". В то же время он выразил надежду, что люди, которые создавали "Мемориал" и работали в нем, "найдут механизмы, которые позволят им продолжить деятельность в том или ином виде".

Что будет дальше?

Личной трагедией в разговоре с DW назвал закрытие организации адвокат Леонид Соловьев. Он представляет в судах интересы журналистов студенческого издания DOXA, которых "Мемориал" тоже признал политзаключенными. Работу над списками политзаключенных Соловьев назвал "сбрасыванием пелены", которую навешивают авторитарные власти.

"Государство пытается завуалировать политические дела обычными уголовными делами. Обычно же так и говорят - это не политзаключенный, а обычный уголовник, - говорит Соловьев. - "Мемориал" эту пелену сбрасывал и делал это эффективно". Юрист уверен, что после ликвидации правозащитного центра государственные репрессии не прекратятся.

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