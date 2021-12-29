Комментарий: Ликвидация "Мемориала" - переход РФ в эпоху насилия

Мосгорсуд постановил ликвидировать правозащитный центр "Мемориал" по иску столичной прокуратуры. Накануне аналогичное решение было принято Верховным судом РФ в отношении "Международного Мемориала". Даже по мнению лояльного Кремлю лидера партии "Справедливая Россия - За правду" Сергея Миронова, это "плевок в лицо всем жертвам массовых репрессий". Но власти это, очевидно, не смущает.

Решение президента

Центр "Мемориал" появился в 1989 году, как "дитя" и одновременно один из моторов перестройки, еще до образования в 1991 году современной России. Все эти годы его можно было считать соучредителем новой страны. Он хранил базовые ценности: память о советских репрессиях, которая должна была помешать возвращению к сталинской практике, и необходимость защищать права человека, которые, в рамках Хельсинкских соглашений, носят международный характер и не относятся к числу исключительно внутренних дел.

Иван Преображенский

В 2020 году, приняв, по сути, новую конституцию, а, по мнению многих экспертов и гражданских активистов, и совершив конституционный переворот, Владимир Путин фактически переучредил Россию. Новый основной закон содержал новые правила. Международное право, читай примат прав человека, перестал быть важнее, чем национальные законы. Глава государства "обнулился" и был окончательно сломан принцип сменяемости верховной власти. Все ветви власти, исполнительная, законодательная и судебная оказались подчинены президенту, фактически выведенному из системы разделения властей. Из "гаранта конституции" Путин, фактически стал ее источником, поскольку упоминание о российской народе как источнике власти из основного закона фактически выпало.

В системе, где в центре внимания оказалась единоличная власть, которую часто в таком виде политологи называют просто диктатурой,"Мемориал", как соучредитель старой России и хранитель ценности прав человека и их примата, оказался лишним элементом, тормозом к дальнейшему укреплению системы личной власти и консервации в этих рамках страны. Поэтому, как никто не сомневается, что решение о переписывании конституции принимал лично Владимир Путин, так и тут не должно быть сомнений, что он, "высочайшим повелением" приказал запретить демократическую Россию,точнее то, что от нее еще осталось.

Взять мир на абордаж

Характерны обвинения, выдвинутые властями против "Мемориала". Международный центр, оказывается, создавал "лживый образ СССР как террористического государства". Правозащитный - "поддерживал экстремистов", под которыми власти подразумевают новых политических заключенных. Их реестр "Мемориал" вел уже много лет, и он был, по сути, отражением другого реестра - иностранных агентов, куда Минюст, по команде Кремля, ранее включил и самих правозащитников.

Все это результаты строительства монолитного общества и его милитаризации. Многие надеются, при этом, что конечной целью этих процессов является фактически пожизненное удержание власти Владимиром Путиным. И даже то, что Кремль в ультимативном порядке потребовал от стран Запада "немедленных гарантий безопасности" - лишь средство в этой борьбе за вечное правление.

Однако появление монолитного общества и государства могут служить и другой цели. Это может быть подготовка, говоря языком российского МИД, к противостоянию с Западом "военно-техническими", а если не получится, то и "военными" средствами. Иначе говоря - к войне, возможность которой в Европе пресса всего мира обсуждает уже месяц. Для российских властей, если они не исключают возможность военного конфликта большой интенсивности, ненавистна любая пацифистская деятельность, даже та, что обращена в прошлое.

Пиррова победа

Впрочем, нет причин правозащитникам опускать руки. Запрос на их помощь был даже в Советском Союзе, который уж точно был более авторитарным, чем современная Россия. И сейчас "Мемориал" просто насильно возвращают к ситуации "до 1989 года". Надо понять, какие ошибки были совершены ранее. Например, слишком тесное взаимодействие с властями, там и тогда, когда в этом не было большой необходимости, исправление этих ошибок и начало процесса переучреждения России на базе прав человека заново. Потому что спрос на них полицейское государство своей активностью может только повышать.

Автор: Иван Преображенский, кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе, обозреватель ряда СМИ. Автор еженедельной колонки на DW. Иван Преображенский в Facebook: Иван Преображенский

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