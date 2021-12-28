 Правительство ФРГ осудило решение о ликвидации ″Международного Мемориала″ в РФ | Новости из Германии о Германии | DW | 28.12.2021

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Германия

Правительство ФРГ осудило решение о ликвидации "Международного Мемориала" в РФ

Решение Верховного суда РФ запретить "Международный Мемориал" противоречит международным обязательствам по защите основополагающих гражданских прав, заявили в МИД Германии.

Флаг Германии у здания Рейхстага в Берлине

Правительство Германии раскритиковало решение Верховного суда (ВС) России запретить Международное историко-просветительское общество "Мемориал". Это судебное постановление противоречит международным обязательствам по защите основополагающих гражданских прав и является "более чем непонятным", заявила представительница министерства иностранных дел ФРГ во вторник, 28 декабря.

"Это решение беспокоит нас не в последнюю очередь потому, что лишает жертв притеснений и репрессий голоса", - добавили в Берлине. "Мемориал" вносит "незаменимый вклад в исследования, документирование и предотвращение серьезных нарушений прав человека", указали в германском внешнеполитическом ведомстве.

Верховный суд РФ запретил "Международный Мемориал"

Ранее в этот же день ВС России принял решение о запрете "Международного Мемориала". Общество и его региональные подразделения решено ликвидировать. Генпрокуратура РФ в своем иске в суд утверждала, что "Мемориал" якобы неоднократно нарушал законы, а также занимался политической деятельностью с целью влияния на государственные решения и формирования общественного мнения.

Организация отвергла претензии ведомства. "Мемориал" обжалует решение ВС РФ в российских судах, а если потребуется, то и в Европейском суде по правам человека.

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