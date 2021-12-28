Ликвидация "Мемориала": кто вершит в России суд над правозащитниками?

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Верховный суд РФ постановил ликвидировать международное историко-просветительское общество "Мемориал". Кем на самом деле принято решение запретить организацию, знает Сергей Елкин.
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