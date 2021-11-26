Суд в РФ назначил активистам Котову и Беленкину арест за поддержку "Мемориала"

Пресненский районный суд Москвы назначил девять суток ареста Константину Котову из-за акции против ликвидации общественной организации "Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество "Мемориал" (ММ) у здания Верховного суда (ВС) РФ. Об этом в пятницу, 26 ноября, сообщили в пресс-службе Пресненского суда.

"Котову назначено наказание в виде административного ареста сроком на девять суток", - цитирует представителя судебной инстанции агентство "Интерфакс". Активиста сочли виновным в нарушении порядка организации публичного мероприятия (часть 2 статьи 20.2 КоАП РФ).

По версии суда, Котов организовал мероприятие и призывал к нему в Telegram-канале.

Активисту Беленкину назначили 25 суток ареста

Другого активиста - Алексея Беленкина, задержанного, как и Котов, в ходе пикета, Пресненский суд арестовал на 25 суток за повторное нарушение правил проведения публичного мероприятия (часть 8 статьи 20.2 КоАП РФ).

Верховный суд РФ на этой неделе приступил к рассмотрению иска Генеральной прокуратуры о ликвидации ММ.

Почти 30-летняя история "Мемориала"

Организация была учреждена в 1992 году в Москве. Ей предшествовала московская общественная группа "Мемориал", возникшая в 1987 году и давшая начало целому ряду региональных организаций и групп. В 1989 году все они объединились во Всесоюзное историко-просветительское общество "Мемориал". Одним из организаторов и первым почетным председателем общества "Мемориал" был академик Андрей Сахаров.

"Международный Мемориал" внесли в реестр НКО - "иностранных агентов" в 2016 году. На протяжении нескольких лет организацию неоднократно штрафовали власти в РФ за нарушения закона об "иноагентах".

Призывы в поддержку "Мемориала"

В поддержку "Мемориала" и с призывом к властям России не ликвидировать эту организацию выступили Совет Европы, ведущие европейские политики, в том числе немецкие, послы государств Европейского Союза и многие другие.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) решительно осудил действия российских властей. "Нас шокирует угроза закрытия "Мемориала" - авторитетной организации с высокими заслугами - путем открытой криминализации ее ценной работы по примирению и исследованиям", - заявил Штайнмайер в Берлине 22 ноября. Он подчеркнул, что подобная ситуация не может оставаться без резкой критики со стороны Запада.

Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович предупредила, что роспуск организации будет иметь "серьезные негативные последствия для всего гражданского общества и защиты прав человека в стране". "Мемориал" - одна из старейших и наиболее выдающихся правозащитных групп в России и символ неустанной борьбы за свободу, демократию и права человека на постсоветском пространстве и за его пределами", - подчеркивала Миятович.

Смотрите также:

"Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ Политическая деятельность - понятие растяжимое Некоммерческие организации, по закону, включаются в реестр "иностранных агентов" в том случае, если они занимаются на иностранные деньги политической деятельностью в России. При этом профиль включенных в список Минюста РФ НКО дает понять: спектр их деятельности очень широкий, а фокус работы многих из них не ассоциируется с политикой.

"Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ В каких регионах РФ больше всего признанных "иноагентами" НКО DW подсчитала, в каких регионах России чаще всего находят НКО- "иностранных агентов". Сюрпризов мало: впереди Москва. За столицей с большим отрывом идет Санкт-Петербург. На третьем месте по числу НКО-"иноагентов" - Екатеринбург.

"Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ Что стало с признанными "иноагентами" НКО С 2012 года в реестр "иноагентов" Минюста РФ было занесено 200 организаций. Сегодня свою работу продолжают 75 из них. Оспорить статус "иноагента" очень сложно, а новые правила и ограничения для таких организаций появляются чуть ли не каждый год. Большинство из этих предписаний тормозят работу коммерческого сектора и вынуждают организации прекращать работу, уверены правозащитники.

"Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ СМИ-"иноагентом" может быть признан любой гражданин РФ В декабре 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий причислять к СМИ-"иноагентам" физлиц. В числе первых граждан РФ, получивших этот статус, - основатель движения "За права человека" Лев Пономарев, петербургская активистка Дарья Апахончич и отдельные журналисты изданий "Псковская губерния", "7х7" и "Радио Свобода". Автор: Елена Барышева, Михаил Бушуев, Елена Гункель

