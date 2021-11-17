Перед посольством РФ в Берлине прошла акция в защиту "Мемориала"

Перед зданием российского посольства в Берлине состоялась акция в защиту старейшей в России правозащитной организации "Мемориал", оказавшейся под угрозой ликвидации. Вечером в среду, 17 ноября, в центре немецкой столицы собрались около 50 человек, в основном представители немецких некоммерческих организаций, сообщает корреспондент DW.

На акции присутствовали активисты международной организации Amnesty International, немецкого отделения "Мемориала", а также признанных российскими властями "нежелательными" НКО "Центр либеральной современности" (Zentrum Liberale Moderne GmbH) и "Немецко-российский обмен" (Deutsch-Russischer Austausch). Выступавшие на акции заявили, что в случае запрета немецкие партнеры сделают все, чтобы сохранить максимум того, что сделал "Мемориал".

Акция была организована отделением "Международного Мемориала" в Германии.

Атака российских властей на "Мемориал"

Общество "Мемориал" было основано в 1989 году лауреатом Нобелевской премии мира Андреем Сахаровым и другими правозащитниками. С тех пор он занимается анализом политических репрессий в СССР и защитой прав человека в настоящем, объясняют подписавшиеся под письмом. 11 ноября Генпрокуратура РФ обратилась в Верховный суд с требованием ликвидировать "Международный Мемориал" за "систематические нарушения" закона об "иностранных агентах", а именно - за отказ от маркировки "иноагент".

Одновременно прокуратура Москвы обратилась в Мосгорсуд с иском о ликвидации правозащитного центра "Мемориал". В материалах центра "присутствуют лингвистические и психологические признаки оправдания деятельности" террористических и экстремистских организаций, говорится в мотивировочной части иска. Речь идет о списке политзаключенных, который ведут правозащитники, пояснили в центре. Кроме того, центр игнорирует требования о маркировке "иностранный агент", заявили в надзорном ведомстве.

Атака российских властей на "Мемориал" вызвала резкую реакцию правозащитников, политиков, журналистов и историков в России и других странах. В частности, комиссар Совета Европы Дунья Миятович призвала РФ прекратить процесс ликвидации "Мемориала", назвав его "символом неустанной борьбы за свободу, демократию и права человека на постсоветском пространстве и за его пределами". Она предупредила, что роспуск организации будет иметь "серьезные негативные последствия для всего гражданского общества и защиты прав человека в стране".

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