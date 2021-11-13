Правозащитники и общественные деятели ФРГ выступили в поддержку "Мемориала"

Ликвидация правозащитной организации "Мемориал" - это удар не только по российскому гражданскому обществу, но и по европейским ценностям, говорится в коллективном заявлении более 60 немецких правозащитников, политиков, журналистов и историков. "Мы выступаем против неоправданного нападения на "Мемориал" и призываем Генпрокуратуру России немедленно отозвать иск о ликвидации "Международного Мемориала" и правозащитного центра "Мемориал", - отмечается в открытом письме, датированном пятницей, 12 ноября.

Подписанты также обратились к правительству ФРГ и Евросоюза с призывом "сделать все возможное, чтобы защитить "Мемориал", его сотрудников и российское гражданское общество".

Удар по европейским ценностям

Разгон "Мемориала" - это больше, чем атака на историко-просветительский проект, настаивают авторы письма. "Своими действиями российские власти нанесут тяжелый удар по российскому гражданскому обществу и огромный ущерб взаимоотношениям с Европой", - предостерегают они, отмечая, что атака на правозащитный центр отбросит Россию еще дальше от европейских ценностей, закрепленных в Европейской конвенции по правам человека.

"Мемориал" был основан в 1989 году лауреатом Нобелевской премии мира Андреем Сахаровым и другими правозащитниками. С тех пор он занимается анализом политических репрессий в СССР и защитой прав человека в настоящем, объясняют подписавшиеся под письмом.

Среди подписантов - эксперт по России в Amnesty International в Германии Петер Франк (Peter Franck), историк и публицист Карл Шлёгель (Karl Schlögel), директор Центра восточноевропейских и международных исследований Гвендолин Зассе (Gwendolyn Sasse), писательница и публицистка Катя Петровская и депутат Европарламента Сергей Лагодинский.

Ликвидация "Мемориала"

11 ноября российская Генпрокуратура обратилась в Верховный суд с требованием ликвидировать "Международный Мемориал" за "систематические нарушения" закона об "иноагентах", а именно - за отказ от маркировки "иноагент". Одновременно прокуратура Москвы обратилась в Мосгорсуд с иском о ликвидации правозащитного центра "Мемориал".

В материалах центра "присутствуют лингвистические и психологические признаки оправдания деятельности" террористических и экстремистских организаций, говорится в мотивировочной части иска. Речь идет о списке политзаключенных, который ведут правозащитники, пояснили в центре. Кроме того, центр игнорирует требования о маркировке "иностранный агент", заявили в надзорном ведомстве.

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