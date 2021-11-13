 Правозащитники и общественные деятели ФРГ выступили в поддержку ″Мемориала″ | Новости из Германии о Германии | DW | 13.11.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Германия

Правозащитники и общественные деятели ФРГ выступили в поддержку "Мемориала"

Ликвидация "Мемориала" - это удар по европейским ценностям, а Германия и ЕС должны сделать все возможное, чтобы защитить правозащитников и гражданское общество России, считают они.

Табличка Общество Мемориал

Ликвидация правозащитной организации "Мемориал" - это удар не только по российскому гражданскому обществу, но и по европейским ценностям, говорится в коллективном заявлении более 60 немецких правозащитников, политиков, журналистов и историков. "Мы выступаем против неоправданного нападения на "Мемориал" и призываем Генпрокуратуру России немедленно отозвать иск о ликвидации "Международного Мемориала" и правозащитного центра "Мемориал", - отмечается в открытом письме, датированном пятницей, 12 ноября.

Подписанты также обратились к правительству ФРГ и Евросоюза с призывом "сделать все возможное, чтобы защитить "Мемориал", его сотрудников и российское гражданское общество".

Удар по европейским ценностям

Разгон "Мемориала" - это больше, чем атака на историко-просветительский проект, настаивают авторы письма. "Своими действиями российские власти нанесут тяжелый удар по российскому гражданскому обществу и огромный ущерб взаимоотношениям с Европой", - предостерегают они, отмечая, что атака на правозащитный центр отбросит Россию еще дальше от европейских ценностей, закрепленных в Европейской конвенции по правам человека.

"Мемориал" был основан в 1989 году лауреатом Нобелевской премии мира Андреем Сахаровым и другими правозащитниками. С тех пор он занимается анализом политических репрессий в СССР и защитой прав человека в настоящем, объясняют подписавшиеся под письмом.

Среди подписантов - эксперт по России в Amnesty International в Германии Петер Франк (Peter Franck), историк и публицист Карл Шлёгель (Karl Schlögel), директор Центра восточноевропейских и международных исследований Гвендолин Зассе (Gwendolyn Sasse), писательница и публицистка Катя Петровская и депутат Европарламента Сергей Лагодинский.

Ликвидация "Мемориала"

11 ноября российская Генпрокуратура обратилась в Верховный суд с требованием ликвидировать "Международный Мемориал" за "систематические нарушения" закона об "иноагентах", а именно - за отказ от маркировки "иноагент". Одновременно прокуратура Москвы обратилась в Мосгорсуд с иском о ликвидации правозащитного центра "Мемориал".

В материалах центра "присутствуют лингвистические и психологические признаки оправдания деятельности" террористических и экстремистских организаций, говорится в мотивировочной части иска. Речь идет о списке политзаключенных, который ведут правозащитники, пояснили в центре. Кроме того, центр игнорирует требования о маркировке "иностранный агент", заявили в надзорном ведомстве.

Смотрите также:

  • Мариенборн

    Мемориальный комплекс: бывший КПП Мариенборн

    Контрольно-пропускной пункт Мариенборн сразу после падения Берлинской стены и открытия германо-германской границы в ноябре 1989 года. Автомобиль "Москвич" из Саксонии-Анхальт на пути в Нижнюю Саксонию.

  • Мариенборн

    Мемориальный комплекс: бывший КПП Мариенборн

    Одна из осветительных мачт на территории Мемориального комплекса Мариенборн на бывшей германо-германской границе.

  • Мариенборн

    Мемориальный комплекс: бывший КПП Мариенборн

    Такой вид КПП Мариенборн приобрел в 1974 году после расширения.

  • Мариенборн

    Мемориальный комплекс: бывший КПП Мариенборн

    КПП находился на важнейшем транзитном маршруте между ФРГ и Западным Берлином. Эта фотография была сделана в 1978 году

  • Хельмштедт, 1979 год

    Мемориальный комплекс: бывший КПП Мариенборн

    Со стороны Западной Германии здешний КПП находился в Хельмштедте. После воссоединения страны эти здания были частично снесены, оставшиеся переданы для использования в других целях.

  • Мариенборн

    Мемориальный комплекс: бывший КПП Мариенборн

    Транзитная виза для пересечения территории ГДР - один из музейных экспонатов мемориального комплекса.

  • Мариенборн

    Мемориальный комплекс: бывший КПП Мариенборн

    В случае оказания сопротивления со стороны задержанных при контроле на КПП пограничники ГДР пользовались такими цепями-удавками.

  • Мариенборн

    Мемориальный комплекс: бывший КПП Мариенборн

    Граждане ГДР отмечают на КПП Мариенборн открытие германо-германской границы в ноябре 1989 года. Prost!

  • Мариенборн

    Мемориальный комплекс: бывший КПП Мариенборн

    Пункты пограничного и таможенного контроля. Общая площадь таких крытых сооружений составляла здесь около 10 тысяч квадратных метров. Это зеркало было установлено для досмотра крыш автомобилей.

  • Мариенборн

    Мемориальный комплекс: бывший КПП Мариенборн

    Мощность каждой из 12 таких осветительных вышек на КПП Мариенборн составляла 8000 ватт.

  • Мариенборн

    Мемориальный комплекс: бывший КПП Мариенборн

    Очередь из легковых автомобилей перед контрольно-пропускном пунктом в 1974 году.

  • Мариенборн

    Мемориальный комплекс: бывший КПП Мариенборн

    Участники автопробега на "Трабантах" на бывшем КПП Мариенборн в 2016 году.

  • Мариенборн

    Мемориальный комплекс: бывший КПП Мариенборн

    Бывшая комната для проведения личных досмотров - часть нынешней экспозиции мемориального комплекса.

  • Мариенборн

    Мемориальный комплекс: бывший КПП Мариенборн

    По таким туннелям восточногерманские пограничники могли незаметно перемещаться между зданиями и секторами КПП под землей.

  • Мариенборн

    Мемориальный комплекс: бывший КПП Мариенборн

    Аппарат связи на бывшей дозорной вышке.

  • Мариенборн

    Мемориальный комплекс: бывший КПП Мариенборн

    Бывшая дозорная вышка КПП Мариенборн. Сейчас этот мемориальный комплекс ежегодно посещает более 160 тысяч человек.

    Автор: Максим Нелюбин


Смотреть видео 03:14

"Вохровцы снова напали на миллионы людей": Лев Пономарев об угрозе закрытия "Мемориала" (12.11.2021)

Контекст

Памятники жертвам коммунизма

Память о жертвах политических репрессий коммунистической эпохи хранят мемориалы во всем мире.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Как клеймо "иностранных агентов" мешает работе правозащитников в России (25.02.2020)  

Что думают правозащитники о возвращении России в ПАСЕ? (26.06.2019)  

Реклама

Самые читаемые

С глаз долой - из дома вон: почему немцы избавляются от кошек и собак  

ЕС не введет пятый пакет санкций в отношении Беларуси 15 ноября  

Что происходит в пунктах пропуска на белорусско-польской границе  