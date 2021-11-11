Генпрокуратура РФ подала иск о ликвидации "Международного Мемориала"

Надзорное ведомство обвинило правозащитников в "систематическом нарушении законодательства об "иноагентах". В "Мемориале", заявили, что законных оснований для ликвидации нет.
Генпрокуратура России обратилась в Верховный суд РФ с иском о ликвидации "Международного Мемориала". Об этом историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество сообщило на своем сайте в четверг, 11 ноября. Судебное заседание намечено на 25 ноября.
Как указала пресс-служба "Мемориала", надзорное ведомство мотивировало свое решение "систематическим нарушением законодательства об "иностранных агентах". В обществе уточнили, что речь идет об отсутствии соответствующей маркировки на материалах "Мемориала". "Мы считаем, что никаких законных оснований для ликвидации "Международного Мемориала" нет", - отмечается в сообщении.
Правозащитники заявили, что за иском Генпрокуратуры стоит политическое решение об уничтожении общества "Мемориал" - организации, занимающейся историей политических репрессий и защитой прав человека. "Мы неоднократно заявляли, что закон изначально задуман как инструмент для расправы с независимыми организациями, и настаивали, что он должен быть отменен", - подчеркнули в "Мемориале".
Организация была учреждена в 1992 году в Москве. Ей предшествовала московская общественная группа "Мемориал", возникшая в 1987 году и давшая начало целому ряду региональных организаций и групп. В 1989 году все они объединились во Всесоюзное историко-просветительское общество "Мемориал". Одним из организаторов и первым почетным председателем общества "Мемориал" был академик Андрей Сахаров.
"Международный Мемориал" внесли в реестр НКО - иностранных агентов в 2016 году. На протяжении нескольких лет организация была неоднократно оштрафована судами в РФ за нарушения закона об иноагентах, напоминает "Интерфакс".
Новость о том, что российская прокуратура подала иск о роспуске "Мемориала", более чем тревожна, говорится в заявлении эксперта по международным делам фракции Свободной демократической партии в германском бундестаге Ренаты Альт (Renata Alt), поступившем в DW.
Роспуск "Мемориала" - НПО, которая занимает особое место в российском обществе благодаря своему отцу-основателю Андрею Сахарову, - был бы катастрофой, но является логичным следующим шагом в уничтожении ландшафта НПО в России, отмечается в заявлении.
"Работа, которую "Мемориал" проводит по исторической реконструкции коммунистического террора, а также по правам человека и гражданина в современной России, - как бельмо на глазу российского правительства, - подчеркнула парламентарий. - Это произвольное подавление гражданского общества становится возможным, прежде всего, благодаря коварному законодательству о "иностранных агентах". Мы должны неустанно требовать его отмены".
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