Акция "Возвращение имен" впервые прошла в Берлине. Как это было?

К акции "Возвращение имен", которую с 2007 года проводит в Москве и других городах России правозащитное и просветительское общество "Мемориал", в этом году присоединился его немецкий филиал. Причем если 29 октября из-за пандемии коронавируса российский "Мемориал" организовал это мероприятие не, как всегда, у Соловецкого камня на Лубянке в Москве, а в режиме онлайн,то в Берлине акция в этот же день была очной.

Венки и свечи у памятника жертвам сталинизма в Берлине

Ближе к вечеру у скромного памятника жертвам сталинизма на площади Штайнплац в центре Берлина стали собираться активисты немецкого "Мемориала". Возлагали венки, зажигали свечи. Потом, заинтригованные происходящим, начали останавливаться прохожие, спрашивали, что это за акция. Одни, услышав ответ, спешили дальше по своим делам, другие оставались послушать.

Катя Гамолина

"Мы решили поддержать эту уже 13-летнюю традицию российского общества, - рассказала корреспонденту DW Катя Гамолина из "Мемориал Германия". - Мы считаем важным напоминать о тех людях, которые погибли ни за что, о немецких рабочих, студентах, инженерах, деятелях культуры, которые по надуманным обвинениям, чаще всего в шпионаже, были осуждены, вывезены в Москву и расстреляны".

С 1950 до 1953 года - года смерти Сталина - советские военные трибуналы вынесли 923 смертных приговора штатским немцам, которых затем переправили в Москву и расстреляли. Среди них был 241 житель Берлина и Бранденбурга. Их имена, возраст на момент ареста, дату ареста, место проживания, профессию, а также дату расстрела и зачитывали вечером 29 октября на площади Штайнплац.

Эльфрида ждала мужа 40 лет, но не дождалась

Для Сабины Эрдман (Sabine Erdmann) - это часть семейной истории. Ее дядя Ханс-Юрген Эрдман (Hans-Jürgen Erdmann) пошел работать на урановый рудник, хотел и денег заработать, и опыта набраться, чтобы впоследствии выучиться на горного инженера.

Сабина Эрдман

В 1952 году его арестовали по обвинению в саботаже, взорвал, мол, главный электрокабель в одной из шахт, чтобы остановить добычу руды. Быстро состряпали обвинение, провели закрытый процесс, приговорили к высшей мере и переправили в Москву. Прошение о помиловании отклонили, а через 10 дней расстреляли в Бутырке. Ему был 21 год. Семья узнала о его смерти только в 1969 году. До этого он считался пропавшим без вести.

А Эльфрида Крайcиг (Elfriede Kreyßig) узнала о судьбе своего мужа Вольфганга Крайсига (Wolfgang Kreyßig) вообще только в 1993 году. Они были арестованы в июне 1951 года по обвинению в шпионаже. Советский военный трибунал приговорил Эльфриду к 20 годам лагерей, Вольфганга - к высшей мере. После оглашения приговора супругам удалось перекинуться парой слов. Эльфрида сказала мужу, чтобы тот подал прошение о помиловании, а она, как освободится, будет его ждать, сколько бы времени ни прошло.

Имена зачитывали по очереди

Эльфриде Крайсиг повезло - в конце 1953 года она вернулась из Воркуты в родной Хемниц и стала ждать мужа. И только 40 лет спустя Международный Красный Крест сообщил ей, что Вольфганг Крайcиг был расстрелян в Москве еще 26 марта 1952 года. Эльфриде сейчас 93 года, она по-прежнему живет в Хемнице.

"О жертвах сталинизма надо напоминать"

Имена жителей Берлина и Бранденбурга, репрессированных в сталинские годы, люди зачитывали по очереди. К небольшому пюпитру со списками подходили пожилые и молодые, мужчины и женщины, немцы и - судя по акценту - русские. После каждого имени раздавался негромкий удар колокола. Корреспондент DW спросил одного немолодого мужчину, что привело его сюда.

Эдгар фон Радецки

"Сколько себя помню, я так или иначе был связан с историей России и Советского Союза, - ответил Эдгар фон Радецки (Edgar von Radetzky). - Я очень близко принимаю к сердцу судьбы жертв сталинизма и коммунизма, до сих пор внимательно слежу за развитием ситуации в условиях режима Путина. Мы здесь, чтобы напомнить о жертвах сталинизма и коммунизма. И так будет до тех пор, пока в России царит авторитарный режим".

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