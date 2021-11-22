Президент ФРГ резко раскритиковал атаку российских властей на "Мемориал"

Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) решительно осудил действия российских властей в отношении старейшей в РФ правозащитной организации "Мемориал". "Нас шокирует угроза закрытия "Мемориала" - авторитетной организации с высокими заслугами - путем открытой криминализации ее ценной работы по примирению и исследованиям", - заявил он в понедельник, 22 ноября, на мероприятии в Берлине, посвященном 60-летию Бергедорфского форума Фонда имени Кёрбера.

Глава немецкого государства подчеркнул, что подобная ситуация не может оставаться без резкой критики со стороны Запада. Как отмечает агентство dpa, тем самым Штайнмайер осудил попытки закрытия "Мемориала" в "непривычно отчетливой форме".

Штайнмайер заявил о необходимости более интенсивного международного диалога

Одновременно Штайнмайер призвал мировое сообщество к более интенсивному международному диалогу. Необходимо "вновь и вновь принимать усилия для построения мостов и диалога", указал он. По словам Штайнмайера, это способствует "перемене перспектив, пониманию и предотвращению нежелательной эскалации", а в самом благоприятном случае - доверию.

Штайнмайер также указал на усиление соперничества за власть и нарастание новой геополитической конфронтации. При этом зачастую терпит неудачу международное сотрудничество, обозначаемое английским термином "global goverrnance", и его дефицит уже некоторое время становится более отчетливым, добавил он.

Президент ФРГ: следует вести диалог и с нарушающими законы лидерами

Президент ФРГ выступил против позиции о том, что диалог с нарушающими международные нормы лидерами является поощрением за их противоправные действия и означает уступки тем, кто не придерживается законов. "Серьезный разговор, в том числе о глубинных конфликтах интересов, сегодня слишком часто ведется через СМИ, мегафон и с оглядкой, прежде всего, на собственную публику", - подчеркнул он.

Кроме того, диалог необходим, "чтобы в конфликтных ситуациях со всей серьезностью, четко и тем самым убедительно обозначить реальные красные линии", указал Штайнмайер. Он также напомнил о подписании в 1975 году Хельсинкских соглашений и призвал "возродить дух Хельсинки, чтобы справиться с вызовами нашего времени, уладить силовые конфликты, а также решить глобальные задачи с помощью коллективных усилий".

На прошлой неделе в Германии и других странах ЕС критиковали и.о. канцлера ФРГ Ангелу Меркель (Angela Merkel), которая первой из западных лидеров вступила в диалог с правителем Беларуси Александром Лукашенко после президентских выборов 2020 года, результаты которых Запад не признал. Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) позже пояснил, что цель двух телефонных звонков Меркель заключалась в том, чтобы улучшить тяжелую гуманитарную обстановку на месте, но они не были "актом легитимации" Лукашенко.

Атака российских властей на "Мемориал"

Общество "Мемориал" было основано в 1989 году лауреатом Нобелевской премии мира Андреем Сахаровым и другими правозащитниками. С тех пор он занимается анализом политических репрессий в СССР и защитой прав человека в настоящем, объясняют подписавшиеся под письмом. 11 ноября Генпрокуратура РФ обратилась в Верховный суд с требованием ликвидировать "Международный Мемориал" за "систематические нарушения" закона об "иностранных агентах", а именно - за отказ от маркировки "иноагент".

Одновременно прокуратура Москвы обратилась в Мосгорсуд с иском о ликвидации правозащитного центра "Мемориал". В материалах центра "присутствуют лингвистические и психологические признаки оправдания деятельности" террористических и экстремистских организаций, говорится в мотивировочной части иска. Речь идет о списке политзаключенных, который ведут правозащитники, пояснили в центре. Кроме того, центр игнорирует требования о маркировке "иностранный агент", заявили в надзорном ведомстве. Атака российских властей на "Мемориал" вызвала резкую реакцию правозащитников, политиков, журналистов и историков в России и других странах.

20 ноября в Москве прошла серия одиночных пикетов в поддержку "Мемориала". Их участники были задержаны, а 22 ноября суд в Москве назначил штраф двум из них - 150 тысяч рублей журналистке "Новой газеты" Виктории Ивлевой и 20 тысяч - правозащитнику Юрию Самодурову. Их обвинили в нарушении правил организации и проведения митинга.

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