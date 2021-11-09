 ″Разговоры с дьяволом″. СМИ ФРГ о двух звонках между Меркель и Лукашенко | Немецкие СМИ о России, Германии, мире | DW | 18.11.2021

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Пресса

"Разговоры с дьяволом". СМИ ФРГ о двух звонках между Меркель и Лукашенко

В Германии обсуждают, стоит ли созваниваться с диктатором Лукашенко, которого не признают в ЕС, должна ли это делать именно и.о. канцлера ФРГ и какова роль Путина в нынешнем кризисе.

Телефонный разговор Меркель и Лукашенко

Немецкие СМИ активно обсуждают состоявшиеся 15 и 17 ноября телефонные звонки между Ангелой Меркель (Angela Merkel) и "господином Лукашенко", в ходе которых исполняющая обязанности федерального канцлера Германии обсуждала с непризнанным в Евросоюзе белорусским властителем пути решения кризиса, возникшего вокруг мигрантов на восточной границе ЕС.

"Переговоры с Путиным тоже не означают одобрения аннексии Крыма"

"Вопрос о том, допустим ли в условиях кризиса телефонный разговор с Лукашенко, раскалывает европейцев, - констатирует брюссельский корреспондент первого канала немецкой телерадиокомпании ARD на сайте tagesschau.de. - Так, польское правительство считает абсолютно неправильным, что Ангела Меркель сразу дважды брала в руки трубку. Варшава отвергает контакты с белорусским властителем Александром Лукашенко, поскольку это повышает его значимость".

Аналогичную критику, напоминает корреспондент, пришлось выслушать в начале недели и президенту Франции Эмманюэлю Макрону, когда "стало известно, что он говорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным". Однако автор приходит к выводу, что "без Путина ничего не получится".

Карикатура Сергея Ёлкина про телефонный разговор Меркель и Лукашенко

Комментатор Süddeutsche Zeitung убежден: Меркель "конечно же" имела право разговаривать с Лукашенко: "Подобные конфликты, в ходе которых страдают тысячи людей, в конечном счете решаются не благодаря упрямству, а путем разговора друг с другом". Если режим в Минске видит в этом триумфальный прорыв международной изоляции или даже признание легитимности Лукашенко, то это "его чистая фантазия", указывает автор: "Точно так же переговоры Меркель или Джо Байдена с Владимиром Путиным не означали одобрения аннексии Крыма или тюремного срока Алексею Навальному". 

Разговаривая с Лукашенко по поводу конкретной проблемы, "важно только не допустить превращения шантажа в систему", подчеркивает Süddeutsche Zeitung и признает: "Это легче сказать, чем сделать, поскольку всякие "лукашенки" на этой планете знают слабости демократических систем. Однако длительная осада польской границы нанесла бы ЕС больший урон, чем решение, найденное в ходе переговоров с непризнанным президентом".

"Можно предлагать разговор и одновременно готовить новые штрафные меры"

"Если канцлер Меркель разговаривает с диктатором Лукашенко о том, как разрешить созданный им же миграционный кризис, то это не ужасно, а, хочется верить, благотворно", - убежден обозреватель газеты Frankfurter Rundschau, комментирующий высказывание известного политика и эксперта по международным делам партии Союз-90/"Зеленые" Омида Нурипура (Omid Nouripour). Тот назвал первый телефонный разговор между Берлином и Минском "ужасным сигналом".  

Вылет первой группы мигрантов из Ирака из Беларуси обратно на родину

18 ноября первая группа мигрантов из Ирака вылетела из Беларуси обратно на родину

По мнению же автора Frankfurter Rundschau, в сложившейся ситуации надо было непременно рискнуть пойти на контакт.

"Ведь вполне возможно предлагать разговор и одновременно готовить новые штрафные меры. В таком случае ЕС и Польша будут в большей степени влиять на ход конфликта. Они будут действовать, а не просто реагировать на провокации диктатора", - подчеркивает обозреватель Frankfurter Rundschau.

"Звонок Меркель - дипломатический скандал"

В редакции самой массовой в Германии газеты Bild мнения о том, как оценивать телефонные контакты между Берлином и Минском, явно разошлись. О первом звонке издание сообщило под шапкой "Меркель оскорбила Европу!" и расценило его как "дипломатический скандал под конец ее пребывания в должности".

15 ноября вблизи Гродно. Польские военные перекрыли КПП на границе с Беларусью

15 ноября вблизи Гродно. Польские военные перекрыли КПП на границе с Беларусью

Bild процитировала неназванного польского дипломата в Брюсселе, который в беседе с газетой сообщил, что Польша, Литва и Латвия "разгневаны тем, что немецкий канцлер за их спиной по просьбе одного гангстера, Путина, разговаривает по телефону с другим гангстером, Лукашенко, и обсуждает с ним наши дела".

В среду газета сообщила на своем сайте: "Она опять это сделала! После первого крайне спорного телефонного звонка в понедельник вечером, это уже второй разговор с нерукопожатным в Минске!". При этом издание заверило, что располагает точной информацией относительно первого разговора, которого добивался именно Лукашенко: "Деспот, применяющий пытки и фальсифицирующий выборы, хотел, чтобы канцлер выступила в роли посредника, и он это, видимо, согласовал с российским вождем Владимиром Путиным". 

"Даже папа римский позвонил бы черту, чтобы спасти людей"

А вечером после второго телефонного разговора на сайте Bild появился комментарий ее колумниста Франца Йозефа Вагнера (Franz Josef Wagner), начинающийся словами: "Какие дурацкие дебаты вокруг телефонного разговора канцлера Меркель и диктатора Лукашенко". Она что, назвала его президентом, признала его сфальсифицированное президентство, риторически спрашивает автор.

Александр Лукашенко в августе 2020 года в Минске

Александр Лукашенко в августе 2020 года в Минске

"Мне кажется, даже папа римский позвонил бы черту, чтобы спасти оказавшихся в беде людей. И было бы совершенно неважно, как он к нему обращался: князь тьмы, господин дьявол, господин нечистый дух. Меркель говорила с белорусским дьяволом, который подвергает людей пыткам, который заманивает беспомощных людей к границе Польши", - написал колумнист газеты Bild и пришел к следующему выводу: "Ведя переговоры с чертом, нельзя терять нервы. Бросить трубку - вот что хуже всего. С чертом надо держать контакт".

"Возможности Кремля влиять на Лукашенко сильно переоценивают"

Тем временем газета Frankfurter Allgemeine Zeitung опубликовала аналитическую статью, в которой оспаривает широко распространенное мнение, что "за искусственно созданным миграционным кризисом на внешней границе ЕС стоит российский президент". Издание утверждает: "В Берлине инициатором считают властителя в Минске".

Карикатура Сергея Ёлкина на Лукашенко, рвущегося с тачкой мигрантов в Европу

"Я считаю глубоко неверным вывод, будто действиями Лукашенко руководит Кремль", - цитирует газета Штефана Майстера (Stefan Meister), эксперта по Восточной Европе в Немецком обществе внешней политики (DGAP). Он убежден, что цель разработанной белорусским властителем и его силовиками стратегии состоит не только в том, чтобы восстановить контакты с Евросоюзом и в лучшем случае вынудить ЕС отменить санкции, но и в стремлении расширить свои возможности для маневра во взаимоотношениях с Москвой. Если Ангела Меркель звонит ему уже во второй раз, то это успех для Лукашенко, ведь "он хочет выйти из изоляции и тем самым хотя бы частично сохранить свою независимость". Его цель - "выживание в самостоятельном государстве Беларусь".

Аналогичное мнение высказывает в статье во Frankfurter Allgemeine Zeitung и эксперт по России берлинского фонда "Наука и политика" (SWP) Сабине Фишер (Sabine Fischer). Она считает, что возможности Кремля влиять на белорусского диктатора сильно переоценивают: "Не стоит исходить из того, что за всеми действиями Лукашенко стоит Москва". 

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План Путина и Лукашенко: в чем интерес Кремля в кризисе на польско-белорусской границе?

Контекст

Меркель призвала найти гуманное решение проблемы с мигрантами в Беларуси

Беженцы на границах Беларуси и ЕС являются жертвами человеконенавистнической политики белорусских властей, заявила и.о. канцлера ФРГ перед встречей с премьер-министрами Португалии и Латвии.  

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