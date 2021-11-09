"Разговоры с дьяволом". СМИ ФРГ о двух звонках между Меркель и Лукашенко

Немецкие СМИ активно обсуждают состоявшиеся 15 и 17 ноября телефонные звонки между Ангелой Меркель (Angela Merkel) и "господином Лукашенко", в ходе которых исполняющая обязанности федерального канцлера Германии обсуждала с непризнанным в Евросоюзе белорусским властителем пути решения кризиса, возникшего вокруг мигрантов на восточной границе ЕС.

"Переговоры с Путиным тоже не означают одобрения аннексии Крыма"

"Вопрос о том, допустим ли в условиях кризиса телефонный разговор с Лукашенко, раскалывает европейцев, - констатирует брюссельский корреспондент первого канала немецкой телерадиокомпании ARD на сайте tagesschau.de. - Так, польское правительство считает абсолютно неправильным, что Ангела Меркель сразу дважды брала в руки трубку. Варшава отвергает контакты с белорусским властителем Александром Лукашенко, поскольку это повышает его значимость".

Аналогичную критику, напоминает корреспондент, пришлось выслушать в начале недели и президенту Франции Эмманюэлю Макрону, когда "стало известно, что он говорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным". Однако автор приходит к выводу, что "без Путина ничего не получится".

Комментатор Süddeutsche Zeitung убежден: Меркель "конечно же" имела право разговаривать с Лукашенко: "Подобные конфликты, в ходе которых страдают тысячи людей, в конечном счете решаются не благодаря упрямству, а путем разговора друг с другом". Если режим в Минске видит в этом триумфальный прорыв международной изоляции или даже признание легитимности Лукашенко, то это "его чистая фантазия", указывает автор: "Точно так же переговоры Меркель или Джо Байдена с Владимиром Путиным не означали одобрения аннексии Крыма или тюремного срока Алексею Навальному".

Разговаривая с Лукашенко по поводу конкретной проблемы, "важно только не допустить превращения шантажа в систему", подчеркивает Süddeutsche Zeitung и признает: "Это легче сказать, чем сделать, поскольку всякие "лукашенки" на этой планете знают слабости демократических систем. Однако длительная осада польской границы нанесла бы ЕС больший урон, чем решение, найденное в ходе переговоров с непризнанным президентом".

"Можно предлагать разговор и одновременно готовить новые штрафные меры"

"Если канцлер Меркель разговаривает с диктатором Лукашенко о том, как разрешить созданный им же миграционный кризис, то это не ужасно, а, хочется верить, благотворно", - убежден обозреватель газеты Frankfurter Rundschau, комментирующий высказывание известного политика и эксперта по международным делам партии Союз-90/"Зеленые" Омида Нурипура (Omid Nouripour). Тот назвал первый телефонный разговор между Берлином и Минском "ужасным сигналом".

18 ноября первая группа мигрантов из Ирака вылетела из Беларуси обратно на родину

По мнению же автора Frankfurter Rundschau, в сложившейся ситуации надо было непременно рискнуть пойти на контакт.

"Ведь вполне возможно предлагать разговор и одновременно готовить новые штрафные меры. В таком случае ЕС и Польша будут в большей степени влиять на ход конфликта. Они будут действовать, а не просто реагировать на провокации диктатора", - подчеркивает обозреватель Frankfurter Rundschau.

"Звонок Меркель - дипломатический скандал"

В редакции самой массовой в Германии газеты Bild мнения о том, как оценивать телефонные контакты между Берлином и Минском, явно разошлись. О первом звонке издание сообщило под шапкой "Меркель оскорбила Европу!" и расценило его как "дипломатический скандал под конец ее пребывания в должности".

15 ноября вблизи Гродно. Польские военные перекрыли КПП на границе с Беларусью

Bild процитировала неназванного польского дипломата в Брюсселе, который в беседе с газетой сообщил, что Польша, Литва и Латвия "разгневаны тем, что немецкий канцлер за их спиной по просьбе одного гангстера, Путина, разговаривает по телефону с другим гангстером, Лукашенко, и обсуждает с ним наши дела".

В среду газета сообщила на своем сайте: "Она опять это сделала! После первого крайне спорного телефонного звонка в понедельник вечером, это уже второй разговор с нерукопожатным в Минске!". При этом издание заверило, что располагает точной информацией относительно первого разговора, которого добивался именно Лукашенко: "Деспот, применяющий пытки и фальсифицирующий выборы, хотел, чтобы канцлер выступила в роли посредника, и он это, видимо, согласовал с российским вождем Владимиром Путиным".

"Даже папа римский позвонил бы черту, чтобы спасти людей"

А вечером после второго телефонного разговора на сайте Bild появился комментарий ее колумниста Франца Йозефа Вагнера (Franz Josef Wagner), начинающийся словами: "Какие дурацкие дебаты вокруг телефонного разговора канцлера Меркель и диктатора Лукашенко". Она что, назвала его президентом, признала его сфальсифицированное президентство, риторически спрашивает автор.

Александр Лукашенко в августе 2020 года в Минске

"Мне кажется, даже папа римский позвонил бы черту, чтобы спасти оказавшихся в беде людей. И было бы совершенно неважно, как он к нему обращался: князь тьмы, господин дьявол, господин нечистый дух. Меркель говорила с белорусским дьяволом, который подвергает людей пыткам, который заманивает беспомощных людей к границе Польши", - написал колумнист газеты Bild и пришел к следующему выводу: "Ведя переговоры с чертом, нельзя терять нервы. Бросить трубку - вот что хуже всего. С чертом надо держать контакт".

"Возможности Кремля влиять на Лукашенко сильно переоценивают"

Тем временем газета Frankfurter Allgemeine Zeitung опубликовала аналитическую статью, в которой оспаривает широко распространенное мнение, что "за искусственно созданным миграционным кризисом на внешней границе ЕС стоит российский президент". Издание утверждает: "В Берлине инициатором считают властителя в Минске".

"Я считаю глубоко неверным вывод, будто действиями Лукашенко руководит Кремль", - цитирует газета Штефана Майстера (Stefan Meister), эксперта по Восточной Европе в Немецком обществе внешней политики (DGAP). Он убежден, что цель разработанной белорусским властителем и его силовиками стратегии состоит не только в том, чтобы восстановить контакты с Евросоюзом и в лучшем случае вынудить ЕС отменить санкции, но и в стремлении расширить свои возможности для маневра во взаимоотношениях с Москвой. Если Ангела Меркель звонит ему уже во второй раз, то это успех для Лукашенко, ведь "он хочет выйти из изоляции и тем самым хотя бы частично сохранить свою независимость". Его цель - "выживание в самостоятельном государстве Беларусь".

Аналогичное мнение высказывает в статье во Frankfurter Allgemeine Zeitung и эксперт по России берлинского фонда "Наука и политика" (SWP) Сабине Фишер (Sabine Fischer). Она считает, что возможности Кремля влиять на белорусского диктатора сильно переоценивают: "Не стоит исходить из того, что за всеми действиями Лукашенко стоит Москва".

Смотрите также:

Политика Лукашенко в карикатурах Мигранты на границе Беларуси с ЕС, или Троянский конь Путина Мигранты из стран Ближнего Востока осаждают границу Беларуси с Евросоюзом. Гибридная атака Лукашенко напомнила карикатуристу Сергею Елкину сюжет из древнегреческой мифологии.

Политика Лукашенко в карикатурах Мигранты в Беларуси: "Белавиа" и Turkish Airlines дали задний ход Авиакомпании вводят ограничения на рейсы из стран Ближнего Востока в Беларусь. Так они пытаются избежать санкций из-за спровоцированного Лукашенко наплыва беженцев на границе с ЕС, констатирует Сергей Елкин.

Политика Лукашенко в карикатурах Лукашенко грозит перекрыть газ ЕС: а Путин ему разрешал? Александру Лукашенко мало наплыва мигрантов на границе с Польшей: теперь он грозит перекрыть транзит газа в ЕС. Но Лукашенко - лишь орудие в руках другого правителя, уверен карикатурист Сергей Елкин.

Политика Лукашенко в карикатурах Зачем Асад приезжал к Путину и при чем тут Лукашенко? Президент Сирии Башар Асад встретился в Москве с Владимиром Путиным. За четыре дня до этого президент РФ принимал Александра Лукашенко. Сергей Елкин о неудачном тайминге сирийского правителя.

Политика Лукашенко в карикатурах Итоги встречи Путина и Лукашенко: ради финансов поют романсы Президенты РФ и Беларуси согласовали 28 дорожных карт по интеграции стран. Москва также выделит Минску 630 млн евро кредита. Интеграционная серенада Лукашенко вознаграждена, констатирует Сергей Елкин.

Политика Лукашенко в карикатурах Чем ответит Лукашенко на новые санкции Запада? Страны Запада расширили санкции против режима Александра Лукашенко. Пространство для маневра у белорусского правителя сужается, констатирует карикатурист Сергей Елкин.

Политика Лукашенко в карикатурах Приговор Марии Колесниковой, или Символ Беларуси при Лукашенко Один из лидеров белорусской оппозиции Мария Колесникова приговорена к 11 годам тюрьмы. Ее ладони, сложенные сердечком, были символом протеста. Теперь Сергей Елкин видит их так.

Политика Лукашенко в карикатурах Как нелегалы из Беларуси попадают в Литву, или Новая должность Лукашенко ЕС обвиняет Минск в содействии нелегальной миграции беженцев в Литву в ответ на санции Евросоюза. Карикатурист Сергей Елкин о новой должности Александра Лукашенко.

Политика Лукашенко в карикатурах Тимановская на Олимпиаде в Токио: бег с препятствиями от Лукашенко Бегунью Кристину Тимановскую пытались насильно вывезти из Токио в Беларусь после критики в адрес тренеров. У Лукашенко - свои виды спорта для белорусских олимпийцев, считает Сергей Елкин.

Политика Лукашенко в карикатурах Почему Протасевича и Сапегу Лукашенко отправил под домашний арест? Задержанные в Беларуси экс-главред Nexta Роман Протасевич и его девушка Софья Сапега переведены из СИЗО под домашний арест. Сергей Елкин о том, что могло стать причиной этого решения.

Политика Лукашенко в карикатурах Зачем Лукашенко приезжал к Путину в Сочи Прогулка на яхте вряд ли была целью поездки Александра Лукашенко к Владимиру Путину в Сочи. А вот получение 500 млн долларов российского госкредита - другое дело, считает Сергей Елкин.

Политика Лукашенко в карикатурах Облетая Беларусь. Чего добился Лукашенко, посадив Протасевича После перехвата белорусскими ВВС рейса Ryanair с Романом Протасевичем на борту европейские авиакомпании отказываются летать над Беларусью. Сергей Елкин о последствиях действий Лукашенко.

Политика Лукашенко в карикатурах Лукашенко в СИЗО: новый формат переговоров с оппозицией Встреча Лукашенко в СИЗО с арестованными оппозиционерами и новый виток насилия против демонстрантов в Беларуси не оставляют Сергею Елкину иллюзий на счет того, какой язык предпочитает правитель.

Политика Лукашенко в карикатурах Закрытие границ как образ мышления Александра Лукашенко Александр Лукашенко объявил о намерении закрыть границы Беларуси с Литвой и Польшей. Что конкретно он имел в виду, осталось неясно. Но запреты - это образ его мышления, указывает Сергей Елкин.

Политика Лукашенко в карикатурах Почему автомат Лукашенко был без рожка с патронами Президент Беларуси Александр Лукашенко в разгар протестов прилетел в резиденцию в Минске с автоматом - но без магазина. Карикатурист Сергей Елкин о причине "диверсии".

Политика Лукашенко в карикатурах Почему Лукашенко не нравятся исторические символы Беларуси Тысячи белорусов протестуют против действующего президента Александра Лукашенко. По мнению Сергея Елкина, исторические флаг и герб Беларуси не случайно стали одним из символов протеста.

Политика Лукашенко в карикатурах Протесты в Беларуси: по ночам наступает время автозаков? Каждый вечер после выборов президента Беларуси на улицы городов выходят тысячи протестующих. Их жестко разгоняют и задерживают. Сергей Елкин о том, кто наводит страх на белорусов по ночам.

Политика Лукашенко в карикатурах Ночь после выборов в Беларуси: что скрывают усы Лукашенко После объявления официальных итогов выборов президента тысячи белорусов вышли на улицы в знак протеста. Их жестко разогнал ОМОН. Сергей Елкин о методах борьбы Лукашенко с несогласными. Автор: Владимир Дорохов

