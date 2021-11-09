"Разговоры с дьяволом". СМИ ФРГ о двух звонках между Меркель и Лукашенко

В Германии обсуждают, стоит ли созваниваться с диктатором Лукашенко, которого не признают в ЕС, должна ли это делать именно и.о. канцлера ФРГ и какова роль Путина в нынешнем кризисе.
Немецкие СМИ активно обсуждают состоявшиеся 15 и 17 ноября телефонные звонки между Ангелой Меркель (Angela Merkel) и "господином Лукашенко", в ходе которых исполняющая обязанности федерального канцлера Германии обсуждала с непризнанным в Евросоюзе белорусским властителем пути решения кризиса, возникшего вокруг мигрантов на восточной границе ЕС.
"Вопрос о том, допустим ли в условиях кризиса телефонный разговор с Лукашенко, раскалывает европейцев, - констатирует брюссельский корреспондент первого канала немецкой телерадиокомпании ARD на сайте tagesschau.de. - Так, польское правительство считает абсолютно неправильным, что Ангела Меркель сразу дважды брала в руки трубку. Варшава отвергает контакты с белорусским властителем Александром Лукашенко, поскольку это повышает его значимость".
Аналогичную критику, напоминает корреспондент, пришлось выслушать в начале недели и президенту Франции Эмманюэлю Макрону, когда "стало известно, что он говорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным". Однако автор приходит к выводу, что "без Путина ничего не получится".
Комментатор Süddeutsche Zeitung убежден: Меркель "конечно же" имела право разговаривать с Лукашенко: "Подобные конфликты, в ходе которых страдают тысячи людей, в конечном счете решаются не благодаря упрямству, а путем разговора друг с другом". Если режим в Минске видит в этом триумфальный прорыв международной изоляции или даже признание легитимности Лукашенко, то это "его чистая фантазия", указывает автор: "Точно так же переговоры Меркель или Джо Байдена с Владимиром Путиным не означали одобрения аннексии Крыма или тюремного срока Алексею Навальному".
Разговаривая с Лукашенко по поводу конкретной проблемы, "важно только не допустить превращения шантажа в систему", подчеркивает Süddeutsche Zeitung и признает: "Это легче сказать, чем сделать, поскольку всякие "лукашенки" на этой планете знают слабости демократических систем. Однако длительная осада польской границы нанесла бы ЕС больший урон, чем решение, найденное в ходе переговоров с непризнанным президентом".
"Если канцлер Меркель разговаривает с диктатором Лукашенко о том, как разрешить созданный им же миграционный кризис, то это не ужасно, а, хочется верить, благотворно", - убежден обозреватель газеты Frankfurter Rundschau, комментирующий высказывание известного политика и эксперта по международным делам партии Союз-90/"Зеленые" Омида Нурипура (Omid Nouripour). Тот назвал первый телефонный разговор между Берлином и Минском "ужасным сигналом".
По мнению же автора Frankfurter Rundschau, в сложившейся ситуации надо было непременно рискнуть пойти на контакт.
"Ведь вполне возможно предлагать разговор и одновременно готовить новые штрафные меры. В таком случае ЕС и Польша будут в большей степени влиять на ход конфликта. Они будут действовать, а не просто реагировать на провокации диктатора", - подчеркивает обозреватель Frankfurter Rundschau.
В редакции самой массовой в Германии газеты Bild мнения о том, как оценивать телефонные контакты между Берлином и Минском, явно разошлись. О первом звонке издание сообщило под шапкой "Меркель оскорбила Европу!" и расценило его как "дипломатический скандал под конец ее пребывания в должности".
Bild процитировала неназванного польского дипломата в Брюсселе, который в беседе с газетой сообщил, что Польша, Литва и Латвия "разгневаны тем, что немецкий канцлер за их спиной по просьбе одного гангстера, Путина, разговаривает по телефону с другим гангстером, Лукашенко, и обсуждает с ним наши дела".
В среду газета сообщила на своем сайте: "Она опять это сделала! После первого крайне спорного телефонного звонка в понедельник вечером, это уже второй разговор с нерукопожатным в Минске!". При этом издание заверило, что располагает точной информацией относительно первого разговора, которого добивался именно Лукашенко: "Деспот, применяющий пытки и фальсифицирующий выборы, хотел, чтобы канцлер выступила в роли посредника, и он это, видимо, согласовал с российским вождем Владимиром Путиным".
А вечером после второго телефонного разговора на сайте Bild появился комментарий ее колумниста Франца Йозефа Вагнера (Franz Josef Wagner), начинающийся словами: "Какие дурацкие дебаты вокруг телефонного разговора канцлера Меркель и диктатора Лукашенко". Она что, назвала его президентом, признала его сфальсифицированное президентство, риторически спрашивает автор.
"Мне кажется, даже папа римский позвонил бы черту, чтобы спасти оказавшихся в беде людей. И было бы совершенно неважно, как он к нему обращался: князь тьмы, господин дьявол, господин нечистый дух. Меркель говорила с белорусским дьяволом, который подвергает людей пыткам, который заманивает беспомощных людей к границе Польши", - написал колумнист газеты Bild и пришел к следующему выводу: "Ведя переговоры с чертом, нельзя терять нервы. Бросить трубку - вот что хуже всего. С чертом надо держать контакт".
Тем временем газета Frankfurter Allgemeine Zeitung опубликовала аналитическую статью, в которой оспаривает широко распространенное мнение, что "за искусственно созданным миграционным кризисом на внешней границе ЕС стоит российский президент". Издание утверждает: "В Берлине инициатором считают властителя в Минске".
"Я считаю глубоко неверным вывод, будто действиями Лукашенко руководит Кремль", - цитирует газета Штефана Майстера (Stefan Meister), эксперта по Восточной Европе в Немецком обществе внешней политики (DGAP). Он убежден, что цель разработанной белорусским властителем и его силовиками стратегии состоит не только в том, чтобы восстановить контакты с Евросоюзом и в лучшем случае вынудить ЕС отменить санкции, но и в стремлении расширить свои возможности для маневра во взаимоотношениях с Москвой. Если Ангела Меркель звонит ему уже во второй раз, то это успех для Лукашенко, ведь "он хочет выйти из изоляции и тем самым хотя бы частично сохранить свою независимость". Его цель - "выживание в самостоятельном государстве Беларусь".
Аналогичное мнение высказывает в статье во Frankfurter Allgemeine Zeitung и эксперт по России берлинского фонда "Наука и политика" (SWP) Сабине Фишер (Sabine Fischer). Она считает, что возможности Кремля влиять на белорусского диктатора сильно переоценивают: "Не стоит исходить из того, что за всеми действиями Лукашенко стоит Москва".
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