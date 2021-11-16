Меркель критикуют за телефонный разговор с Лукашенко

Телефонный разговор исполняющей обязанности канцлера ФРГ Ангелы Меркель (Angela Merkel) с правителем Беларуси Александром Лукашенко вызвал резкую критику как в Германии, так и в Эстонии и Польше. Так депутат фракции "зеленых" и член комитета бундестага по международным делам Омид Нурипур (Omid Nouripour) в эфире радиостанции Deutschlandfunk во вторник, 16 ноября, назвал эти переговоры "ужасным сигналом". Он отметил, что Европейский Союз не признает Лукашенко легитимным президентом Беларуси, однако Меркель, проведя этот разговор, фактически сделала это признание.

В Эстонии разочарованы этой беседой

С критикой состоявшейся в понедельник беседы Меркель с Лукашенко также выступил председатель комиссии по иностранным делам парламента Эстонии Марко Михкельсон. По его словам, и.о. канцлера ФРГ "тем самым признала Лукашенко легитимным президентом" Беларуси.

"Это было серьезное разочарование, потому что мы заняли общую позицию, что мы не признаем Лукашенко главой белорусского государства. Такой контакт Меркель создает довольно странное впечатление. Кроме того, она сделала это в обход Польши, а это очень понравилось бы Путину", - привел во вторник слова Михкельсона портал телерадиовещания ERR.

Вице-премьер Польши Ярослав Качиньский скептически оценивает действия международного сообщества в отношении ситуации на белорусско-польской границе. "Следует иметь в виду, что интернационализация, безусловно, необходима, но не настолько, чтобы вести переговоры над нашими головами и делать подобные предложения", - сказал он в эфире польского радио.

Разговор Меркель и Лукашенко

Меркель провела телефонный разговор с Лукашенко в понедельник, 15 ноября. Как сообщил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт (Steffen Seibert), стороны обсудили ситуацию на границе Беларуси с Польшей, в частности необходимость гуманитарной помощи находящимся там мигрантам и беженцам. Зайберт сказал, что Меркель и Лукашенко договорились продолжить обсуждение этих вопросов.

Это был первый телефонный разговор лидера одной из европейских стран с Александром Лукашенко после президентских выборов в Беларуси в августе 2020 года. Европейский Союз отказывается признать Лукашенко победителем этих выборов и соответственно главой белорусского государства.

По сообщению белорусского информационного агентства БелТА, Лукашенко в ходе беседы с Меркель внес предложения по урегулированию кризиса на белорусско-польской границе. Меркель, как утверждает агентство, должна обсудить соответствующий вопрос с членами Евросоюза, затем Лукашенко ждет еще одного телефонного разговора c и.о. канцлера ФРГ.

Ситуация на внешней границе ЕС

Ситуация на восточной внешней границе ЕС резко обострилась 8 ноября, когда со стороны Беларуси к ней подошли несколько тысяч мигрантов, намеревающихся перебраться в Евросоюз. По различным данным, на польско-белорусской границе застряли тысячи людей, которые ночуют во временных лагерях при низкой температуре. В последние дни группы мигрантов неоднократно пытались прорваться через ограждения и пересечь границу.

В конце мая Лукашенко заявил, что власти больше не будут задерживать беженцев, пытающихся через Беларусь нелегально попасть на территорию ЕС. В начале осени существенно увеличилось число авиарейсов из стран Ближнего Востока в Минск. После этого резко усилился поток мигрантов, стремящихся в ЕС из Беларуси.

Европейский Союз обвиняет режим Лукашенко в намеренном провоцировании напряженной ситуации и организации переправки тысяч людей к границам Евросоюза в ответ на европейские санкции. В ответ на "гибридную атаку" Минска ЕС планирует ввести пятый пакет санкций, который будет включать меры в отношении авиакомпаний, перевозящих мигрантов с Ближнего Востока в Беларусь.

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