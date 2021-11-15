Мигранты на границе Беларуси с ЕС, или Троянский конь Путина

Мигранты из стран Ближнего Востока осаждают границу Беларуси с Евросоюзом. Гибридная атака Лукашенко напомнила карикатуристу Сергею Елкину сюжет из древнегреческой мифологии.
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Кризис на границах стран ЕС с Беларусью не прекращается. DW поговорила с экспертами в попытке понять, что нужно Москве и Минску, стоило ли Меркель звонить Путину и попадет ли "Аэрофлот" под санкции ЕС.
Минобороны Польши сообщило, что лагерь у КПП "Кузница" пуст, все мигранты в сопровождении белорусских силовиков подошли непосредственно к границе. Польские пограничники и военные слышат выстрелы со стороны Беларуси.
Совет ЕС расширил критерии санкций в отношении Беларуси. Теперь Евросоюз может вводить ограничения за инструментализацию мигрантов. Сами санкции будут введены позже.