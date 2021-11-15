Варшава сообщила о перемещении всех мигрантов из временного лагеря к КПП Кузница

Министерство обороны Польши сообщило о перемещении большого числа мигрантов, находившихся во временном лагере близ белорусско-польской границы, к КПП "Кузница". "Лагерь, в котором находились мигранты, уже пуст", - написало ведомство в понедельник, 15 ноября. По его данным, мигранты подошли к границе большими колоннами под контролем белорусских силовиков.

Одновременно польское Минобороны заявило о провокациях со стороны Беларуси. "Звуки выстрелов, вероятно, холостыми патронами, - повседневная реальность, с которой сталкиваются наши солдаты и офицеры", - указало оно. На размещенных в Twitter оборонного ведомства видеозаписях видно, что сотни мигрантов находятся перед рядами польских правоохранителей и военных.

В свою очередь представитель польской пограничной охраны оценила число нелегалов у КПП "Кузница" в несколько сотен. "Мы ожидаем, что будет предпринята попытка с применением силы перейти через границу. Сейчас мы распорядились стянуть туда все силы, которыми мы располагаем", - сообщила она. Данную информацию невозможно проверить, поскольку Польша объявила в приграничном регионе чрезвычайное положение и не пропускает в него журналистов. То же самое касается и заявлений Минска.

В Минске сообщили о сопровождении колонн мигрантов белорусскими пограничниками

Между тем Госпогранкомитет Беларуси сообщил, что его служащие обеспечивают "безопасность и порядок как в самом стихийном лагере, так и по ходу движения колонны". Представитель ведомства Антон Бычковский сообщил ТАСС, что мигранты "подчеркивают свои исключительно мирные намерения и готовы к развитию любой ситуации", а во главе колонны находятся женщины и дети.

РИА "Новости" со ссылкой на источник в органах погранслужбы Беларуси пишет, что мигранты находятся "прямо на линии границы" на КПП и не пытаются прорваться через заграждения. По этим данным, у перехода через границу находятся "практически все 2 тысячи" человек из стихийного лагеря.

Конфликт на границе Польши и Беларуси

Ситуация на восточной внешней границе Евросоюза резко обострилась 8 ноября, когда со стороны Беларуси к ней подошли несколько тысяч мигрантов, намеревающихся перебраться в Евросоюз. По различным данным, на границе между Польшей и Беларусью застряли тысячи людей, которые ночуют во временных лагерях при низкой температуре.

В последние дни группы мигрантов неоднократно пытались прорваться через ограждения и пересечь границу. В частности, 14 ноября польская погранслужба сообщила о 223 таких попытках за только за минувшие сутки. В сообщении отмечается, что в Дубичи-Церкевне и Колонии-Клюковичи предприняты две попытки силового пересечения границы.

В конце мая белорусский правитель Александр Лукашенко заявил, что власти больше не будут задерживать нелегалов, пытающихся через Беларусь попасть на территорию ЕС. В начале осени существенно увеличилось число авиарейсов из стран Ближнего Востока в Минск. После этого резко усилился поток мигрантов, стремящихся в ЕС из Беларуси. Европейский Союз обвиняет режим Лукашенко в намеренном провоцировании напряженной ситуации и организации переправки тысяч мигрантов к границам Евросоюза в ответ на европейские санкции. В ответ на "гибридную атаку" Минска ЕС планирует ввести пятый пакет санкций.

Смотрите также:

Как работает белорусский транзит мигрантов в ЕС На границе с Польшей На границе Беларуси и Польши сейчас скопилось большое число нелегальных мигрантов из Сирии и Ирака, которые стремятся попасть в ЕС. Они предпринимают попытки прорвать заграждение из колючей проволоки, установленное Польшей. В мае Лукашенко заявил, что Минск больше не будет удерживать беженцев от дальнейшего следования в страны ЕС, и с тех пор число нелегальных мигрантов значительно выросло.

Как работает белорусский транзит мигрантов в ЕС Застрявшие между Польшей и Беларусью Мигранты фактически застряли на границе между Польшей и Беларусью. Польская сторона не пускает их на территорию ЕС, указывая, что для въезда нет оснований и что они являются инструментом гибридных атак со стороны Лукашенко. Правителя Беларуси обвиняют в том, что он провоцирует миграционный кризис, организовав переправку тысяч нелегальных мигрантов к границам ЕС.

Как работает белорусский транзит мигрантов в ЕС На границу доставили из Минска По рассказам мигрантов, туристические агентства в их странах продают авиабилеты в Минск и оформляют им 30-дневную визу. Стоимость вместе с услугами "перевозчиков" составляет до 20 000 евро. Из Минска в зависимости от купленного пакета услуг их либо отвозят в гостиницу, либо отправляют в зал ожидания. Когда набирается группа, ее сажают в автобус и отвозят на границу.

Как работает белорусский транзит мигрантов в ЕС Начало пути мигрантов из Ирака Большинство нелегальных мигрантов, пытающихся через Беларусь попасть в ЕС, - граждане Ирака. В Минск они прибывают из трех городов на территории иракского Курдистана: Эрбиля, Шиладзе и Сулеймании. Под давлением ЕС Ирак с августа отменил прямые рейсы в Минск из Багдада. В Беларусь также едут из Сирии, Афганистана, Конго. Мигранты добираются в Минск через Дубай, Турцию, Ливан и Украину.

Как работает белорусский транзит мигрантов в ЕС Вначале - перелет в Минск, затем - граница с ЕС Беларусь значительно увеличила число авиарейсов из стран Ближнего Востока в Минск. До следующего марта из аэропортов Стамбула, Дамаска и Дубая в Минск запланированы еженедельно около 40 рейсов - вдвое больше, чем год назад. Воздушные гавани этих городов в настоящее время чаще всего используют мигранты для перелетов в Беларусь, чтобы отправиться дальше в страны ЕС.

Как работает белорусский транзит мигрантов в ЕС Рейсы с мигрантами не только в аэропорту Минска В настоящее время в Беларусь ежедневно прибывают около 800-1000 мигрантов. В связи с этим вскоре могут быть задействованы для обслуживания рейсов из стран Ближнего Востока еще пять белорусских аэропортов. Они превратятся из национальных в международные. Один из них расположен в городе Гродно, всего в 20 километрах от польской границы.

Как работает белорусский транзит мигрантов в ЕС Что происходит в белорусском приграничье В белорусском законодательстве ничего не изменилось относительно посещения пограничной полосы гражданами Беларуси и иностранцами. Чтобы сюда попасть, надо предварительно обратиться в погранслужбу, уведомить о своих намерениях и получить пропуск. Нарушителям грозит штраф и депортация. Но сейчас в приграничье множество нелегалов. Они прячутся в лесах, пытаясь перейти границу с Польшей.

Как работает белорусский транзит мигрантов в ЕС Через белорусские леса - в Польшу По рассказам мигрантов, белорусские пограничники помогают им перейти на польскую сторону - режут проволочное заграждение или с помощью дронов находят безопасную лазейку. А уже в Польше с помощью геолокации в смартфоне мигранты определяют местоположение человека, который повезет их дальше. Например, в Германию.

Как работает белорусский транзит мигрантов в ЕС Мигранты не хотят оставаться в Польше По дублинскому регламенту, мигранты должны подавать ходатайства о получении убежища в той стране, где они впервые пересекли границу ЕС. Но в Польше беженцы предпочитают не регистрироваться и не оставлять свои отпечатки пальцев в дактилоскопической базе данных ЕС. Многим это удается, поэтому и число беженцев, которых немецкие власти могут отправить обратно в Польшу, крайне невелико.

Как работает белорусский транзит мигрантов в ЕС Цель беженцев - Германия Транспорт на польской стороне, как правило, представляет собой малый грузовой фургон, в кузов которого набивается по 30-40 человек. Легковая машина сопровождения едет впереди фургона для разведки. Если вдруг на дороге проверка, маршрут меняется. Польско-германская граница преодолевается разными способами: и на том же фургоне, и пешком, и на такси, и на общественном транспорте.

Как работает белорусский транзит мигрантов в ЕС Беженцы в Германии По данным немецкой полиции, в октябре через Беларусь и Польшу в ФРГ нелегально въехали 4900 мигрантов - вдвое больше, чем в сентябре. У всех выловленных или добровольно сдавшихся немецким властям нелегалов сотрудники полиции обнаруживают паспорта со штампом белорусских пограничников. Автор: Наталья Позднякова

