Что происходит в пунктах пропуска на белорусско-польской границе

Погранпереход "Брузги" - примерно в 20 км от Гродно, он самый удобный для тех жителей этого белорусского города, кто собирается выехать в Польшу. Однако с 9 ноября по решению польских властей движение транспорта через пункт пропуска "Кузница" (расположен с другой стороны границы напротив пограперехода "Брузги") приостановлено. "Кузницу" закрыли на следующие сутки после того, как рядом с ним разместился импровизированный лагерь мигрантов, который сейчас насчитывает несколько тысяч человек.

Почему закрылся пограничный переход?

Первоначально именно к погранпереходу "Брузги - Кузница" утром 8 ноября двигалась большая колонна мигрантов с Ближнего Востока. Однако примерно за 300 метров до пункта пропуска участники марша, которых сопровождали представители белорусских силовых структур, свернули в лесной массив и начали создавать лагерь непосредственно у заградительных сооружений, расположенных со стороны Польши.

Мигранты хотят попасть в Польшу, а потом - в другие страны ЕС

Вскоре мигранты попытались штурмовать границу, чтобы прорваться на территорию ЕС, но их намерения оказались безуспешными. Именно этот штурм и стал одним из оснований для Пограничной стражи Польши для закрытия пункта пропуска в Кузнице.

В свою очередь, в Госпогранкомитете Беларуси заявили, что не видят "объективных причин для принятия такого решения", и отметили, что готовы обеспечить оформление транспорта и пассажиров в Брузгах в штатном режиме, как только соседний польский пункт пропуска возобновит свою работу.

Пассажирские рейсы пришлось отменить

Хотя из-за коронавирусных ограничений пассажиропоток через белорусско-польскую границу в нынешнем году заметно сократился, некоторые транспортные компании продолжали выполнять рейсы в Белосток и Варшаву. Теперь они вынуждены отменять поездки и возвращать деньги пассажирам.

Из-за коронавируса пассажиропоток через белорусско-польскую границу в 2021 году заметно сократился

Как сообщил директор одной из гродненских компаний-перевозчиков, его микроавтобусам было разрешено пересекать границу только через переход "Брузги - Кузница". "С этим разрешением, которое выдает министерство транспорта Беларуси, мы не можем проехать через другой пункт пропуска. Обратились в министерство с вопросом, как нам быть в такой ситуации, но реакции пока нет", - сетует владелец компании.

В справочной автовокзала Гродно пояснили, что некоторые рейсы уже удалось организовать через пункт пропуска "Бобровники - Берестовица", хотя дорога так займет больше времени. Тем, кому все же нужно срочно выехать в Польшу или вернуться обратно из этой страны в Беларусь, гродненские перевозчики советуют воспользоваться предложениями своих коллег в Бресте. Из этого города пока можно добраться на автобусах в Тересполь, Бялу Подляску и Варшаву.

Грузовикам очередей не избежать

Кроме того, решить проблему можно еще одним альтернативным способом - напросившись в качестве попутчика к владельцам личного транспорта, которые собираются в Польшу. В последние дни количество объявлений подобного рода в соцсетях значительно возросло, и многим пассажирам удается уехать через другие пункты пропуска на белорусско-польской границе.

Польская полиция недалеко от погранперехода "Кузница"

Что касается грузового транспорта, то дальнобойщикам также пришлось корректировать свой маршрут после сообщения о невозможности пересечь границу через погранпереход "Брузги - Кузница". Очередей избежать не удается: по официальным данным Госпогранкомитета Беларуси, в пункте пропуска "Бобровники" на утро 12 ноября в очереди застряли более сотни фур, а в КПП "Козловичи" около Бреста - 50.

При этом сами дальнобойщики не считают такой скопление грузовиков критичным по сравнению с тем, какой была ситуация еще месяц назад. "Я в Козловичах стоял почти пять суток в начале октября, когда там скопилось более 500 фур и белорусские службы ссылались на сбой в программном обеспечении", - вспоминает брестский водитель Андрей. Правда, он не исключает, что если погранпереход в Кузнице будет закрыт надолго, то ситуация может усугубиться в канун рождественских праздников, когда поток грузов заметно возрастает.

А если закроют границу полностью?

Самым непредсказуемым последствием нынешнего скопления мигрантов на белорусско-польской границе Андрей и его коллеги-дальнобойщики считают полное прекращение движение автотранспорта и пассажиров между странами. Предложения о закрытии границы уже озвучиваются в Варшаве, хотя до конкретики дело пока не дошло. "Если закроют все пункты пропуска на границе с Польшей, то будет настоящий коллапс, ведь на литовском направлении уже сейчас очереди больше и там нет возможности ускорить оформление грузов", - поясняет брестский дальнобойщик.

С учетом того, что транзит через Беларусь и Польшу является основным направлением и для российских перевозчиков, закрытие погранпереходов окажется болезненным и для потребителей западных товаров в России. Сохраняющееся грузовое железнодорожное сообщение между Польшей и Беларусью и контейнерные перевозки решить проблему вряд ли способны.

С тревогой следят за новостями, которые касаются работы пунктов пропуска, и жители белорусского приграничья, которые ездят в Польшу по служебным делам. "У меня командировки часто бывают, и дочь в Варшаве учится. Теперь даже не представляю, как можно будет добираться, если пункты пропуска закроют", - делится переживаниями жительница Бреста Светлана. Она надеется, что проблему с мигрантами удастся решить в ближайшее время и все опасения по поводу неработающих пунктов пропуска окажутся неактуальными.

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