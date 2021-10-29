"Беженцы Лукашенко": Как миграционный кризис влияет на политику Германии

Специально для рубрики DW "Беларусь. Перспективы" Александр Фридман рассуждает о том, как мигранты, прибывшие в Германию по "белорусскому маршруту", влияют на местную политику. Обсудить его мнение и поделиться своим видением ситуации можно здесь - под соответствующим постом в Telegram-канале "DW Беларусь".

25 октября газета Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung опубликовала большое интервью с сопредседателем партии "зеленых" Робертом Хабеком (Robert Habeck), которому в будущем немецком правительстве прочат пост вице-канцлера. В этом интервью "зеленый" политик затронул тему миграционного кризиса на границах Беларуси и стран ЕС, а также подчеркнул, что в отношении беженцев в Польше и Беларуси должны быть соблюдены "гуманитарные стандарты", а самих людей следует разделить между странами Евросоюза.

Хотя Хабек осторожно между строк и раскритиковал Варшаву, но ответственность за драматическую ситуацию на границе была возложена именно на Минск, на который, по мнению сопредседателя "зеленых", следует усилить санкционное давление, обратив при этом особое внимание на очень важную для Беларуси калийную отрасль. Санкции, однако, следует ввести не только против режима Лукашенко, но и против авиакомпаний, которые сотрудничают с белорусскими властями и занимаются транспортировкой выходцев из стран Африки и Ближнего Востока в Беларусь.

Александр Фридман

В самой Беларуси интервью малоизвестного за пределами Германии Хабека практически не заметили. Промолчала и государственная пропаганда, обычно не скрывающая своей антипатии к немецким "зеленым". Фактически не обратила на него внимание и независимая белорусская пресса. В социальных сетях редкие комментаторы из числа противников Лукашенко хотя в целом и одобрили резкую санкционную риторику Хабека, но раскритиковали "зеленого" политика за "чересчур гуманное" отношение к "нелегальным мигрантам". В Германии же интервью Хабека, напротив, вызвало острую дискуссию, но затронула она не санкции против Лукашенко и его партнеров, о которых и до этого много говорили видные представители немецких партий СДПГ и ХДС, а вопросы приема мигрантов (беженцев) и их распределения между странами ЕС. Самое позднее после интервью Роберта Хабека стало очевидно, что миграционный кризис прочно закрепился во внешнеполитической и внутриполитической повестке Германии, а гуманитарная катастрофа на восточных границах ЕС требует незамедлительных и решительных действий со стороны Берлина.

Почему же понимание столь очевидного факта пришло в Германии лишь во второй половине октября, почти через четыре месяца после обострения ситуации на восточных границах? И могут ли предложения Хабека содействовать разрешению кризиса?

Миграционный кризис в тени парламентских выборов

Минувшим летом немецкие СМИ внимательно следили за эскалацией миграционного кризиса. В этот же период первые мигранты из Беларуси добрались и до ФРГ, где их окрестили "беженцами Лукашенко". Но летом и в сентябре 2021 года Германия жила парламентскими выборами, а лидеры предвыборной гонки СДПГ, ХДС/ХСС и "зеленые" старательно избегали взрывоопасной темы миграции/беженцев, опасаясь потерять голоса избирателей. На репортажи о значительном увеличении "беженцев Лукашенко" в Германии, которые появились прямо перед выборами в бундестаг, откликнулась лишь правопопулистская партия "Альтернатива для Германии" (АдГ), попытавшаяся сделать ставку на свою излюбленную миграционную тему. Успеха эта тактика не имела: хотя счет прибывших в Германии по "белорусскому маршруту" шел тогда на сотни, а чуть позже на тысячи, но для большинства немцев миграционный кризис оставался далекой и малозначительной темой.

В политическую жизнь Германии он ворвался лишь после выборов, а способствовали этому резкий рост количества мигрантов в ФРГ и алармистские заявления министра внутренних дел граничащей с Польшей федеральной земли Бранденбург Михаэля Штюбгена (Michael Stübgen), потребовавшего в середине октября от федерального правительства обратить наконец внимание на происходящее на восточных границах ЕС. Призыв Штюбгена возымел действие. Во второй половине октября к этой теме обратились как федеральный канцлер Ангела Меркель (Angela Merkel), так и министр иностранных дел Хайко Мас (Heiko Maas) и министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер (Horst Seehofer). Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер (Michael Kretschmer) взял на себя функцию выразителя интересов восточной части Германии, где миграционный кризис чувствуется особенно остро. Для АдГ, а еще больше для правых экстремистов он стал удачной возможностью напомнить о себе и представить себя в качестве защитника от "нашествия мигрантов с востока".

Есть ли выход из кризиса?

Что делать с Лукашенко? Как реагировать на политику польских властей, которые возвращают мигрантов в Беларусь и при этом особенно не церемонятся с ними? И как поступить с теми людьми, которые уже находятся в Европе? Именно эти три вопроса, на которые частично ответил в своем интервью Роберт Хабек, и доминируют в актуальной немецкой дискуссии о миграционном кризисе.

Демократические политики Германии едины в своей оценке, что первопричиной кризиса являются действия белорусского диктатора Лукашенко, направленные на дестабилизацию ЕС и главным образом восточноевропейских соседей Германии и скорее всего согласованные с Москвой, а возможно и вовсе спланированные в Кремле. Если Лукашенко спровоцировал миграционный кризис не только с банальной целью отомстить ЕС за введенные в июне санкции, но и желал таким циничным образом вернуться за стол переговоров и добиться санкционных послаблений, то уже сегодня можно констатировать, что его затея с треском провалилась. Поддаваться на шантаж из Минска и вести переговоры с Лукашенко в Берлине не собираются. Германия, наоборот, готова поддержать новые санкции, а ожидаемый приход к власти решительных противников официального Минска из рядов "зеленых" и СвДП не сулит белорусским властям ничего хорошего. В то время как Лукашенко в качестве партнера для переговоров не рассматривается, Германия и ЕС готовы вести диалог со странами, из которых прибывают мигранты и от которых ожидают содействия в возвращении этих людей на родину.

Немецкие полицейские на границе ФРГ и Польши

Если вопрос белорусского диктатора можно считать довольно простым, а немецкие политики соревнуются в критике "европейского Каддафи" Лукашенко, то радикальный курс Польши и действия польских властей вызывают неоднозначную реакцию. Либеральные, социал-демократические и "зеленые" политики открыто или осторожно (как Роберт Хабек) критикуют Польшу. Не стесняется в выражениях и пресса, а отдельные правозащитники и вовсе ставят Варшаву и Минск на одну доску. Впрочем, жесткие действия Польши и строительство заборов и укреплений на границе находят понимание и поддержку как у видных христианских демократов (особенно в восточной части страны), так и у правых популистов из АдГ. Так, премьер-министр Саксонии Кречмер убежден, что без возведения заборов, а может быть и стен не обойтись, а газета Bild и вовсе регулярно говорит о новом "железном занавесе", который опускается на востоке Европы.

Роберт Хабек, Хайко Мас и другие немецкие политики уповают на "европейское решение" миграционного кризиса, которое пока выглядит скорее как безосновательная надежда: готовности принимать "беженцев Лукашенко" в странах ЕС пока не наблюдается. Еще более иллюзорными представляются предложения министра по делам интеграции федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия, либерала Йоахима Штампа (Joachim Stamp), выступившего за перенаправление миграционного потока в Украину, Молдову и Грузию: если эти страны - партнеры ЕС согласятся сотрудничать с Евросоюзом, то им можно пообещать экономические преференции.

Болезнь и симптомы

Высказывания немецких политиков и публикации местной прессы показывают, что в Германии присутствует понимание глубины и причины актуального кризиса на границах Беларуси и ЕС. Миграционный кризис справедливо рассматривается как симптом тяжелой и хронической болезни под названием "диктатура Лукашенко", которая поразила Беларусь, а теперь распространяется на соседние страны. Победить болезнь, которая прогрессирует под влиянием России, ЕС не может и вынужден бороться с опасными симптомами, отлично понимая, что за одним симптомом последует следующий, возможно еще более тяжелый.

Автор: Александр Фридман, историк, ассоциированный сотрудник Берлинского университета имени Гумбольдта

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