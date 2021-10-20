Белорусский транзит беженцев в ЕС. Чем ответит Берлин Лукашенко?

"Мы все убеждены в том, что ключ к решению проблемы находится в Москве", - заявил 20 октября 2021 года министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер (Horst Seehofer), рассказывая на пресс-конференции в Берлине об обсуждении темы белорусского транзита беженцев на утреннем заседании правительства.

Приток нелегалов в Германию через Беларусь и Польшу, заявил он, стал одним из трех миграционных вызовов, требующих принятия оперативных мер. Два других вызова - вторичная миграция в ФРГ беженцев, уже зарегистрированных, а иногда и получивших убежище, в частности, в Греции, а также растущий приток мигрантов из Афганистана.

Бизнес на беженцах

Отличие "белорусского транзита" от всех прочих путей, которыми люди из охваченных конфликтами или нищих регионов мира попадают в Евросоюз, заключается, по словам Зеехофера в том, что этот маршрут создан государством или, по меньшей мере, существует при поддержке минских властей.

Хорст Зеехофер на пресс-конференции 20 октября

"Режим в Беларуси значительно расширил список стран, граждане которых могут въезжать в страну без виз, включив в него Иран, Пакистан, ЮАР, Египет и Иорданию", - заявил министр. Он считает такую практику "одной из форм гибридной угрозы, при которой мигрантов используют в качестве политического оружия". По сведениям немецких СМИ, в настоящее время Беларусь впускает на свою территорию без виз или прочих ограничений граждан из 76 стран мира.

В МВД Германии исходят из того, что те появившиеся в странах Ближнего Востока бюро путешествий, которые продают беженцам "белорусский транзит" по тарифу "все включено", были созданы при участии белорусских властей для извлечения прибыли и компенсации убытков, вызванных санкциями ЕС.

"Иначе трудно объяснить, почему в этом деле неожиданно стали участвовать коммерсанты с мелкими, ранее малоизвестными авиакомпаниями", - сказал Зеехофер. И он, как и его коллеги по правительству, не представляет себе, что "режим в Беларуси может все это делать без одобрения или, по крайней мере, без ведома Москвы".

Дальше Польши пути не будет

В ответ на "гибридную атаку" Минска официальный Берлин предлагает расширить европейские санкции против белорусского режима. "Мы не готовы и дальше безучастно наблюдать, что есть фирмы и авиакомпании, которые на этом еще и зарабатывают", - заявил глава МИД ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) после встречи со своими коллегами из ЕС в начале недели.

Под нажимом Германии правительство Ирака прекратило прямое авиасообщение с Беларусью. МИД ФРГ и европейские дипломаты ведут переговоры на эту тему и с другими странами, из которых самолеты летают напрямую в Минск.

Пока проверки на германо-польской границе только выборочные

Хорст Зеехофер, со своей стороны, предложил своему польскому коллеге проводить совместное патрулирование общей границы на ее польской стороне. Цель Берлина при этом очевидна: выловленные таким образом в приграничной зоне нелегалы будут автоматически передаваться польским властям. Дальнейший маршрут в Германию и другие излюбленные беженцами страны ЕС им будет перекрыт. Пойдет молва. И поняв, что дальше Польши им не продвинуться, беженцы перестанут бронировать "белорусский транзит".

Беженцы застряли в Беларуси

Тем временем появляются признаки того, что организованный минскими властями транзит беженцев может рикошетом ударить по ним самим. Учитывая тот факт, что Польша - пограничниками и колючей проволокой - значительно укрепила свои восточные рубежи и снизила их пропускную способность, на той - белорусской стороне польской границы начинает образовываться пробка из беженцев. Сколько их там, ждущих трансфера в ЕС, точно никто не знает. Но, как считают в Берлине, не менее 15 тысяч.

Вадим Можейко

В белорусских социальных сетях мелькают фотографии многодетных семей мигрантов, расположившихся на отдых или на ночлег в минских торговых центрах и на столичных вокзалах. Беженцы стали бросаться в глаза белорусам, которые раньше имели, скорее, отдаленное представление о выходцах из Ирака, Сирии или Афганистана.

Белорусское общество реагирует все более нервно на присутствие беженцев, цитируют немецкие СМИ аналитика Белорусского института стратегических исследований (BISS) Вадима Можейко. Особенно это касается выходцев из Африки и Ближнего Востока, застрявших в странной для них стране, о которой они ничего не знают, рассказал он в интервью радиостанции Deutschlandfunk.

Мигранты стали проблемой для самого Лукашенко

Но и белорусам не по себе. Кому понравится, говорит Можейко, что власти преднамеренно превращают страну в транзитный лагерь для беженцев. Так что мигранты, заключает аналитик BISS, становятся все большей проблемой для самого Лукашенко.

Такого же мнения придерживается и политолог Егор Лебедок. "Мигрантов в Минске уже достаточно, они постоянно находятся в торговых центрах, сидят по обычным дворам, - сказал он в интервью изданию Zerkalo.io - Риск различных эксцессов растет, и вполне вероятно, наличие "гостей" вызывает серьезное недовольство белорусов".

Возможно, именно поэтому в последние дни, как сообщают СМИ, белорусские власти стали вводить ограничения на въезд в страну. Так, турецко-нидерландский туроператор Anex Tour сообщил, что граждане Афганистана, Египта, Ирана, Йемена, Нигерии, Пакистана и Сирии впредь не смогут получать визу по прилету в Минск, а должны обращаться за ней заранее в белорусское консульство по месту жительства.

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