Нелегальная миграция в ЕС: Берлин - за расширение санкций против Минска

Правительство Германии выражает беспокойство в связи с увеличением наплыва мигрантов и беженцев в восточные районы Германии. Существуют признаки того, что переправка нелегалов через Беларусь в Польшу, Латвию и Литву "активно регулируется режимом в Минске". Об этом в пятницу, 15 октября, на пресс-конференции в Берлине заявила официальный представитель министерства иностранных дел ФРГ Андреа Зассе (Andrea Sasse).
Как отметила спикер внешнеполитического ведомства, правительство Германии находится в очень тесном контакте с институтами ЕС и государствами - членами Европейского Союза и постоянно изучает инструменты, позволяющие добиться того, чтобы режим в Минске изменил свои действия.
Правительство Германии предложило, в дополнение к уже введенным в июне санкциям, "которые оказались весьма ощутимыми для режима", ввести дальнейшие санкции, "направленные на пресечение незаконной перевозки людей и политическое манипулирование беженцами и мигрантами", указала спикер в ответ на вопрос DW по поводу возможных рычагов воздействия на Минск.
За воздействие на страны происхождения и транзита мигрантов
В то же время, как подчеркнула Зассе, необходимо оказывать воздействие на страны происхождения беженцев и мигрантов, а также на транзитные страны, из которых они на самолетах прибывают в Беларусь. Спикер МИД ФРГ также добавила, что правительство Германии опровергла слухи, согласно которым через Беларусь якобы можно беспрепятственно попасть в ЕС.
В мае белорусский правитель Александр Лукашенко, в ответ на ужесточение санкций Евросоюза в отношении Беларуси, объявил о том, что Минск больше не намерен препятствовать мигрантам, намеревающимся из Беларуси переправляться на территорию Польши и государств Балтии. После этого заявления Польша, Латвия и Литва усилили охрану своих границ.
Согласно сведениям германской полиции, за период с августа нынешнего года на территорию Германии через Беларусь и Польшу нелегально проникли более 4300 человек. Главным образом это выходцы из Ирака, Сирии, Йемена и Ирана. В основном они прибывают в такие федеральные земли, как Бранденбург, Саксония и Мекленбург – Передняя Померания.
Как заверил в начале этой недели правительство земли Бранденбург министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер (Horst Seehofer), для ускорения процедуры регистрации и идентификации вновь прибывших штат Федеральной полиции и Федерального ведомства по делам миграции и беженцев будет увеличен. Это позволит обеспечить условия, позволяющие в кратчайшие сроки перемещать соискателей убежища из пунктов первичного приема в другие федеральные земли. Ситуация в Бранденбурге "полностью под контролем", - подчеркнул на пресс-конференции пресс-секретарь министерства внутренних дел Стив Альтер (Steve Alter).
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Взгляд на Беларусь со стороны
Академик Анатолий Михайлов (Литва)
Белорусам следует понять, какой длинный путь надо пройти, чтобы наверстать упущенное. Мы слишком долго росли в атмосфере идеологического контроля и изоляции от цивилизованного мира. И когда попытались примерить на себя одежды европейского общества, получилось уродливое образование - то, что сегодня происходит в Беларуси.
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Доктор социологии Андрей Вардомацкий (Польша)
Нет такого диктатора, который не твердил бы об "особом пути страны", потому что это главный аргумент для поддержания веры в режим. Эта идеологическая "лапша" имеет целевой аудиторией только внутреннего потребителя, к которому иная информация извне не поступала. На самом деле в Беларуси вовсе не уникальная, а хрестоматийная диктатура с закономерным финалом в перспективе.
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Взгляд на Беларусь со стороны
Директор Информационного дома белорусов в Варшаве Алесь Зарембюк (Польша)
Теперь я по-иному оцениваю ситуацию в Беларуси. Если раньше придерживался более радикальных взглядов, то теперь понимаю, что быстрых перемен в стране не будет. Лидеры, способные провести реформы, и сами идеи, и новое общество будут вызревать годами. Одно дело взять власть, другое - удержать ее и изменить политическую систему.
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Взгляд на Беларусь со стороны
Экс-кандидат в президенты Беларуси Алесь Михалевич (Чехия)
То, что в Беларуси высокий уровень технической мысли и много образованных людей, еще не значит, что они готовы самоорганизоваться и сменить власть. Зато в номенклатуре есть много недовольных репрессиями Лукашенко в отношении чиновников. Там могут найтись те, кто не захочет быть посаженным в тюрьму. Думаю, что белорусские элиты объединятся и изменят ситуацию.
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Взгляд на Беларусь со стороны
Координатор кампании "Европейская Беларусь" Владимир Кобец (Польша)
Нет ни одного примера, когда диктатура по ее собственной воле трансформировалась бы в демократию. Поэтому, думаю, что никакой диалог Минска с Брюсселем и никакие договоренности с режимом не изменят ситуации в Беларуси. Лукашенко не держит слово и ведет свою игру. От Запада ему нужны только деньги и рынки для белорусских товаров, чтобы его семья сохранила свой контроль над страной.
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Взгляд на Беларусь со стороны
Лидер инициативы "StudAlliance" Кирилл Атаманчик (Литва)
Белорусской оппозиции стоит избавиться от иллюзий, что ЕС будет исполнять роль меча, который отрубит голову авторитарному режиму. С позиций ультиматумов, на одних эмоциях эту систему победить нельзя. Важны дискуссии, в которых не стоит поддаваться иррациональным порывам, затягивающим в политиканство вместо политики, как это сейчас и происходит в оппозиционной среде.
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Взгляд на Беларусь со стороны
Бизнесмен Павел Маринич (Литва)
Вопрос демократических преобразований в Беларуси предрешен. В стране достаточно умных людей с разными политическими взглядами, но с одной идеей - независимости государства. Они должны объединиться, чтобы никогда больше не допустить в будущем нового авторитаризма в стране. Я считаю, что Беларусь должна стать парламентской республикой, а президентские полномочия надо ограничить.
Автор: Галина Петровская