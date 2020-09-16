Беженцы: статья доходов для Минска, расходы для Берлина

"Я жду, когда уже будет положен конец торговле людьми, которую ведет Лукашенко. Мы можем лечить только симптомы, а причина - в Минске, и она должна быть устранена", - заявил 14 октября министр внутренних дел федеральной земли Бранденбург Михаэль Штюбген (Michael Stübgen) на пресс-конференции в Айзенхюттенштадте, где находится Центр первичного приема и размещения беженцев.

Для минского режима организованный им транзит беженцев, главным образом, из Ирака, Сирии, Йемена и Ирана в страны Европейского Союза стал, очевидно, существенной статьей дохода после того, как из-за введенных Западом санкций сократились другие поступления. Германия же, в которую через Беларусь и Польшу идет основной поток нелегальных мигрантов, вынуждена нести все большие расходы на их содержание.

Натиск нелегалов на Бранденбург и Берлин

До сих пор главная нагрузка ложится на плечи налогоплательщиков в Бранденбурге, граничащем с Польшей. С января до июля 2021 года здесь было зарегистрировано в общей сложности только 26 мигрантов, прибывших через белорусский транзит. В августе их было уже 474, в сентябре - 1914. А в первой половине октября - уже более 2000. По подсчетам МВД ФРГ, приток беженцев с этого направления сейчас уже в 10 раз превышает показатели за тот же период 2019 года, когда еще не было ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.

Отапливаемые палатки на территории Центра первичного приема и размещения беженцев

В настоящее время в разных лагерях для беженцев в Бранденбурге размещены примерно 2800 беженцев. С помощью отапливаемых палаток общее число койко-мест уже повышено до 4600, и его планируется в ближайшие дни довести до 5000.

Растет и число беженцев в Берлине, расположенном всего в 80 километрах от польской границы. В октябре каждую неделю в столичные общежития для беженцев прибывает по 400 с лишним человек. Из имеющихся 20 800 мест заняты уже 19 958. "Следующие две-три недели обещают быть интересными", - невесело шутит Саша Лангенбах (Sascha Langenbach) из берлинского ведомства по делам беженцев.

Ситуация сейчас, разумеется, не идет ни в какое сравнение с миграционным кризисом 2015 - 2016 годов, говорит берлинский сенатор по труду, социальным делам и интеграции Эльке Брайтенбах (Elke Breitenbach), но за растущим притоком мигрантов через Беларусь и Польшу в столице ФРГ наблюдают с "профессиональной тревогой".

Сколько стоят беженцы Германии

Чтобы разгрузить земельные власти, министерство внутренних дел Германии решило откомандировать в местные центры регистрации беженцев своих специалистов. Это, по словам представителя МВД, должно ускорить распределение мигрантов по разным федеральным землям в соответствии с установленными квотами.

Новые общежития для беженцев в Берлине

Чем больше в Германии беженцев, тем выше расходы на их прием, размещение и содержание. В ожидании рассмотрения их ходатайств на предоставление убежища, что в некоторых случаях может занимать месяцы, каждый взрослый получает денежное пособие (328 евро в месяц на взрослого обитателя общежития), если заболел - его лечат за казенный счет. Но дороже всего необходимая инфраструктура.

В допандемийном 2019 году общие расходы Германии, связанные с беженцами, составили почти 4,5 млрд евро. После рекордного 2016-го (более 9 млрд евро) они год от года сокращались. Теперь, скорее всего, снова начнут расти.

"Новые" беженцы: образованные, с хорошими манерами

По наблюдению Олафа Янсена (Olaf Jansen), директора Центра первичного приема и размещения беженцев в Айзенхюттенштадте, внешний вид нелегальных мигрантов в последнее время существенно изменился.

Август 2021 года: беженцы на границе между Беларусью и Польшей

До начала-середины сентября, рассказал он в интервью DW, большинство производили довольно жалкое впечатление: изможденные, в порванной одежде. "Было заметно, что среди них были такие, которые провели немало времени где-нибудь на дикой природе, - говорит Янсен. - Теперь это, скорее, исключение, а большинство людей выглядят вполне счастливыми, они не травмированы, в хорошем физическом состоянии, прилично одеты".

Изменился и социальный портрет беженцев: стало больше образованных людей с хорошими манерами и явно располагающих приличными финансовыми средствами, заметил собеседник DW. По его оценке, доставка беженцев в Германию теперь налажена весьма профессионально.

Белорусский транзит - это уже совсем не "балканский маршрут", которым неделями, часто пешком добирались до Евросоюза беженцы в 2015 и 2016 годах. Теперь "бегство" больше напоминает составленный из разных этапов тур. В интернете есть теперь бюро путешествий, предлагающие клиентам из разных стран различные варианты транзита в ЕС.

По данным польских спецслужб, такие бюро связаны с белорусскими властями. В МИД ФРГ также не сомневаются, что "режим Лукашенко участвует в организации доставки людей через Беларусь и Польшу в Германию или другие страны ЕС и активно ей управляет".

Нелегальная миграция по тарифу "все включено"

В пакете услуг упомянутых бюро путешествий - авиабилет, белорусская виза, гостиница в Минске, доставка автомобильным транспортом до границы с Польшей (последние километры, правда, приходится преодолевать через лес пешком), затем такси или микроавтобус от восточной польской границы прямо в Германию. По словам Олафа Янсена, стоимость такого путешествия составляет от 4 до 12 тысяч долларов в зависимости от пункта отправления.

Из Ирака, например, доставка в Германию всего за несколько дней обходится примерно в 10 тысяч долларов. За одну только гостиницу в Минске и белорусскую визу берут три тысячи. До недавнего времени самолеты Iraqi Airways летали в Минск из нескольких иракских городов: из Басры, Эрбиля, Сулеймании, а из Багдада - даже четыре раза в неделю.

Под нажимом Берлина правительство Ирака прекратило прямое авиасообщение с Беларусью. По данным МИД Германии, с той же целью ведутся переговоры и с другими странами, поддерживающими прямое авиасообщение с Беларусью, в частности с Конго и Пакистаном. Но это не решение проблемы, считает Олаф Янсен: "Ну так теперь они летят не напрямую из Багдада в Минск, а сначала из Багдада в Стамбул, в Тегеран или в Бейрут, а уже оттуда в Минск. Или через Москву".

Из Стамбула в Минск, например, "Белавия" доставит взрослого пассажира за два с половиной часа и возьмет с него от 216 до 408 евро в зависимости от даты вылета.

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