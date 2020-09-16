 Беженцы: статья доходов для Минска, расходы для Берлина | Анализ событий в политической жизни и обществе Германии | DW | 15.10.2021

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Германия

Беженцы: статья доходов для Минска, расходы для Берлина

Немецкие власти с тревогой регистрируют рост числа нелегальных мигрантов, прибывающих в Германию через Беларусь и Польшу. DW выясняла, как организован "белорусский транзит" беженцев в Евросоюз.

Беженцы в ожидании регистрации в Айзенхюттенштадте

Беженцы в ожидании регистрации в Айзенхюттенштадте

"Я жду, когда уже будет положен конец торговле людьми, которую ведет Лукашенко. Мы можем лечить только симптомы, а причина - в Минске, и она должна быть устранена", - заявил 14 октября министр внутренних дел федеральной земли Бранденбург Михаэль Штюбген (Michael Stübgen) на пресс-конференции в Айзенхюттенштадте, где находится Центр первичного приема и размещения беженцев.

Для минского режима организованный им транзит беженцев, главным образом, из Ирака, Сирии, Йемена и Ирана в страны Европейского Союза стал, очевидно, существенной статьей дохода после того, как из-за введенных Западом санкций сократились другие поступления. Германия же, в которую через Беларусь и Польшу идет основной поток нелегальных мигрантов, вынуждена нести все большие расходы на их содержание.

Натиск нелегалов на Бранденбург и Берлин

До сих пор главная нагрузка ложится на плечи налогоплательщиков в Бранденбурге, граничащем с Польшей. С января до июля 2021 года здесь было зарегистрировано в общей сложности только 26 мигрантов, прибывших через белорусский транзит. В августе их было уже 474, в сентябре - 1914. А в первой половине октября - уже более 2000. По подсчетам МВД ФРГ, приток беженцев с этого направления сейчас уже в 10 раз превышает показатели за тот же период 2019 года, когда еще не было ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. 

Отапливаемые палатки на территории Центра первичного приема и размещения беженцев

Отапливаемые палатки на территории Центра первичного приема и размещения беженцев

В настоящее время в разных лагерях для беженцев в Бранденбурге размещены примерно 2800 беженцев. С помощью отапливаемых палаток общее число койко-мест уже повышено до 4600, и его планируется в ближайшие дни довести до 5000.

Растет и число беженцев в Берлине, расположенном всего в 80 километрах от польской границы. В октябре каждую неделю в столичные общежития для беженцев прибывает по 400 с лишним человек. Из имеющихся 20 800 мест заняты уже 19 958. "Следующие две-три недели обещают быть интересными", - невесело шутит Саша Лангенбах (Sascha Langenbach) из берлинского ведомства по делам беженцев.

Ситуация сейчас, разумеется, не идет ни в какое сравнение с миграционным кризисом 2015 - 2016 годов, говорит берлинский сенатор по труду, социальным делам и интеграции Эльке Брайтенбах (Elke Breitenbach), но за растущим притоком мигрантов через Беларусь и Польшу в столице ФРГ наблюдают с "профессиональной тревогой".

Сколько стоят беженцы Германии

Чтобы разгрузить земельные власти, министерство внутренних дел Германии решило откомандировать в местные центры регистрации беженцев своих специалистов. Это, по словам представителя МВД, должно ускорить распределение мигрантов по разным федеральным землям в соответствии с установленными квотами.

Новые общежития для беженцев в Берлине

Новые общежития для беженцев в Берлине

Чем больше в Германии беженцев, тем выше расходы на их прием, размещение и содержание. В ожидании рассмотрения их ходатайств на предоставление убежища, что в некоторых случаях может занимать месяцы, каждый взрослый получает денежное пособие (328 евро в месяц на взрослого обитателя общежития), если заболел - его лечат за казенный счет. Но дороже всего необходимая инфраструктура.

В допандемийном 2019 году общие расходы Германии, связанные с беженцами, составили почти 4,5 млрд евро. После рекордного 2016-го (более 9 млрд евро) они год от года сокращались. Теперь, скорее всего, снова начнут расти.

"Новые" беженцы: образованные, с хорошими манерами

По наблюдению Олафа Янсена (Olaf Jansen), директора Центра первичного приема и размещения беженцев в Айзенхюттенштадте, внешний вид нелегальных мигрантов в последнее время существенно изменился.

Август 2021 года: беженцы на границе между Беларусью и Польшей

Август 2021 года: беженцы на границе между Беларусью и Польшей

До начала-середины сентября, рассказал он в интервью DW, большинство производили довольно жалкое впечатление: изможденные, в порванной одежде. "Было заметно, что среди них были такие, которые провели немало времени где-нибудь на дикой природе, - говорит Янсен. - Теперь это, скорее, исключение, а большинство людей выглядят вполне счастливыми, они не травмированы, в хорошем физическом состоянии, прилично одеты".

Изменился и социальный портрет беженцев: стало больше образованных людей с хорошими манерами и явно располагающих приличными финансовыми средствами, заметил собеседник DW. По его оценке, доставка беженцев в Германию теперь налажена весьма профессионально.

Белорусский транзит - это уже совсем не "балканский маршрут", которым неделями, часто пешком добирались до Евросоюза беженцы в 2015 и 2016 годах. Теперь "бегство" больше напоминает составленный из разных этапов тур. В интернете есть теперь бюро путешествий, предлагающие клиентам из разных стран различные варианты транзита в ЕС.

По данным польских спецслужб, такие бюро связаны с белорусскими властями. В МИД ФРГ также не сомневаются, что "режим Лукашенко участвует в организации доставки людей через Беларусь и Польшу в Германию или другие страны ЕС и активно ей управляет". 

Нелегальная миграция по тарифу "все включено"

В пакете услуг упомянутых бюро путешествий - авиабилет, белорусская виза, гостиница в Минске, доставка автомобильным транспортом до границы с Польшей (последние километры, правда, приходится преодолевать через лес пешком), затем такси или микроавтобус от восточной польской границы прямо в Германию. По словам Олафа Янсена, стоимость такого путешествия составляет от 4 до 12 тысяч долларов в зависимости от пункта отправления.

Из Ирака, например, доставка в Германию всего за несколько дней обходится примерно в 10 тысяч долларов. За одну только гостиницу в Минске и белорусскую визу берут три тысячи. До недавнего времени самолеты Iraqi Airways летали в Минск из нескольких иракских городов: из Басры, Эрбиля, Сулеймании, а из Багдада - даже четыре раза в неделю.

Под нажимом Берлина правительство Ирака прекратило прямое авиасообщение с Беларусью. По данным МИД Германии, с той же целью ведутся переговоры и с другими странами, поддерживающими прямое авиасообщение с Беларусью, в частности с Конго и Пакистаном.  Но это не решение проблемы, считает Олаф Янсен: "Ну так теперь они летят не напрямую из Багдада в Минск, а сначала из Багдада в Стамбул, в Тегеран или в Бейрут, а уже оттуда в Минск. Или через Москву".

Из Стамбула в Минск, например, "Белавия" доставит взрослого пассажира за два с половиной часа и возьмет с него от 216 до 408 евро в зависимости от даты вылета.

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    ФРГ - "земля обетованная" для беженцев?

    В 2015 году в Германию прибыло рекордное число мигрантов. Официально было зарегистрировано около 1,2 млн соискателей убежища в ФРГ. DW отвечает на основыне вопросы по теме беженцев: кто эти люди, откуда они приехали, где размещены и с чем сталкиваются на немецкой земле.

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    Бюрократические сложности

    Как известно, в 2015 году в Германии было зарегистрировано порядка 1,2 млн человек, прибывших в страну в поисках убежища. Однако, по состоянию на конец года, заявления на получение статуса беженца успели подать лишь порядка 442 тысяч человек. Из-за большого наплыва желающих и нехватки персонала между первичной регистрацией и подачей заявления могут проходить недели или даже месяцы.

  • Беженец на границе Словении и Австрии

    Германия - "земля обетованная" для беженцев?

    Возраст, пол

    По официальным данным Федерального ведомства по делам миграции и беженцев (BAMF), из тех, кто успел подать заявление на получение статуса беженца, более двух третей - мужчины. Кроме того, более 70 процентов соискателей моложе 30 лет.

  • Аэропорт в Мюнхене, высылка албанских и косовских соискателей убежища

    Германия - "земля обетованная" для беженцев?

    Не только сирийцы

    Среди лиц, подавших в 2015 году заявление на получение статуса беженца в Германии, около 36% (почти 159 тысяч человек) являются обладателями сирийского паспорта. 12,2% соискателей - албанцы, 7,6% - косовары. Правда, если заявления сирийцев были одобрены в 96% случаев, то лишь 0,2% албанцев и 0,4% выходцев из Косово сумели получить убежище в ФРГ.

  • Карта ФРГ со статистикой распределения беженцев по федеральным землям

    Германия - "земля обетованная" для беженцев?

    Всем федеральным землям - по беженцу

    В ФРГ действует система распределения соискателей статуса беженца по 16 федеральным землям, основанная на численности населения и доходах от налогов. Больше всего беженцев в 2015 году разместили в Северном Рейне-Вестфалии (Кельн находится именно здесь) - 21,2%. Следом идет Бавария с показателем 15,3%. Каждый 20-й потенциальный беженец попадает в Берлин. А самая маленькая квота у Бремена - 0,9%.

  • банкноты евро

    Германия - "земля обетованная" для беженцев?

    "Зарплата" беженца

    Немецкое государство выделяет на содержание одного беженца 359 евро в месяц. Из них 143 евро выдаются на руки, а оставшиеся средства соискатели убежища в ФРГ получают в форме пищи, одежды, медобслуживания и т.п. Кроме того, на каждого беженца выделяется 6 квадратных метров жилья.

  • глава МВД Германии Томас де Мезьер демонстрирует новое удостоверение беженца

    Германия - "земля обетованная" для беженцев?

    Новые законы

    Наплыв беженцев в 2015 году обнажил несовершенство законодательства ФРГ в этой сфере. В BAMF занимаются ускорением процедуры рассмотрения заявлений от беженцев из сравнительно безопасных регионов, в бундестаге обсуждают ужесточение закона о высылке тех, кому отказано в убежище. А в январе была одобрена система удостоверений, которая должна упорядочить пребывание беженцев на территории ФРГ.

  • пожарные тушат общежитие для беженцев неподалеку от Гамбурга

    Германия - "земля обетованная" для беженцев?

    Нападения на приюты для беженцев

    В 2015 году число правонарушений, связанных с приютами для беженцев, выросло почти в 5 раз по сравнению с предыдущим годом. Федеральное ведомство по уголовным делам (BKA) насчитало 924 атаки на приюты, 825 из них на счету праворадикалов. В 163 случаях сообщается о применении насилия. Кроме того, немецкие правоохранительные органы насчитали 76 поджогов и 11 попыток поджога.

  • Приют для беженцев в Гамбурге

    Германия - "земля обетованная" для беженцев?

    В самих приютах тоже небезопасно

    Отмечают в BKA также рост преступности в общежитиях для беженцев. Половина совершаемых там преступлений носят насильственный характер. Увеличению числа правонарушений способствует тот факт, что большое количество молодых мигрантов на протяжении многих недель и даже месяцев вынуждено жить в большой тесноте, при этом между беженцами из разных стран - огромные различия, объяснил глава BKA.

  • городской бассейн в Борнхайме

    Германия - "земля обетованная" для беженцев?

    Права женщин и посещение бассейна

    В городе Борнхайм вблизи Кельна в середине января запретили мужчинам-беженцам посещать городской бассейн из-за жалоб на сексуальные домогательства с их стороны от посетительниц и сотрудниц. Правда, через несколько дней запрет сняли, проведя "конструктивные беседы о правах женщин". Иные представления о женщинах, похоже, становятся одной из главных проблем интеграции беженцев в немецкое общество.

    Автор: Илья Коваль


Смотреть видео 04:07

Что предпримет Польша из-за нелегалов со стороны Беларуси

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