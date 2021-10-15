 Парламент Польши проголосовал за изгнание нелегальных мигрантов | Новости из Германии о Европе | DW | 15.10.2021

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Европа

Парламент Польши проголосовал за изгнание нелегальных мигрантов

Нововведение позволяет польским властям оставлять без рассмотрения ходатайство об убежище, поданное после незаконного пересечения границы, если заявитель не прибыл напрямую из опасной зоны.

Беженцы на польско-белорусской границе

Беженцы на польско-белорусской границе

Польский парламент в четверг, 14 октября, проголосовал за легализацию изгнания мигрантов на границе. После принятия поправки к закону парламент также одобрил строительство приграничного сооружения стоимостью 353 млн евро, которое должно быть оборудовано датчиками движения.

Изменения в законе предусматривают, что незаконно пересекающие границу мигранты, задержанные на месте, должны покинуть территорию Польши. Им также может быть запрещен въезд в страну на срок от шести месяцев до трех лет.

Кроме того, нововведение позволяет польским властям оставлять без рассмотрения ходатайство о предоставлении убежища, поданное после незаконного пересечения границы, если заявитель не прибыл напрямую из зоны, где его жизнь или свобода находятся под угрозой.

В последние недели Варшава разместила на границе тысячи солдат, возвела забор из колючей проволоки и ввела чрезвычайное положение, запрещающее журналистам и гуманитарным организациям доступ ко всей линии 400-километровой границы.

На границе Польши с Беларусью вновь нашли тело мигранта

14 октября в приграничной с Беларусью польской зоне был обнаружен труп еще одного нелегального мигранта. Тело мужчины было замечено в поле экипажем полицейского вертолета в ходе патрулирования территории, на которой действует режим чрезвычайного положения.

Пресс-секретарь полиции Томаш Крупа сказал польскому изданию Gazeta Wyborcza, что погибший - 24-летний беженец из Сирии, до этого предположительно находившийся на территории Беларуси. При себе он имел белорусскую визу, выданную в середине сентября.

По информации властей Польши, Литвы и Беларуси, в общей сложности уже семь человек были найдены мертвыми на границе с тех пор, как регион столкнулся с беспрецедентным наплывом мигрантов этим летом. Обстоятельства гибели остаются в основном неясными.

С августа тысячи мигрантов - в основном из стран Ближнего Востока и Африки - пытаются пересечь польскую границу со стороны Беларуси. Как полагают в ЕС, предоставляя беженцам возможность переходить границу, белорусский правитель Александр Лукашенко мстит за санкции Евросоюза. Есть подозрения, что белорусские власти намеренно обеспечивают условия для ввоза нелегальных мигрантов в страну и незаконно переправляют их к границам Евросоюза. Помимо Польши, на увеличение количества мигрантов на границах с Беларусью жалуются Литва и Латвия.

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    Автор: Галина Петровская


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