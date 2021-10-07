Комментарий: Польша для ЕС еще не "отрезанный ломоть"

Вердикт Конституционного суда Польши огорчил сторонников Евросоюза. Ведь польские судьи ограничили компетенцию суда ЕС. Впредь оценка законов, определяющих принципы назначения польских судей и работу польской системы правосудия, будет считаться выходящей за пределы компетенции ЕС. В действующем Договоре (о Евросоюзе. - Ред.) Польша такими полномочиями ЕС не наделяла, утверждают судьи КС из Варшавы.

Спор о разделении полномочий между национальными судами и судом ЕС сам по себе не нов. Действительно, в ЕС существуют два основополагающих принципа, о которых недавно напомнил в одном из интервью бывший председатель Федерального конституционного суда Германии Андреас Фосскуле (Andreas Voßkuhle). И суд ЕС, и Еврокомиссия исходят из того, что в странах-членах Евросоюза право ЕС имеет абсолютный приоритет перед национальным законодательством. Другими словами, за судом ЕС всегда последнее слово.

Кто повар, а кто официант?

Другое мнение, которое разделяют, в частности, Конституционные суды многих государств-членов ЕС, заключается в том, что члены Евросоюза передали европейским институтам лишь некоторые, четко ограниченные полномочия.

Глава польской редакции DW Бартош Дудек

Упрощенно можно сравнить это с извечным спором о том, кто есть повар, а кто - официант (выражение, использующееся в немецком языке, когда речь идет об иерархии в вопросе, кто здесь главный. - Ред.). Даже исключительно проевропейски настроенный Федеральный конституционный суд ФРГ уже не раз указывал суду ЕС, где заканчиваются его полномочия. Самый свежий пример тому: решение о скупке Европейским центробанком гособлигаций некоторых стран-членов ЕС в мае 2020 года.

Главная проблема, однако, состоит в том, что Евросоюз - не федеративное государство. Попытка принять единую конституцию ЕС в 2005 году провалилась после референдумов во Франции и Нидерландах. И при всем энтузиазме, который внушает идея единой Европы, с демократической точки зрения, нужно уважать решения, вынесенные на этих плебисцитах. Как и тот факт, что Европейский Союз сегодня - это держащаяся на компромиссах, еще не законченная конструкция.

Между тем верно и то, что вердикт КС Польши - это карт-бланш национал-консервативному правительству в Варшаве для разрушения правового государства и независимой системы правосудия. Как мы видим, попытка воспрепятствовать этому развитию при помощи правовых инструментов провалилась. Данную проблему можно решить только политическим путем.

"Победа суверенитета" как отвлекающий маневр

Представители правящего национал-консервативного лагеря в Польше восприняли решение КС страны с ликованием - как "победу суверенитета". Подобная риторика адресуется основному электорату этого лагеря.

Однако опыт показывает, что все это может быть лишь отвлекающим маневром. Ведь трудно себе представить, что Варшава захочет отказаться от миллиардов из Брюсселя. Скорее, как минимум часть спорной судебной реформы будет приостановлена. Таким образом, вердикт из Варшавы поможет премьеру Матеушу Моравецкому, который слывет в рядах собственного политического лагеря "слабаком", сохранить лицо внутри страны и вместе с тем пойти на компромисс с Брюсселем. Произойдет это, судя по всему, под лозунгом: "Меняем деньги на правовое государство". Главное теперь - умение торговаться. Пока еще Польша для Европы - не "отрезанный ломоть".

Автор: Бартош Дудек, глава польской редакции DW

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