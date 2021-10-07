 Варшава хочет выхода из ЕС? Вердикт КС Польши и реакция Брюсселя | Европа и европейцы: новости и аналитика | DW | 08.10.2021

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Европа

Варшава хочет выхода из ЕС? Вердикт КС Польши и реакция Брюсселя

Решение КС Польши о примате законодательства этой страны над законами ЕС вызвало бурную реакцию в Брюсселе. Многие опасаются, что выход Польши из ЕС - не за горами. Это действительно так?

Флаги Польши и ЕС у Конституционного суда Польши в Варшаве, сентябрь 2021 года

Национальное законодательство Польши превалирует над законами Евросоюза, постановил польский Конституционный суд (КС) 7 октября 2021 года. В Брюсселе этот вердикт вызвал бурную реакцию, если не сказать шок. Ведь, по сути, это решение может стать для Варшавы основанием для выхода из Евросоюз. DW собрала мнения европолитиков о сложившейся ситуации.

Единая правовая база ЕС

Председатель Европарламента Давид Сассоли заявил, что вердикт польского Конституционного суда нельзя оставлять без последствий. "Примат права ЕС должен оставаться неоспоримым, - написал он на своей странице в соцсети Twitter. - Нарушение этого правила означает вызов одному из основополагающих принципов (Европейского. - Ред.) Союза".

Представители Еврокомиссии (ЕК) также отметили, что вердикт польского Конституционного суда вызывает у них "глубокую озабоченность". "Еврокомиссия сделает все, что в ее силах, чтобы обеспечить верховенство права ЕС", - заявила в этой связи 8 октября глава ЕК Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen).

Председатель Европарламента Давид Сассоли

Председатель Европарламента Давид Сассоли

В свою очередь, комиссар ЕС по вопросам юстиции Дидье Рейндерс пообещал, что Еврокомиссия проанализирует возможные последствия решения польского КС и "без колебаний воспользуется своими полномочиями в соответствии с договорами, с целью обеспечить единообразное применение и целостность законодательства ЕС".

Не исключено, что ведущееся против Польши на протяжении уже нескольких лет разбирательство по статье 7 Договора о Европейском Союзе теперь ускорится. В этой статье говорится, что в случае серьезного и устойчивого нарушения каким-либо государством-членом ценностей, легших в основу Договора о ЕС, Совет ЕС "может принять решение о временном отзыве отдельных прав, вытекающих из применения Договоров к соответствующему государству-члену, в том числе права голоса правительства этого государства-члена в Совете".

До недавнего времени Еврокомиссия и Совет Евросоюза пытались сделать все, чтобы избежать раскола с Варшавой. Однако после решения КС Польши, которое в Брюсселе восприняли практически как объявление войны, эта позиция может измениться, считают наблюдатели.

"Чаша терпения ЕС переполнена"

"Трудно поверить заявлениям правительства Польши во главе с партией "Закон и справедливость" о том, что оно не хочет выхода из ЕС. Ведь его действия говорят об обратном. Чаша терпения переполнена", - написал в Twitter спикер консервативной Европейской народной партии (EVP) в Европарламенте Жерон Ленаерс.

По его словам, вердикт польского Конституционного суда представляет собой "нападение на весь ЕС", а правительство в Варшаве больше не может пользоваться доверием. "Объявив Договор о ЕС несовместимым с польским законодательством, неправовой Конституционный суд страны направил Польшу по пути выхода из ЕС", - резюмирует европолитик.

При этом решение КС Польши от 7 октября - уже не первая причина правовых разногласий между Варшавой и Брюсселем. Так, в марте 2021 года суд ЕС признал инициированную правящей партией "Закон и справедливость" судебную реформу в Польше нарушающей законы ЕС. Именно после этого председатель Совета министров Польши Матеуш Моравецкий и обратился в Конституционный суд страны с просьбой оценить, какое право имеет в Польше приоритет - национальное или право ЕС.

По мнению Ленаерта, на фоне разложения правового государства в Польше Еврокомиссия должна не сидеть сложа руки, а использовать все доступные инструменты, чтобы противостоять "автократам в Варшаве". Тем самым депутат EVP намекает на возможность заблокировать Польше выплату финансовой помощи из бюджета ЕС. Согласие на выплату Варшаве средств из специального фонда ЕС для борьбы с экономическими последствиями пандемии коронавируса Брюссель уже временно отозвал.

Два пути для Польши

Фракция социалистов в Европарламенте также раскритиковала решение польского КС. "Черный сценарий для Польши становится реальностью", - заявили там. По мнению европолитиков, Еврокомиссия должна сейчас задействовать правовые механизмы, чтобы начать против Польши процесс по статье о нарушении принципов Договора ЕС.

Конституционный суд Польши в Варшаве

Конституционный суд Польши в Варшаве

"Если в Евросоюзе перестанет существовать правовое единство, он распадется. У Польши сейчас есть два пути: или привести конституцию страны в соответствие с европейским правом, или покинуть ЕС", - заявил в этой связи депутат фракции "Прогрессивный альянс социал-демократов" в Европарламенте Йенс Гайер (Jena Geier).

Резкая критика "зеленых"

Однако наиболее резкая реакция последовала со стороны "зеленых", которые уже давно критикуют пренебрежение Польши общеевропейскими правилами. Так, евродепутат Терри Райнтке заявила следующее: "Правительства государств-членов ЕС не должны бездействовать, наблюдая, как правительство Польши пытается переписать правила демократии". Политик потребовала немедленной активизации процесса по статье 7 Договора о ЕС.

Зампредседателя правового комитета в Европарламенте Сергей Лагодинский

Сергей Лагодинский

Со своей стороны, зампредседателя правового комитета в Европарламенте Сергей Лагодинский (Sergey Lagodinsky) считает, что "решение из Варшавы - это, в первую очередь, плевок в лицо гражданам Польши", ведь теперь они рискуют потерять правовую защиту, гарантированную законами ЕС. Как и Жерон Ленаерс, Лагодинский требует прекращения выплат средств ЕС правительству Польши.

Аналогичного мнения придерживается коллега евродепутата по фракции "зеленых" - Даниэль Фройнд (Daniel Freund): "Этот шаг не должен остаться без финансовых последствий. Деньги ЕС можно тратить только там, где действуют правила ЕС".

Намерение Польши выйти из состава ЕС

Матеуш Моравецкий не раз заявлял, что Польша не намерена отказываться от членства в ЕС.  Однако многие правовые эксперты оценивают решение Конституционного суда страны о главенстве польского права над европейским как своего рода заявку на "Полекзит". "Это решение можно истолковать в ключе статьи 50 Договора о ЕС (регулирующей выход страны-члена из Евросоюза. - Ред.). Или они уходят, или они меняют польскую конституцию", - прокомментировал ситуацию профессор в сфере европейского права из Университета Билефельда Франц Майер (Franz Mayer).

Аналогичного мнения придерживается профессор Лорент Печ - декан факультета права и политики Мидлсекского университета в Лондоне. "С точки зрения европейского права, это - "Полекзит", а вместе с тем - конец доверию европейской правовой системе со стороны Польши", - отмечает он.

По словам профессора Рене Репази - эксперта по международному праву и праву ЕС в Университете Роттердама, - вердикт КС Польши стал настоящей "правовой революцией". "Ни один национальный суд, в том числе Федеральный конституционный суд Германии, не объявлял когда-либо законы, действующие в рамках Договора о ЕС, не распространяющимися на свое государство", - подчеркнул он. С правовой точки зрения, это далеко идущий шаг, который может привести к правовому выходу из ЕС через решение национального суда, указывает эксперт.

Реакция Германии на решение польского КС

Свое мнение о решении польского КС высказали и в правительстве Германии. Так, министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас (Heiko Maas) в интервью изданиям медиагруппы Funke 8 октября подчеркнул, что страны-члены ЕС должны полностью подчиняться правилам, действующим в Евросоюзе.

"Быть членом ЕС означает разделять общие ценности, извлекать выгоду из единого внутреннего рынка и говорить единым голосом", - указал Мас. Министр заверил, что правительство Германии поддержит Еврокомиссию в стремлении добиться того, чтобы европейское право действовало повсеместно на территории Евросоюза.

Другой немецкий политик, государственный министр по делам Европы в МИД ФРГ Михаэль Рот (Michael Roth) также заявил, что законы ЕС должны иметь приоритет над всеми национальными законами - "и в Польше, и где бы то ни было".

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    Автор: Элла Володина


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