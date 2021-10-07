Варшава хочет выхода из ЕС? Вердикт КС Польши и реакция Брюсселя

Решение КС Польши о примате законодательства этой страны над законами ЕС вызвало бурную реакцию в Брюсселе. Многие опасаются, что выход Польши из ЕС - не за горами. Это действительно так?
Национальное законодательство Польши превалирует над законами Евросоюза, постановил польский Конституционный суд (КС) 7 октября 2021 года. В Брюсселе этот вердикт вызвал бурную реакцию, если не сказать шок. Ведь, по сути, это решение может стать для Варшавы основанием для выхода из Евросоюз. DW собрала мнения европолитиков о сложившейся ситуации.
Председатель Европарламента Давид Сассоли заявил, что вердикт польского Конституционного суда нельзя оставлять без последствий. "Примат права ЕС должен оставаться неоспоримым, - написал он на своей странице в соцсети Twitter. - Нарушение этого правила означает вызов одному из основополагающих принципов (Европейского. - Ред.) Союза".
Представители Еврокомиссии (ЕК) также отметили, что вердикт польского Конституционного суда вызывает у них "глубокую озабоченность". "Еврокомиссия сделает все, что в ее силах, чтобы обеспечить верховенство права ЕС", - заявила в этой связи 8 октября глава ЕК Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen).
В свою очередь, комиссар ЕС по вопросам юстиции Дидье Рейндерс пообещал, что Еврокомиссия проанализирует возможные последствия решения польского КС и "без колебаний воспользуется своими полномочиями в соответствии с договорами, с целью обеспечить единообразное применение и целостность законодательства ЕС".
Не исключено, что ведущееся против Польши на протяжении уже нескольких лет разбирательство по статье 7 Договора о Европейском Союзе теперь ускорится. В этой статье говорится, что в случае серьезного и устойчивого нарушения каким-либо государством-членом ценностей, легших в основу Договора о ЕС, Совет ЕС "может принять решение о временном отзыве отдельных прав, вытекающих из применения Договоров к соответствующему государству-члену, в том числе права голоса правительства этого государства-члена в Совете".
До недавнего времени Еврокомиссия и Совет Евросоюза пытались сделать все, чтобы избежать раскола с Варшавой. Однако после решения КС Польши, которое в Брюсселе восприняли практически как объявление войны, эта позиция может измениться, считают наблюдатели.
"Трудно поверить заявлениям правительства Польши во главе с партией "Закон и справедливость" о том, что оно не хочет выхода из ЕС. Ведь его действия говорят об обратном. Чаша терпения переполнена", - написал в Twitter спикер консервативной Европейской народной партии (EVP) в Европарламенте Жерон Ленаерс.
По его словам, вердикт польского Конституционного суда представляет собой "нападение на весь ЕС", а правительство в Варшаве больше не может пользоваться доверием. "Объявив Договор о ЕС несовместимым с польским законодательством, неправовой Конституционный суд страны направил Польшу по пути выхода из ЕС", - резюмирует европолитик.
При этом решение КС Польши от 7 октября - уже не первая причина правовых разногласий между Варшавой и Брюсселем. Так, в марте 2021 года суд ЕС признал инициированную правящей партией "Закон и справедливость" судебную реформу в Польше нарушающей законы ЕС. Именно после этого председатель Совета министров Польши Матеуш Моравецкий и обратился в Конституционный суд страны с просьбой оценить, какое право имеет в Польше приоритет - национальное или право ЕС.
По мнению Ленаерта, на фоне разложения правового государства в Польше Еврокомиссия должна не сидеть сложа руки, а использовать все доступные инструменты, чтобы противостоять "автократам в Варшаве". Тем самым депутат EVP намекает на возможность заблокировать Польше выплату финансовой помощи из бюджета ЕС. Согласие на выплату Варшаве средств из специального фонда ЕС для борьбы с экономическими последствиями пандемии коронавируса Брюссель уже временно отозвал.
Фракция социалистов в Европарламенте также раскритиковала решение польского КС. "Черный сценарий для Польши становится реальностью", - заявили там. По мнению европолитиков, Еврокомиссия должна сейчас задействовать правовые механизмы, чтобы начать против Польши процесс по статье о нарушении принципов Договора ЕС.
"Если в Евросоюзе перестанет существовать правовое единство, он распадется. У Польши сейчас есть два пути: или привести конституцию страны в соответствие с европейским правом, или покинуть ЕС", - заявил в этой связи депутат фракции "Прогрессивный альянс социал-демократов" в Европарламенте Йенс Гайер (Jena Geier).
Однако наиболее резкая реакция последовала со стороны "зеленых", которые уже давно критикуют пренебрежение Польши общеевропейскими правилами. Так, евродепутат Терри Райнтке заявила следующее: "Правительства государств-членов ЕС не должны бездействовать, наблюдая, как правительство Польши пытается переписать правила демократии". Политик потребовала немедленной активизации процесса по статье 7 Договора о ЕС.
Со своей стороны, зампредседателя правового комитета в Европарламенте Сергей Лагодинский (Sergey Lagodinsky) считает, что "решение из Варшавы - это, в первую очередь, плевок в лицо гражданам Польши", ведь теперь они рискуют потерять правовую защиту, гарантированную законами ЕС. Как и Жерон Ленаерс, Лагодинский требует прекращения выплат средств ЕС правительству Польши.
Аналогичного мнения придерживается коллега евродепутата по фракции "зеленых" - Даниэль Фройнд (Daniel Freund): "Этот шаг не должен остаться без финансовых последствий. Деньги ЕС можно тратить только там, где действуют правила ЕС".
Матеуш Моравецкий не раз заявлял, что Польша не намерена отказываться от членства в ЕС. Однако многие правовые эксперты оценивают решение Конституционного суда страны о главенстве польского права над европейским как своего рода заявку на "Полекзит". "Это решение можно истолковать в ключе статьи 50 Договора о ЕС (регулирующей выход страны-члена из Евросоюза. - Ред.). Или они уходят, или они меняют польскую конституцию", - прокомментировал ситуацию профессор в сфере европейского права из Университета Билефельда Франц Майер (Franz Mayer).
Аналогичного мнения придерживается профессор Лорент Печ - декан факультета права и политики Мидлсекского университета в Лондоне. "С точки зрения европейского права, это - "Полекзит", а вместе с тем - конец доверию европейской правовой системе со стороны Польши", - отмечает он.
По словам профессора Рене Репази - эксперта по международному праву и праву ЕС в Университете Роттердама, - вердикт КС Польши стал настоящей "правовой революцией". "Ни один национальный суд, в том числе Федеральный конституционный суд Германии, не объявлял когда-либо законы, действующие в рамках Договора о ЕС, не распространяющимися на свое государство", - подчеркнул он. С правовой точки зрения, это далеко идущий шаг, который может привести к правовому выходу из ЕС через решение национального суда, указывает эксперт.
Свое мнение о решении польского КС высказали и в правительстве Германии. Так, министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас (Heiko Maas) в интервью изданиям медиагруппы Funke 8 октября подчеркнул, что страны-члены ЕС должны полностью подчиняться правилам, действующим в Евросоюзе.
"Быть членом ЕС означает разделять общие ценности, извлекать выгоду из единого внутреннего рынка и говорить единым голосом", - указал Мас. Министр заверил, что правительство Германии поддержит Еврокомиссию в стремлении добиться того, чтобы европейское право действовало повсеместно на территории Евросоюза.
Другой немецкий политик, государственный министр по делам Европы в МИД ФРГ Михаэль Рот (Michael Roth) также заявил, что законы ЕС должны иметь приоритет над всеми национальными законами - "и в Польше, и где бы то ни было".
Смотрите также: