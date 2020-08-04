 Европейский суд усиливает давление на Польшу в связи с реформой судебной системы | Новости из Германии о Европе | DW | 05.08.2020

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Европа

Европейский суд усиливает давление на Польшу в связи с реформой судебной системы

Суд в Люксембурге рассмотрит обращение о том, могут ли фундаментальные сомнения в независимости польской судебной системы стать отказом для выдачи обвиняемых в Польшу на основании европейского ордера на арест.

Европейский суд в Люксембурге

Европейский суд в Люксембурге

Суд в Амстердаме обратился к Европейскому суду в Люксембурге с просьбой прояснить, могут ли фундаментальные сомнения в независимости польской судебной системы стать отказом для выдачи в эту страну на основании европейского ордера на арест. Об этом в среду, 5 августа, сообщило агентство dpa со ссылкой на представителя суда в Люксембурге.

"С 2007 года независимость польских судов - и таким образом право на честное судебное разбирательство - находятся под все большим давлением", - говорится в обосновании суда в Амстердаме.

Поводом служат сомнения в том, можно ли Польшу считать в полной мере правовым государством. Последнее является отражением претензий Брюсселя к реализуемым нынешним консервативным правительством страны судебно-правовым реформам.

Польша нарушила принцип независимости судов

В декабре 2019 года Европейский суд постановил, что польский закон 2017 года об отставке судей и прокуроров нарушает правила ЕС, так как может позволить министру юстиции Польши произвольно отстранять судей от работы. Дискуссия о верховенстве закона давно осложняет отношения между Брюсселем и польским правительством, которое возглавляет партия "Закон и справедливость" под председательством Ярослава Качиньского.

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    Автор: Элла Володина


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