Еврокомиссия призвала Польшу признать главенство законов ЕС

Еврокомиссия (ЕК) призвала власти Польши признать примат законодательства ЕС над законами государств - участников. Соответствующее письмо комиссар Евросоюза по вопросам юстиции Дидье Рейндерс отправил польскому министру по вопросам ЕС Конраду Шимански, сообщили в ЕК в четверг, 10 июня.

Брюссель обеспокоен мартовским обращением главы правительства Польши Матеуша Моравецкого к Конституционному суду вынести решение о преобладании польской конституции над европейским законодательством. Позиция премьер-министра ставит под вопрос основополагающие принципы европейского права и угрожает авторитету Европейского суда в Люксембурге, указывается в письме еврокомиссара.

Сам Моравецкий в ответ на призыв Брюсселя подчеркнул, что не намерен отзывать запрос. Польская конституция обладает приоритетом над законодательством ЕС, заявил он.

ЕС критикует судебную реформу Польши

Еврокомиссия в апреле 2020 года инициировала новое расследование в отношении Польши из-за реформы судебной системы в этой стране. От Варшавы требуют привести эту систему в соответствие стандартам ЕС. А в 2018 году Европарламент возбудил штрафную процедуру в отношении Венгрии, обвинив Будапешт в неуважении европейских ценностей и нарушении принципов правового государства.

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