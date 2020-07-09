За конституцию и независимые суды: как протестуют "Польские бабушки"

На фоне серых бетонных зданий в центре Варшавы небольшая группа пожилых женщин с радужными флагами в руках сразу бросается в глаза. Они называют себя "Польскими бабушками" ("Polskie Babcie") и вот уже несколько недель каждый четверг выходят на улицы столицы, чтобы выразить недовольство политикой правящей консервативной партии "Закон и справедливость" Ярослава Качиньского.

В руках у бабушек - плакаты с политическими лозунгами, их марш проходит под музыку культовой песни польского рокера Томэка Липинского со словами "Все еще будет прекрасно, все еще будет нормально". Раньше она ассоциировалась в Польше с падением коммунистической диктатуры в 1989 году, но после начала пандемии коронавируса приобрела и новый смысл.

Кто поддерживает "Польских бабушек"

Некоторые из "Польских бабушек" ходят на антиправительственные протесты вот уже шесть лет. Символ их движения - флаг со всеми цветами радуги - напоминает тот, что использует ЛГБТ-сообщество. В качестве девиза демонстрантки выбрали фразу "Польские бабушки. Сила безвластных".

13 мая пожилые активистки выходят на очередной протест в центр Варшавы. Некоторые прохожие смотрят на них со скепсисом, другие - выражают одобрение. Одна девушка показывает им большой палец, другая хочет сфотографироваться с ними. По словам одной из участниц движения, 69-летней Кристины Пиотровской, имеющей уже троих правнуков, ей и ее единомышленницам часто аплодирует молодежь. "Недавно ко мне подошла молодая женщина и сказала спасибо за то, что мы делаем. Она добавила, что благодаря нам чувствует себя в безопасности", - делится Пиотровская в беседе с DW.

Что касается ровесников и ровесниц "бабушек", то слова похвалы от них - скорее исключение, чем правило. "Порой слышишь такие ругательства, которые и повторять не хочется, вы уж поверьте", - сетует активистка. Иногда из рук пожилых демонстранток пытаются вырвать их радужные флаги или требуют, чтобы они заменили их на национальные, красно-белые, рассказывает она.

Гнев как стимул для протеста

Однако желание выходить на еженедельные протесты у "бабушек" отбить не так-то просто. "Мною движет гнев. Обычно это чувство не ассоциируется с чем-то позитивным, но в данном случае оно помогает мне действовать", - объясняет Кристина Пиотровская.

Председатель движения "Польские бабушки" Ивонна Ковальская

Поначалу "Польские бабушки" встречались только по конкретным поводам - например, чтобы выразить поддержку судьям, критикующим политику правительства. В 2017 году реформа судебной системы Польши, направленная на реорганизацию Верховного суда и наделявшая министра юстиции правом назначать и увольнять председателей судов, вызвала в стране бурю критики.

Сейчас "Польские бабушки" выходят на улицы регулярно, причем каждой из них движет свой мотив. 77-летнюю Анну Лабуш возмущает "уничтожение польской конституции", ее товарку по движению - "подавление свободных и независимых СМИ", еще одну "бабушку" - проблемы системы образования.

Стремление защитить правовое государство

"Я просто не могу спокойно сидеть дома. Мне больно из-за каждого нарушения права", - рассказывает Анна Лабуш DW. Когда Конституционный суд принимает решения в пользу правящей партии, страна идет по ложному пути, подчеркивает она. "ЕС нужно внимательнее следить за тем, какие средства направляются в Польшу, и давать правительству деньги только на определенных условиях. Тогда наша страна снова станет правовым государством", - считает она.

А как же граждане, придерживающиеся прямо противоположного мнения? Все-таки за партию "Закон и справедливость" на последних парламентских выборах в 2019 году проголосовали около 43 процентов избирателей. "В глазах сторонников правящей партии ее провалы с лихвой компенсируются социальными выплатами со стороны государства, - говорит Лабуш. - При этом никто не задумывается о том, откуда взялись эти деньги". Однако в стране существуют не только сторонники и противники партии Качиньского, но и те, кто находится посередине, напоминает пожилая активистка.

С точки зрения 67-летней председательницы "Польских бабушек" Ивонны Ковальской, "хуже всего те, кому все равно", а их, по ее наблюдениям, сегодня в стране большинство. "У них есть мобильник, паспорт, интернет, они могут путешествовать. Они не понимают, чего их лишают шаг за шагом, и того, что скоро этот процесс может стать необратимым, - отмечает женщина. - Мы же пытаемся именно это объяснить".

Воспоминания о диктатуре

Сегодня в движении "Польских бабушек" всего около дюжины участниц. До начала пандемии их было примерно 30, вспоминает председательница. В 2019 году партия Ярослава Качиньского "Закон и справедливость" в очередной раз победила на выборах, получив поддержку среди всех возрастных групп избирателей. Однако особенно заметным был ее успех у людей в возрасте старше 60 лет, то есть поколения, к которому относятся и "Польские бабушки".

Ивонна Ковальская росла и провела юность в то время, когда в Польше находились у власти коммунисты, то есть в период с 1945 по 1989 годы. Она вспоминает, что во времена ее молодости многие ее сверстники боролись против системы - и за то, чтобы жить в свободной, демократической стране. "В 1989 году мы думали, что у нас установилась демократия и что теперь так будет всегда, - вспоминает пенсионерка. - Однако вскоре выяснилось, что демократию можно сдуть порывом ветра. Если перестать бороться за основополагающие ценности, может получиться так, что демократия снова исчезнет".

Как бы разнообразны ни были проблемы, против которых выступают "Польские бабашки", в одном мнения активисток сходятся. А именно в том, что их внуки должны расти в демократическом польском государстве. "Возможно, меня уже не будет на свете, когда моя внучка будет взрослой, но мне важно остаться в ее памяти человеком, боровшимся за ее права", - говорит Ковальская.

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