Граница Польши и Беларуси: режим ЧП убивает местный туризм

Мало кто знает о том, что на северо-востоке Польши, недалеко от границы с Беларусью, в деревне Крушиняны живет небольшая татарская община. Зарабатывая на жизнь, в основном, туризмом, члены этой мусульманской общины страдают из-за введенного Варшавой режима чрезвычайного положения.

Недавно Польша еще на 60 дней продлила 30-дневное чрезвычайное положение, введенное в начале сентября в трехкилометровой полосе вдоль границы с Беларусью. До его отмены эту зону запрещено посещать людям, не имеющим польского гражданства или постоянного вида на жительство. Правительство Польши заявило, что, продлив режим ЧП еще на два месяца, оно надеется сократить число "нелегальных пересечений границы". Речь, прежде всего, идет о мигрантах, в основном, из стран Ближнего Востока, которых белорусские пограничники нелегально переправляют на территорию Польши.

Мигранты из Афганистана в окружении польских пограничников

В запретной зоне оказалась и мечеть в Крушинянах, и сама деревня - традиционные деревянные дома на фоне идиллических пейзажей - теперь практически отрезана от остальной страны.

"В Крушиняны больше не приезжают туристы, а это значит, что доходы жителей деревни резко сократились", - говорит Артем Грабан, эксперт по вопросам миграции из университета Варшавы.

Деревни на границе опустели без туристов

Соседняя с Крушинянами деревня Бохоники, где также живут члены татарской общины, открыта для туристов - но их число заметно сократилось. Владелец ресторанчика в деревне рассказывает, что после введения в сентябре чрезвычайного положения его доход был стабильным - но только благодаря тому, что больше никто не мог приехать в соседние Крушиняны. К мигрантам, попавшим в западню на польско-белорусской границе после введения режима ЧП, мужчина относится с состраданием. "Мы собираем для этих бедных людей одежду, еду, одеяла, - рассказывает он корреспонденту DW, - но нам самим приходится нелегко из-за оттока туристов".

Дорота Ковальская управляет маленькой гостиницей и рестораном в деревне Буды, расположенной в пяти километрах от запретной зоны. Она говорит, что многие туристы из Западной Европы аннулировали бронирование. "У меня есть еще один бизнес в Варшаве, поэтому я в какой-то степени могу покрыть убытки, но большинству местных жителей приходится нелегко", - говорит женщина.

Сейчас в Будах тихо: три ресторана, в которых обычно обедают и ужинают туристы, пустуют, нет гостей и в маленьких семейных пансионах. Местные жители говорят, что еще никогда конец сезона не был таким тихим - тем более, что погода в регионе непривычно теплая.

"Агротуризм пострадал очень сильно, - сокрушается Ярмила Рыбицкая - активистка, работающая на границе с закрытой зоной. - Многие местные фермеры и агротуристы хотят помочь мигрантам - в основном, из чувства сострадания к ближнему, но и потому, что пограничный кризис очень плохо сказывается на бизнесе".

"Жители приграничной зоны только начали оправляться от урона, нанесенного ковидом, - говорит Артем Грабан. - А теперь на них свалилась эта проблема. Трансграничная торговля страдает, туристов нет".

Компенсаций польским предпринимателям недостаточно

17 сентября польский парламент принял закон о компенсациях для предприятий в местах, где действует чрезвычайное положение. Он распространяется на компании, работающие в сфере туризма и общественного питания, а также на владельцев агротуристических ферм.

Жители приграничных польских районов страдают от убытков в результате введения чрезвычайного положения на границе с Беларусью

Все они смогут претендовать на компенсацию в размере 65% от среднемесячного дохода за последние три месяца перед введением чрезвычайного положения: июнь, июль и август. Ранее парламентский комитет по экономике рекомендовал увеличить эту поддержку до 80%.

"Власти не позаботились о том, чтобы выделить около трех млн злотых (около 700 тыс. евро) компенсации людям, пострадавшим от введения чрезвычайного положения. Но благодаря нашему давлению, принятый закон лучше того, что предлагало правительство", - говорит Роберт Тышкевич, депутат от оппозиционной Гражданской коалиции (КО).

Правительство также не поддержало предложения о компенсации компаниям, занимающимся перевозкой туристов, продуктовым и сувенирным магазинам. Отказали в поддержке и компаниям из сферы культуры, развлечений и отдыха, при этом ежегодный фестиваль трех культур во Влодаве и фестиваль Pop-Up City в Тересполе пришлось отменить.

"Предпринимателям, работающим в условиях чрезвычайного положения, будет трудно получить от государства компенсацию за убытки, понесенные в результате этого режима", - говорит Грабан.

Закрытые границы вредят бизнесу

Исследование Аркадиуша Мальковского из Западно-поморского технологического университета в Щецине показывает, что 83,6% белорусов, пересекающих границу Польши, указывают в качестве цели своего визита шопинг.

Варшава строит забор вдоль границы с Беларусью высотой 2,5 метра

Представители 30% предприятий из приграничных городов Польши, опрошенные Малковским в ходе исследования, заявили, что иностранцы составляют до 40% их клиентов, а 89% местных органов власти приграничных районов назвали приграничную торговлю и приграничный туризм наиболее важными отраслями региональной экономики.

Львиную долю доходов владельцы предприятий и фирм в приграничной зоне получают благодаря жителям Беларуси. Согласно исследованию Малковского, в 50-километровой приграничной зоне торговля с Беларусью ежегодно приносит польским предприятиям более 2,3 миллиарда злотых в год.

Мэр Тересполя Яцек Данилюк говорит DW, что доходы местных предприятий из-за отсутствия посетителей из Беларуси заметно снизились. "Мы верим, что ситуация на границе быстро придет в норму, и белорусские туристы снова смогут посещать наш город. Но введение чрезвычайного положения было правильным решением", - добавляет он.

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