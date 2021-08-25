Афганцы на границе Польши и Беларуси: шантаж Лукашенко и страх Польши

Паулина Бовник - врач. Она работает в больнице в 30-ти километрах от белорусской границы. То, что сейчас там происходит, Паулина считает чудовищным и едва сдерживает слезы, когда ей приходится об этом рассказывать. Несколько недель назад группа афганцев застряла на границе: польские пограничники преградили беженцам путь внутрь страны. А белорусы не пускают их обратно.
Паулина Бовник пытается помочь этим людям. Им не хватает самого необходимого - воды и пищи. Многие из них больны. Все они выглядят уставшими и отчаявшимися. "Помню тот день, когда я там оказалась и узнала, что кто-то потерял сознание. Можно было видеть, как человек лежал без сознания на земле, - описывает ситуацию врач. - Я схватила свой медицинский чемоданчик и побежала туда. Я просила пограничников, чтобы они меня пропустили. Но мне не разрешили".
Режим ЧП на границе сделал беженцев заложниками
Такие сцены на границе случаются постоянно, и речь не только об афганцах, рассказывает Паулина Бовник. Однажды волонтерам не разрешили передать одеяло семье с маленькими детьми. В другой раз пограничники попытались запретить всякое общение с беженцами. Что там сейчас происходит? Врача очень беспокоит эта ситуация. С момента, когда на границе был введен режим ЧП, ни волонтеры, ни журналисты не имеют доступа к трехкилометровой полосе вдоль границы, где находятся беженцы.
Врач Паулина Бовник
"Решение правительства изолировать территорию, - это скандал", - говорит польский оппозиционер Франтишек Стержевски. Депутат был на границе и сам убедился в том, что там происходит. "Смешно объявлять чрезвычайное положение из-за 30 афганцев", - возмущается Стержевски. Но польская пограничная служба исходит из того, что 10 000 нелегальных мигрантов попытаются попасть через Беларусь в ЕС.
Стержевски говорит, что речь не идет о том, чтобы пропустить через границу каждого, а о возможности для беженцев подать прошение и легально оказаться в ЕС. "Правительство хочет с помощью режима ЧП лишь скрыть, как бесчеловечно обходятся с беженцами на границе", - говорит оппозиционер. А еще власти, по его словам, хотят, чтобы журналисты не могли писать критические статьи на эту тему.
Предупреждения правительства Польши о возможных провокациях в связи с предстоящими в этом регионе совместными учениями России и Беларуси для депутата не аргумент: "Такие военные маневры проходят регулярно". Оппозиционный политик сам попал на первые полосы газет, когда попробовал передать афганским беженцам, минуя пограничников, пакеты с едой и медикаментами. "Речь идет о том, чтобы любой ценой помочь людям, потому что польское государство отказывает им в какой-либо гуманитарной помощи", - говорит он.
Польское общество расколото в вопросе о беженцах
В правительственных кругах поведение Стержевского называют гротескным, постыдным, дискредитирующим оппозицию. Вообще дискуссия о введении чрезвычайного положения на границе поляризует польское общество. Того, кто выступает против такого режима, в социальных сетях называют экстремистами или пособниками белорусской пропаганды.
Польские пограничники рядом с палатками афганских беженцев
В польском парламенте большинство поддержало введение чрезвычайного положения. "Беларусь и Россия ведут гибридную войну", - сказал Ярослав Краевски, депутат от правящей партии "Закон и справедливость" (ЗиС). И ЕС должен этому противостоять: "У наших спецслужб есть информация, которая четко показывает, что угроза, исходящая от обеих стран, нарастает. И что опасность хаоса и дестабилизации в ЕС является настоящей угрозой." Тем важнее обезопасить внешние границы ЕС, полагает руководство Польши.
Похожим образом видят ситуацию и в Еврокомиссии. На запрос DW там ответили, что ситуация на границе с Беларусью является вызовом: "Мы отвергаем всяческие попытки других государств подстрекать к нелегальной миграции в ЕС или терпимое к ней отношение". Что же касается введения чрезвычайного положения, то Еврокомиссия обещает проверить, насколько адекватны принимаемые меры.
"Я не политик", - говорит врач Паулина Бовник. Но и она спрашивает себя, как соотносится эвакуация афганцев из Кабула с судьбой группы людей, застрявших на границе. После всего увиденного на границе ее разочаровала позиция Брюсселя: "Я пришла к выводу, что ЕС предал свои идеалы. И это очень меня огорчает".
Смотрите также:
-
Афганистан принадлежит талибам: что будет со страной?
Кабул сдался талибам без боя
Захватив один за другим все крупные города в Афганистане, боевики "Талибана" 15 августа взяли Кабул. Перед этим они заявили, что не будут штурмовать город и возьмут его "мирным путем". Глава МВД Афганистана объявил, что столица будет передана талибам мирно. Боевики группировки заняли президентский дворец в Кабуле для подготовки к смене власти.
-
Афганистан принадлежит талибам: что будет со страной?
Крупные города в руках талибов
Двумя последними городами, которые талибы захватили перед взятием Кабула, августа, стали Джалалабад и Мазари-Шариф. Джалалабад сдался "Талибану" без боя, Мазари-Шариф, где были сосредоточены ключевые силы сопротивления талибам, тоже был взят практически без боя. Его быстрый захват стал неожиданностью и для Запада, и для афганского правительства. На снимке - талибы после взятия Джалалабада.
-
Афганистан принадлежит талибам: что будет со страной?
Президент Афганистана Гани бежал из страны
Спустя несколько часов после захвата Кабула талибами президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. В своем "Фейсбуке" он написал, что уехал, "чтобы избежать кровопролития". По разным данным, Гани мог отправиться в Узбекистан, Таджикистан или Оман. В афганских соцсетях его называют трусом и возлагают вину за создание нынешней ситуации в стране.
-
Афганистан принадлежит талибам: что будет со страной?
В аэропорту Кабула люди в панике штурмуют самолеты
После захвата Кабула боевиками "Талибана" в столице воцарился хаос: сотни людей в панике устремились в аэропорт в надежде покинуть страну. На видеозаписях и фотографиях, выложенных в соцсетях в понедельник, 16 августа, и накануне, видно, как люди карабкаются по винтовым лестницам, пытаясь залезть на самолеты. Согласно сообщениям, среди них даже те, у кого нет загранпаспортов.
-
Афганистан принадлежит талибам: что будет со страной?
Бундесвер спешно эвакуирует нуждающихся в защите
Многие страны спешно эвакуируют сотрудников своих дипломатических представительств и нанятых на месте сотрудников дипмиссий вместе с семьями. По сообщению Минобороны ФРГ, в Кабул вылетели транспортные самолеты бундесвера, чтобы "доставить из Афганистана в безопасное место нуждающихся в защите". На снимке - самолеты перед отлетом в Афганистан с аэродрома Вунсторф близ Ганновера 15 августа.
-
Афганистан принадлежит талибам: что будет со страной?
Британцев из Афганистана эвакуируют военные
Для помощи в эвакуации британских граждан из Афганистана в страну прибыли 600 военных 16-й воздушно-десантной бригады ВВС Великобритании.
-
Афганистан принадлежит талибам: что будет со страной?
Стремительное наступление "Талибана" по всей стране
Прогноз о том, что вывод иностранных войск из Афганистана послужит толчком к попытке "Талибана" захватить власть, оказался верным. Военные столкновения между талибами и афганскими силами безопасности вспыхнули по всей стране. Бои шли в большинстве регионов, в том числе, с применением тяжелого вооружения. На снимке - талибы на КПП перед въездом в город Кундуз.
-
Афганистан принадлежит талибам: что будет со страной?
Захват Кундуза талибами - потеря для правительственных сил
"Талибан" захватил Кундуз - ключевой город на севере страны, считающийся воротами в северные провинции Афганистана, - 8 августа. Потеря Кундуза стала огромным ударом для афганских сил безопасности. Все административные здания в городе перешли под контроль талибов, в том числе - офис губернатора и штаб-квартира полиции. Большая часть городской инфраструктуры во время боев была разрушена.
-
Афганистан принадлежит талибам: что будет со страной?
Талибы оставляют за собой руины
Талибы продвигались с севера на юг страны, часто используя в качестве живого щита мирное население. На снимке - город Лашкаргах к югу от столицы страны: в результате авиаудара здесь уничтожены больница и школа.
-
Афганистан принадлежит талибам: что будет со страной?
Опасаясь мести талибов
Афганцы, сотрудничавшие с международными силами НАТО, особенно опасаются мести талибов. Наступление "Талибана" вынуждало их бежать вместе с семьями - иногда через линию фронта. Десятки стран призвали исламистов, захвативших власть в Афганистане, беспрепятственно выпустить из страны как иностранцев, так и афганцев. На снимке - семья спасается бегством из захваченного талибами города Герат.
-
Афганистан принадлежит талибам: что будет со страной?
Что ждет женщин после прихода к власти талибов?
"Талибан" собирается восстановить "Исламский эмират Афганистан" - так они называли находящуюся под их контролем страну с 1996 по 2001 годы. Крайне консервативные взгляды талибов внушают многим опасения, что с их приходом страна вновь вернется к жестким формам шариата, как это было в 1990-е годы. Многие опасаются, что талибы лишат гражданских прав в первую очередь женщин и детей.
-
Афганистан принадлежит талибам: что будет со страной?
Уход США из Афганистана - спустя почти 20 лет пребывания в стране
США приняли решение уйти из Афганистана спустя почти 20 лет после начала военной операции в этой стране. Джо Байден объявил, что вывод войск завершится к 11 сентября - 20-й годовщине терактов в Нью-Йорке и Вашингтоне. Вслед за США войска из Афганистана решили вывести и другие страны НАТО. По опросам общественного мнения, большинство жителей США и ФРГ поддержали уход из Афганистана.
-
Афганистан принадлежит талибам: что будет со страной?
Правильным ли было решение США и НАТО уйти из Афганистана?
Немало западных экспертов убеждены в том, что решение США и НАТО о выводе войск из Афганистана было преждевременным. В афганских правительственных войсках многие считают, что войска международной коалиции не должны были уходить из страны, оставив их один на один с исламистами. На снимке - военнослужащие бундесвера покидают военный лагерь в Файзабаде.
-
Афганистан принадлежит талибам: что будет со страной?
Провал миссии США и НАТО в Афганистане
Молниеносный захват Афганистана талибами стал шоком для всего мира и свидетельством провала почти 20-летней миссии США и НАТО, целью которой было построение в стране современного прозападного государства. Какое будущее ждет страну?
Автор: Марина Барановская