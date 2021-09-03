 Режим ЧП на границе Беларуси и Польши: куда деваться беженцам? | Беларусь: взгляд из Европы - спецпроект DW | DW | 04.09.2021

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Беларусь

Режим ЧП на границе Беларуси и Польши: куда деваться беженцам?

Больше трех недель назад 32 афганских мигранта застряли на границе Беларуси с Польшей. 2 сентября польские власти ввели в приграничной зоне чрезвычайное положение. Что будет с нелегальными мигрантами?

Палатки с застрявшими афганскими беженцами на польско-белорусской границе

Палатки с застрявшими афганскими беженцами на польско-белорусской границе

Стоящие вдалеке люди смотрят в камеру, некоторые поднимают руку в приветственном жесте. Между ними и фотографом - солдаты в полной боевой амуниции. Люди не улыбаются и не хмурятся. У большинства из них на лицах застыло выражение отчаяния.

Черно-белые фотографии беженцев из Афганистана, уже более трех недель находящихся в ловушке на польско-белорусской границе, сделаны фотографом Анной Марией Бинецкой из Testigo Documentary - группы мультимедийных журналистов из Польши, которые в основном концентрируются на политических и социальных темах, остающихся за пределами внимания основных СМИ.

Фотографии были выложены, в частности, на странице Facebook польского фонда "Спасение", (Ocalenie), активисты которого уже несколько дней находятся на границе и обвиняют польские власти в равнодушном наблюдении за драмой 32 афганских беженцев. "Они наблюдают за портным Мохаммедом, обещавшим сшить красивые пальто для всех гуманитарных работников в лагере, как только ему удастся выйти из этого ада. За поваром Сайедом, который хочет приготовить свое фирменное блюдо - кябули (рис с морковью и изюмом. - Ред.). За инженером-электриком Абдулом. За кузнецом Мохсеном. За ткачом Мохаммадом", - пишут в одном из постов активисты "Спасения". Через мегафон и с помощью переводчика им удалось коротко пообщаться с беженцами и узнать, кем они работали до того, как им пришлось покинуть свои дома.

Доступ журналистам запрещен

Фотографий с афганцами на границе и репортажей о них почти не найти в польских СМИ. Отчасти это объясняется тем, что у журналистов нет доступа к застрявшим на границе людям. На отсутствие возможности нормально пообщаться с беженцами уже несколько дней жалуются также представители НКО и врачи. Теперь, после того как польские власти 2 сентября ввели на границе с Беларусью чрезвычайное положение, это, вероятно, станет еще сложнее.

Режим чрезвычайного положения будет действовать следующие 30 дней и затронет 183 населенных пункта в ряде районов Подляского и Люблинского воеводств. На этот период вводится запрет на любые акции в зоне действия ЧП, а также фото- и видеосъемки пограничных объектов, военнослужащих, полицейских и пограничников. Любые поездки журналистов в регионы чрезвычайного положения будут запрещены.

Польские пограничники укладывают колючую проволоку на границе с Беларусью (31.08.2021)

Польские пограничники укладывают колючую проволоку на границе с Беларусью, 31 августа 2021 года

Теоретически у польского парламента есть возможность в ближайшие дни объявить приказ о чрезвычайном положении недействительным. Но для этого едва ли наберется необходимое число голосов депутатов. Бывший министр внутренних дел Польши Марек Бернацки назвал введение чрезвычайного положения "абсурдным".

"Обычно его вводят в критической ситуации, когда государственные органы уже не могут действовать обычным образом и на основе действующего законодательства", - сказал он в телевизионном интервью. В данный момент подобной ситуации, по его словам, в стране не наблюдается. Оппозиция также сомневается в целесообразности введения чрезвычайного положения из-за застрявших на границе 32 беженцев.

"Готов к любому сценарию"

Польские власти "готовы к любому сценарию" - об этом сразу после обнародования указа о чрезвычайном положении заявил министр внутренних дел Польши Мариуш Каминьский. Выразив надежду, что введение чрезвычайного положения на границе приведет к стабилизации ситуации, он заявил: "Эта проблема касается не 30 человек, находящихся по другую сторону границы. Эти люди - лишь вершина айсберга, который хочет обрушить на нас Лукашенко. Мы не позволим превратить Польшу в еще один маршрут для нелегальной массовой миграции в Европейский Союз".

Еще одной причиной введения чрезвычайной ситуации в приграничных районах Польши, по его словам, стали предстоящие российско-белорусские военные учения на восточной стороне польской границы. "Часть маневров российских военных будет проходить в Беларуси, прямо на нашей границе. Мы должны быть готовы к любому сценарию, к любой провокации", - подчеркнул глава польского МВД.

Польский министр внутренних дел Мариуш Каминьский

Польский министр внутренних дел Мариуш Каминьский

"Они не дают мне помочь людям"

Введение чрезвычайного положения предписывало активистам и сотрудникам гуманитарных организаций уже 2 сентября демонтировать свои палатки и покинуть пограничный район. Врач и активистка Паулина Бовник почти каждый день находится в районе границы. Она уже много лет пытается помочь беженцам. Еще несколько дней назад Паулина могла подойти к беженцам хотя бы на несколько метров, позже она могла видеть их только на большом расстоянии.

"Люди, которые запрещают мне приблизиться к беженцам, даже не хотят представиться, - говорит Бовник в беседе с DW. - Позавчера один человек потерял сознание, мы увидели, как он лежит на земле. Вокруг него собрались другие беженцы и просили позвать врача. Было видно, что польские и белорусские солдаты не знали, что делать. Однако полиция, точнее, ее так называемые антикризисные силы, не пропустили меня".

Полицейские объяснили Паулине, что они находятся в этом районе для поддержки пограничников и не выполняют никаких приказов собственного ведомства, поэтому они не обязаны называть свои имена. "Беженцы явно дают понять, что им холодно, что кто-то упал в обморок, а мы не можем помочь, потому что полиция преграждает нам путь! Это незаконно и происходит на польской земле!", - возмущается активистка. 

Месть Лукашенко Евросоюзу

Правительство в Варшаве обвиняет белорусского правителя Александра Лукашенко в организованной доставке беженцев из кризисных регионов к внешней границе ЕС. Лукашенко уже объявил в конце мая, что его страна больше не будет препятствовать проезду мигрантов в ЕС - так официальный Минск отреагировал на ужесточение западных санкций против Беларуси. Лукашенко, вероятно, хочет спровоцировать новый миграционный кризис, сходный с тем, который охватил Европу в 2015 году, заявил министр внутренних дел Польши.

Активистка и врач Паулина Бовник на польско-белорусской границе

Активистка и врач Паулина Бовник на польско-белорусской границе

Активистка Паулина Бовник говорит, что до недавнего времени беженцы едва ли не ежедневно пытались перейти белорусско-польскую границу. По официальным данным пограничной службы, в августе было зафиксировано около 3500 попыток незаконного проникновения в Польшу. Примерно 2500 из них были предотвращены. Реальные цифры, включая число незарегистрированных случаев, гораздо выше, уверена Паулина. "Важно помочь этим людям, - отмечает она. - Ведь даже после введения чрезвычайного положения найдутся те, кто будет пытаться пересечь границу".

Соблюдает ли Польша Женевскую конвенцию о беженцах?

Рафал Костржиньский из польского представительства Агентства ООН по делам беженцев (УВКБ ООН, UNHCR) говорит DW, что в случаях, подобных нынешнему на польско-белорусской границе, "гуманитарные издержки должны быть сведены к минимуму". "У каждого государства есть право защищать свои границы, но они должны быть проницаемыми для людей, которые хотят подать заявление на статус беженца и которые, с большой вероятностью, нуждаются в международной защите", - подчеркнул Костржиньский. Однако, по его словам, пограничная служба отказывается принимать заявления, независимо от выдвигаемых причин.

"Как международное, так и польское законодательство не оставляет сомнений в том, что человек, прибывший на границу и ходатайствующий о предоставлении статуса беженца, не совершает уголовного преступления, даже если он не имеет при себе документов и пересекает границу в неустановленном для этого месте", - поясняет представитель UNHCR. Он не понимает, почему Польша приостановила применение соответствующих норм, и напоминает, что Варшава ровно 30 лет назад также подписала Женевскую конвенцию.

"Мне хотелось бы верить, что Польша останется верной этим ценностям и будет защищать беженцев еще как минимум 30 лет", - заявила в интервью газете "Речь Посполита" глава польского отделения Агентства ООН по делам беженцев Кристине Гойер.

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    Автор: Янина Мороз


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