Польша вводит чрезвычайное положение на границе с Беларусью

Польша ввела режим чрезвычайного положения на границе с Беларусью в свете миграционного кризиса. Соответствующий указ подписал польский президент Анджей Дуда, сообщил пресс-секретарь администрации главы государства в четверг, 2 сентября. Документ поступит на рассмотрение парламента, который может отменить решение.

Режим, вводимый на 30 дней, затронет 183 населенных пункта в ряде районов Подляского и Люблинского воеводств, уточняет издание "Речь Посполита". На территории действия режима будет временно запрещено проведение массовых мероприятий, находящиеся в общественных местах лица будут обязаны носить с собой удостоверение личности, а не проживающие в этих населенных пунктах люди не смогут въехать в них. Местные власти с пониманием отнеслись к решению, сообщил польский министр внутренних дел и администрации Мариуш Каминьский.

Варшава обеспокоена ростом потока нелегалов со стороны Беларуси. С начала августа в Польше было зафиксировано около 3500 попыток нелегально пересечь границу республики с белорусской стороны. Польский министр национальной обороны Мариуш Блащак 27 августа сообщил о начале строительства забора высотой 2,5 метра на границе для решения проблемы нелегальной миграции.

Страны Балтии и Польша обвинили Беларусь в "гибридной войне"

Польша, Литва, Латвия и Эстония несколькими днями ранее обвинили Беларусь в использовании нелегальных мигрантов в качестве оружия в так называемой гибридной войне против ЕС. Поток нелегалов "спланирован и систематически организован режимом Александра Лукашенко", говорилось в совместном заявлении премьеров этих стран, обнародованном 23 августа. В этом же документе Варшава, Рига, Вильнюс и Таллин призвали ООН принять меры в отношении белорусского руководства за поощрение иностранцев к незаконному пересечению границ Евросоюза.

Европейский Союз готовит пятый пакет санкций в отношении режима правителя Беларуси Лукашенко. Брюссель назвал одной из причин такого решения использование Минском мигрантов как инструмента против ЕС.

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