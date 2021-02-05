Преступления по одной схеме. Что узнали о Лукашенко правозащитники?
Правозащитники опубликовали отчет, в котором назвали преступления против человечности, совершенные режимом в Беларуси. Среди них не только пытки. DW узнала о схеме, по которой действует Лукашенко.
Александр Лукашенко на встрече с чиновниками
"Это уже не просто нарушения прав человека - это преступления против человечности", - говорит белорусская правозащитница Виктория Федорова из Международного комитета по расследованию пыток в Беларуси. 23 августа состоялась онлайн-презентация отчета этой организации, созданной в августе 2020 года и объединяющей правозащитников из Беларуси, России и Украины. В отчете дается оценка преступлениям режима Лукашенко с точки зрения международного права.
Преступления режима Лукашенко в контексте международного права
Масштаб преследований несогласных с режимом, насилия со стороны силовиков и других нарушений прав человека, которые наблюдаются начиная с августа 2020 года и по сей день, является беспрецедентным в истории современной Беларуси. Белорусские власти проводят в жизнь политику, нацеленную на уничтожение любого инакомыслия, - к такому выводу приходят правозащитники. Эти действия по подавлению протестных настроений они называют "нападением на гражданское население в зависимости от политической принадлежности" и говорят об их осознанном и организованном характере.
Белорусская правозащитница Виктория Федорова
Международный комитет по расследованию пыток в Беларуси не претендует на комплексный юридический анализ, он дает первичную оценку преступлений белорусского режима. И сделанные им выводы позволяют рассматривать их как международные преступления - преступления против человечности. Такие преступления, по определению, направлены против гражданского населения, имеют массовый или систематический характер. Согласно Римскому статуту, к ним, среди прочего, относится убийство, депортация, жестокое лишение физической свободы, пытки, преследование любой идентифицируемой группы или общности по политическим, расовым, национальным мотивам и другие бесчеловечные деяния, связанные с умышленным причинением сильных страданий или ущерба здоровью.
В отчете приводятся аргументы, свидетельствующие о наличии широкомасштабного или систематического преследования граждан по политическим мотивам как части продуманной политики белорусских властей.
Конвейер репрессий и бесчеловечные условия содержания
О широкомасштабности преступлений властей в Беларуси против собственных граждан говорят цифры: более 35 тысяч произвольно задержанных на массовых акциях протеста или за использование бело-красно-белой символики, 1500 случаев пыток, задокументированных только организацией "Правовая инициатива", свыше 600 политических заключенных.
Жертвой политического преследования в Беларуси может стать каждый, кто несогласен с властями
Налицо и системное преследование демократических лидеров, участников протестов и всех тех, кто несогласен с официальной политикой. Все лидеры оппозиции задержаны или изгнаны из страны. Только в первые три дня после президентских выборов 2020 года было задержано более 7000 участников мирных акций протеста. Для задержанных по политическим мотивам повсеместно создаются бесчеловечные условия содержания. "Есть свидетельства опрошенных нами потерпевших, которые говорят, что начальник Центра изоляции правонарушителей этого даже не скрывал", - говорит Виктория Федорова, возглавляющая правозащитную организацию "Правовая инициатива". И несмотря на то, что массовые протесты уже утихли, конвейер репрессий не останавливается: ежемесячно административному преследованию за инакомыслие подвергаются сотни людей. Чтобы попасть под стражу, сегодня достаточно любой демонстрации "протестных" БЧБ-цветов, будь то наклейка на автомобиле, носки или лист бумаги на окне.
Уничтожение инакомыслия - продуманная политика белорусских властей
В Международном комитете по расследованию пыток в Беларуси подчеркивают, что репрессии в отношении протестующих со стороны белорусского руководства применяются по четкой схеме, являясь продуманной политикой. "Один и тот же образец преступного поведения методически повторяется официальными властями, начиная со старта президентской кампании и по сегодняшний день", - отмечает Виктория Федорова. Причем на всех государственных уровнях. Проанализированные Комитетом цитаты, документы и публичная информация показывают, что на уровне исполнительной, законодательной, судебной властей, прокуратуры и госСМИ существование такой политики не отрицается.
В качестве примера правозащитница приводит заявление Лукашенко о том, что он сам лично отдавал приказы по подавлению протестов. Сюда она относит и слова министра обороны о готовности применять армию против своих граждан, и озвученные министром иностранных дел угрозы гражданскому обществу в том случае, если санкции против Беларуси будут ужесточать. С подачи министерства юстиции идет массовая ликвидация общественных объединений через судебные органы, а министерство информации принимает участие в уничтожении независимых СМИ.
"Следственный комитет вместо того, чтобы осуществлять независимые расследования, занимается политическим сыском, полностью игнорируя другую сторону", - подчеркивает Федорова. Об этом говорит 4691 уголовное дело в связи с протестами и ни одного уголовного дела на силовиков по фактам пыток. Парламент, приняв ряд законов с 2020 года, лишь легитимизировал все действия властей по усилению давления на инакомыслящих. А судебная власть, помимо конвейера приговоров за участие в массовых мероприятиях и выражение мнения, не реагирует на заявления о пытках, которые делают политзаключенные во время судебных заседаний.
Для будущих судов над Лукашенко и силовиками
Применение силовиками непропорциональной силы против тех, кто несогласен с властью, гибель в результате подавления протестов как минимум четырех человек, вытеснение из страны политических оппонентов или лишение их физической свободы, пытки, преследования по политическим мотивам, - все это дает правозащитникам основания говорить о том, что в белорусские власти причастны к преступлениям против человечности.
Преступления против человечности: будет ли суд над Лукашенко? | Ток-шоу "В самую точку"
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Рекорд по политзаключенным в Беларуси
Свыше 600 - такое рекордное в истории страны число политзаключеннных приводит правозащитный центр "Весна". Среди тех, кто несправедливо оказался в тюрьме из-за политического преследования, - участники президентской кампании, волонтеры их штабов, активисты, бизнесмены, блогеры, журналисты, айтишники, рабочие, студенты и другие участники акций протестов.
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Виктор и Эдуард Бабарико
Претендент в кандидаты на пост президента, экс-глава "Белгазпромбанка" Виктор Бабарико мог стать самым сильным соперником Лукашенко на выборах. Был задержан вместе с сыном Эдуардом, который руководил его инициативной группой, в июне 2020-го по обвинению в "отмывании" средств, получении взятки и уклонении от уплаты налогов. 6 июля 2021 года Виктора Бабарико приговорили к 14 годам лишения свободы.
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Мария Колесникова
Музыкант и арт-директор Мария Колесникова руководила избирательным штабом Виктора Бабарико. Затем стала одной из "трех граций", возглавивших Объединенный штаб оппозиции. Входит в президиум Координационного совета. Была похищена и привезена на границу с Украиной для выдворения из страны. Но порвала паспорт и сорвала эту операцию. В тюрьме с сентября 2020-го. Обвиняется по делу о захвате власти.
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
В тюрьму - за юридическую помощь
Юрист штаба Виктора Бабарико, член президиума Координационного совета Максим Знак (на фото) и адвокат Марии Колесниковой Илья Салей задержаны в сентябре 2020-го по делу о публичных призывах к действиям в ущерб нацбезопасности. Илью Салея в апреле отпустили под залог. Максим Знак стал фигурантом уголовного дела о захвате власти. Его судят вместе с Марией Колесниковой с 4 августа в закрытом режиме.
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Сергей Тихановский
Автор популярного YouTube канала "Страна для жизни" Сергей Тихановский хотел баллотироваться на пост президента РБ, но до старта избирательной кампании был задержан, после чего его жена Светлана выдвинула свою кандидатуру. Выйдя на свободу после административного ареста, помогал собирать подписи за нее, но в мае 2020-го был задержан. В июне 2021-го начался судебный процесс в закрытом режиме.
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Активисты "Страны для жизни"
В рамках проекта "Страна для жизни" Тихановский ездил по регионам Беларуси и давал возможность местным жителям рассказать об их проблемах. Около 30 фигурантов "дела Тихановского" уже осуждены. Вместе с Тихановским на скамье подсудимых - оппозиционный политик Николай Статкевич, оператор "Страны для жизни" Артем Саков, модератор соцсетей Дмитрий Попов, блогеры Владимир Цыганович и Игорь Лосик.
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Игорь Лосик
Создатель телеграм-канала "Беларусь головного мозга" Игорь Лосик активно освещал события вокруг избирательной кампании президента Беларуси. Задержан в июне 2020-го. Его обвиняли в организации и подготовке действий в ущерб общественному порядку. Затем - в "подготовке к участию в массовых беспорядках". В знак протеста держал голодовку более 40 дней.
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Блогеры за решеткой
Другим блогерам уже вынесли приговоры. Сергей Петрухин (на фото) и Александр Кабанов ("Народный репортер") получили 3 года колонии. Сергей Коршун и Сергей Ярошевич ("Армия с народом") - 4,5 и 5,5 лет. Владимир Неронский ("Слуцк для жизни") - 3 года, Дмитрий Козлов ("Серый кот") - 5 лет, Денис Гутин ("Водители-97") - 2,5 года. С июня идет суд над Николаем Дедком. По стражей остается Эдуард Пальчис.
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Лидеры "старой" оппозиции
Соучредителя партии "Белорусская христианская демократия" Павла Северинца (на фото) и ранее не раз арестовывали. В июне 2020-го был задержан после пикетов по сбору подписей за выдвижение кандидатов в президенты. Николай Статкевич - другой известный оппозиционер, кандидат в президенты в 2010 году. Задержан в мае по дороге на предвыборный пикет Светланы Тихановской и до сих пор в заключении.
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Правозащитники под прицелом властей
Преследованиям со стороны белорусских властей подверглись и правозащитники. Под стражей находятся сотрудники правозащитного центра "Весна", ключая его главу Алеся Беляцкого (на фото) и заместителя Валентина Стефановича. Известного правозащитника Леонида Судаленко обвиняют в финансировании деятельности, нарушающей общественный порядок. Он оплачивал штрафы людям, задержанным за участие в протестах.
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Сотрудники независимых медиа
Медиаменеджера Андрея Александрова (на фото) задержали по подозрению в финансировании протестов. Он оплачивал штрафы протестующих. Сейчас под стражей более 20 представителей медиа, включая портал Tut.by и издание "Наша Нива". 8 месяцев в CИЗО провели сотрудники "Пресс-клуба". 19 августа 2021 года четверо из них вышли на свободу, двое остаются под стражей.
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Катерина Борисевич
Жертвами политических репрессий стали и журналисты. Катерина Борисевич (портал Tut.by) провела 6 месяцев в заключении. В своей статье она написала о том, что в крови Романа Бондаренко, погибшего после избиения сторонниками Лукашенко, не было алкоголя - вопреки утверждениям властей. Эту информацию ей сообщил врач больницы скорой медицинской помощи Артем Сорокин, теперь также политзаключенный.
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Катерина Андреева и Дарья Чульцова
Журналистки польского телеканала "Белсат" Катерина Андреева и Дарья Чульцова вели стрим во время жестокого разгона силовиками участников акции в минском дворе, известном как "площадь Перемен" - и получили по два года лишения свободы. Их обвинили в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок.
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Дело PandaDoc
Из четырех сотрудников белорусского офиса IT-компании PandaDoc, задержанных осенью, лишь директор по продукту Виктор Кувшинов остается в тюрьме по подозрению в хищении средств. Правозащитники уверены, что так власти оказывают давление на основателя компании Никиту Микадо. После выборов он помогал силовикам, которые отказались выполнять преступные приказы, подавляя протесты, и лишились работы.
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Активисты из студенческой среды
За акции протеста студентов отчисляли или подвергали административным арестам. А 12 фигурантов "дела студентов", включая предавательницу БГУИР Ольгу Филатченкову и выпускницу медуниверситета Алана Гебремариам (на фото), обвинили в "активном участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок" и лишили свободы на срок от 2 до 2,5 лет.
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Непропорциональный ответ протестующим
Несколько десятков политзаключенных обвиняют в участии в массовых беспорядках или применением насилия против сотрудников милиции. По мнению правозащитников, мирные акции протеста не представляли угрозы национальной или общественной безопасности. Отдельные случаи насилия в отношении милиции требуют отдельной правовой квалификации - в контексте самообороны от непропорциональных действий силовиков.