 Пытки в Беларуси: кто собирает свидетельства для судов над силовиками | Беларусь: взгляд из Европы - спецпроект DW | DW | 06.06.2021

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Беларусь

Пытки в Беларуси: кто собирает свидетельства для судов над силовиками

Правозащитные организации и медиапроекты, документирующие пытки белорусскими силовиками участников мирных протестов, надеются, что собранные данные помогут привлечь виновных к ответственности.

Участница акции протеста с плакатом На Окрестина пытки и смерть

Изолятор на Окрестина стал символом массовых издевательств над задержанными участниками протестов

Массовые мирные протесты в Беларуси после президентских выборов в августе 2020 года подавлялись с небывалой жестокостью. Шокирующие фотографии и видеокадры с силовиками, избивающими безоружных людей, облетели большинство ведущих мировых СМИ. Те, кто выходил из изоляторов, рассказывали о побоях, пытках, издевательствах  и нечеловеческих условиях содержания. До сих пор в Беларуси не было возбуждено ни одного уголовного дела против сотрудников силовых ведомств, участвовавших в разгоне акций протеста и издевавшихся над задержанными. Но пытки и насилие со стороны силовиков документирует целый ряд организаций и проектов. О некоторых из них - в материале DW.

Международный комитет по расследованию пыток в Беларуси

Международный комитет по расследованию пыток в Беларуси был создан в августе 2020 года. Тогда впервые стало известно о пытках мирных участников акций протеста против фальсификаций на президентских выборах. Первоначально в создании этого консорциума участвовали пять белорусских правозащитных и общественных организаций: "Правовая инициатива", Human Constanta, объединение "Звено", Центр по продвижению прав женщин "Ее права" и Белорусский документационный центр. Позднее в состав комитета вошли несколько других белорусских и украинских организаций, а также Всемирная организация против пыток.

Виктория Федорова

Виктория Федорова

В первые дни протестов в августе 2020 года члены команды комитета по расследованию пыток дежурили у изоляторов, где находились задержанные, и собирали свидетельства о пытках и жестоком обращении с протестующими. Ездили в больницы скорой помощи, куда отвозили избитых людей. "Проблем с тем, чтобы найти пострадавших, у нас не было, - рассказывает председатель "Общественной инициативы" Виктория Федорова, - люди сами к нам обращались".

Вначале члены комитета надеялись "добиться справедливости в белорусских судах", вспоминает Федорова. Но уже к осени 2020 года они поняли, что эта надежда тщетна. "Сейчас наша основная задача - использование собранных нами свидетельств для того, чтобы привлечь белорусский режим к международной правовой ответственности", - говорит правозащитница.

Сегодня комитет продолжает вести поиск пострадавших и свидетелей жестокого обращения силовиков, фиксирует случаи пыток, занимается идентификацией подозреваемых в насилии над заключенными, документирует полученную информацию, готовит жалобы в международные институты и отчеты, которые затем представляет белорусской общественности и международным организациям.

Дубинки и слезоточивый газ против безоружного участника протестов

Дубинки и слезоточивый газ против безоружного участника протестов

Комитет сотрудничает с другими организациями, занимающимися сходной темой, в том числе с проектами "Август 2020" и "23-34". Члены консорциума также находятся в тесном контакте с Московским механизмом ОБСЕ, спецдокладчиком ООН по правам человека в Беларуси и спецдокладчиком ООН по вопросу о пытках. "Мы предоставляем максимальную информацию о том, что происходит в Беларуси: о пытках, безнаказанности силовых органов, насилии над протестующими, существовании политзаключенных, - рассказывает Федорова, - и это, безусловно, влияет на международные публичные заявления и реакции".

Членам Международного комитета по расследованию пыток в Беларуси приходится работать из-за рубежа: беспрецедентный уровень репрессий и давления на правозащитное сообщество вынудил их уехать из страны. Жертвы жестокого обращения силовиков могут обратиться в комитет, написав письмо на электронную почту, адрес которой есть на сайте организации, или в Telegram. "Мы оперативно связываемся со всеми людьми и готовы выслушать их истории. Если они хотят получить правовую помощь, мы можем оказать ее, находясь и за пределами Беларуси", - говорит Виктория Федорова.

Международный медиапроект "Август 2020"

Международный медиапроект "Август 2020" стартовал в октябре 2020 года. Его запустила команда журналистов и волонтеров по инициативе и при поддержке белорусской IT-диаспоры. На сайте проекта публикуются истории людей, пострадавших от пыток и жестокого обращения после выборов в Беларуси. На момент появления проекта на его онлайн-странице было сто историй, сейчас их - свыше 250.

Александра Ливергант

Александра Ливергант

"Мы сотрудничаем с белорусскими правозащитными и общественными организациями: с Международным комитетом по расследованию пыток в Беларуси, с  правозащитным центром "Весна", с информационным центром инициатив помощи пострадавшим Probono.by, - рассказывает главный редактор проекта Александра Ливергант. - У всех этих организаций на сайтах есть анкеты для пострадавших, где они могут отметить, что хотят общаться с журналистами. В таких случаях нам передают контакты этих людей. Кроме того, мы и сами ищем героев для своих публикаций в соцсетях, среди знакомых, пишем им и предлагаем поделиться с нами своей историей".

Сейчас на связь с командой "Август 2020" выходят много белорусов, уехавших за границу: в Украину, Польшу, Литву. Они, по словам Ливергант, говорят охотнее, чем те, кто остался в Беларуси, - ведь они гораздо менее уязвимы. Защита героев публикаций и их безопасность - один из главных принципов работы проекта. "Если человек не хочет размещать свою фотографию, мы иллюстрируем его историю рисунком, если он не хочет называть имя, мы его меняем и указываем в статье, что имя изменено по желанию героя", - рассказывает главред медиапроекта.

В команду проекта входят около 10 человек - журналисты, видеорежиссер, выпускающий редактор, фотограф, SM-редактор. Кто-то живет в Беларуси, кто-то - в России. Волонтеры-переводчики  переводят истории на английский язык: уже около 100 историй опубликованы на английском. Сейчас "Август 2020" ищет волонтеров для немецкой версии проекта.

Силовики избивают демонстранта, лежащего на асфальте

Шокирующие фотографии силовиков, избивающих безоружных людей, облетели большинство мировых СМИ

Проект представлен и в социальных сетях: в Facebook, Instagram, Telegram, Twitter, на YouTube, в "ВКонтакте" и "Одноклассниках". Два месяца назад на странице "Август 2020" в YouTube стартовал флэшмоб #august2020voices, где российские и белорусские медийные личности читают отрывки из историй пострадавших от рук силовиков.

Недавно команда медиапроекта получила письмо от Конфедерации библиотек Лиги плюща, объединяющей библиотеки восьми главных университетов США. С сентября 2020 года конфедерация создает онлайн-архив общественно-политических событий, происходящих в Беларуси, и материалы проекта "Август 2020" тоже будут в него входить. "Собранные нами данные смогут использоваться для исторических, социологических и гуманитарных исследований в крупнейших американских университетах, - рассказывает главред "Августа 2020". - И это очень почетно для нас".

Подавать иски в международные судебные инстанции команда "Августа 2020" не планирует. Но Александра Ливергант надеется, что собранная база данных "сможет быть корпусом свидетельств для последующих процессов". "Я не теряю надежды, что эти процессы будут, и что истории "Августа 2020" пригодятся для адвокатов и для прокуроров - особенно для прокуроров", - говорит она.

Международная платформа для Беларуси по привлечению виновных к ответственности (IAPB)

Платформа представляет собой коалицию независимых правозащитных организаций, объединивших усилия для сбора, проверки и хранения данных о серьезных нарушениях прав человека в Беларуси в преддверии президентских выборов 2020 года и после них. Эти доказательства планируется использовать для независимого уголовного расследования и наказания виновных. Возглавляет платформу датский институт против пыток Dignity.

Медицинский директор института Dignity Йенс Модвиг

Медицинский директор института Dignity Йенс Модвиг

Платформа начала работу 24 марта 2021 года. Сбор и проверка данных о применении пыток силовыми органами проводятся в тесном сотрудничестве с белорусскими правозащитными и общественными организациями, в числе которых правозащитный центр "Весна", Международный комитет по расследованию пыток в Беларуси и другие НКО.

Создание Международной платформы для Беларуси по привлечению виновных к ответственности поддержали 19 стран, в том числе, Германия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Дания, Канада, Латвия, Литва, Эстония, США и другие. Все они поддерживают IAPB финансово, но напрямую в деятельность организации не вовлечены и не оказывают никакого влияния на ее работу.

"Такой консорциум при поддержке большого количества стран впервые  создан для того, чтобы заполнить пробел, пока не заработает международный механизм документации и расследования на основе ООН", - объясняет медицинский директор института Dignity Йенс Модвиг.

Людям, которые пострадали от пыток или жестокого общения в ходе акций протеста после президентских выборов в Беларуси, Йенс Модвиг советует обращаться в одну из белорусских правозащитных организаций, с которыми сотрудничает платформа, а те передадут данные в IAPB.

Проект "23-34"

Проект "23-34"  - платформа, на которой собраны данные о случаях применения статьи 23.34 о нарушении организации или проведения массовых мероприятий по отношению к протестующим с момента предвыборной кампании 2020 года. В сотрудничестве с правозащитной организацией "Весна" и Международным комитетом по расследованию пыток в Беларуси команда проекта "23-34" документирует также свидетельства пыток и насилия.

Люди, ставшие жертвами силовых органов, могут заполнить анкету на сайте проекта. Отдельные анкеты, в которых описаны особо тяжелые случаи пыток и издевательств, отбираются для проведения интервью, а затем информация передается партнерам проекта. Обязательным условием для этого является согласие человека, заполнившего анкету. Цель проекта - оказать помощь тем, кто в ней нуждается, и привлечь виновных к ответственности.

Интерактивный проект "Belarus: Human Rights on Hold"

Интерактивный проект "Belarus: Human Rights on Hold"  - совместный продукт НКО "Независимое партнерство за права человека", расследовательской группы Bellingcat и организации Truth Hounds, с 2014 года собирающей свидетельства военных преступлений и преступлений против человечности в России, Украине, Грузии и других постсоветских странах.

Интерактивная карта на сайте проекта, созданная экспертами после сбора и проверки вещественных доказательств, предлагает визуальный доступ к документации о нарушениях прав человека в Беларуси на президентских выборах в августе 2020 года и после них. Цель проекта - привлечь виновных к ответственности и суду за совершенные преступления.

Беларусы, ставшие жертвами пыток со стороны силовиков, также могут обратиться в одну из правозащитных организаций, например, в "Весну" или Human Constanta. Помощь также оказывают общественная организация "Наш дом" и инициатива BYPOL.

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    Автор: Янина Мороз


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