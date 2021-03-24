19 стран запустили механизм для сбора данных о нарушениях прав человека в Беларуси

С целью противодействия государственному произволу белорусских властей, правительство ФРГ совместно с другими странами запустило механизм для сбора доказательств нарушений прав человека в Беларуси, в соответствии с рекомендациями докладчика ОБСЕ Вольфганга Бенедека. Сообщая об этом в среду, 24 марта, МИД Германии отмечает, что это дает возможность прибегнуть в будущем к уголовному преследованию виновных.

В сообщении отмечается, что силовой аппарат белорусского правителя Александра Лукашенко с крайней жестокостью действует против протестного движения. Несмотря на задокументированные сообщения о пытках, жестоком обращении и произвольных арестах, в отношении сотрудников сил безопасности до сих пор не было возбуждено ни одного дела.

Пытки и репрессии не должны остаться без последствий

"Пытки, насилие и репрессии - самые серьезные нарушения прав человека - не должны оставаться без последствий. Тем более, если они совершаются в центре Европы. Так или иначе, мы не закрываем глаза на эту несправедливость. Поэтому мы совместно с Данией, Великобританией и другими государствами запустили "International Accountability Platform for Belarus" ("Международная платформа для Беларуси по привлечению виновных к ответственности"), - заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas).

Как указывается на сайте этой платформы, которую поддерживают 17 европейских стран, а также США и Канада, она представляет собой "коалицию независимых правозащитных организаций, объединивших свои усилия для сбора, обработки, проверки и сохранения доказательств серьезных нарушений прав человека, в том числе пыток, совершенных белорусскими властями в преддверии президентских выборов 2020 года и в последующий период".

Помощь для уголовных расследований

Собранная Международной платформой документация будет использоваться в будущем в ходе независимых уголовных расследований и судебных разбирательств.

Отмечается, что работа платформы, начавшаяся 24 марта, не заменяет возможное расследование под эгидой ООН; "напротив, она заполнит пробел путем сбора и сохранения доказательств до тех пор, пока не будет создан и не начнет действовать механизм ООН с такими полномочиями". По истечении полномочий новой платформы собранные данные будут переданы в Управление Верховного комиссара ООН по правам человека.

Секретариат "Международной платформы для Беларуси" будет находиться в офисе ее председателя - Датского института против пыток Dignity в Копенгагене. Сопредседателями стали белорусский правозащитный центр "Весна", Международный комитет по расследованию пыток в Беларуси и лондонская правозащитная организация Redress, занимающаяся помощью жертвам пыток.

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