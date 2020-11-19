Евросоюз готовит экономические санкции против режима Лукашенко

Несмотря на все требования и призывы Евросоюза, на введенные им санкции и приостановку сотрудничества, ситуация в Беларуси продолжает ухудшаться. Александр Лукашенко не идет на диалог с протестующими. Что еще ЕС может сделать, чтобы повлиять на власти в Минске? Этот вопрос стал одним из центральных на видео-конференции министров иностранных дел 27 европейских государств 19 ноября.

Ни одного положительного сигнала от Лукашенко

"Ситуация в Беларуси продолжает ухудшаться. Репрессии со стороны режима Лукашенка против народа продолжаются", - констатировал после видео-конференции верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель. По его словам, во всех столицах стран Евросоюза "не заметили ни одного положительного сигнала со стороны режима Лукашенко", который не идет на контакты с ЕС и отказывается принимать предложенную ОБСЕ посредническую миссию.

Жозеп Боррель

"Сегодня мы договорились подготовить следующий этап санкций в ответ на жестокость властей и мер в поддержку демократических прав белорусов. Санкции коснутся не только отдельных лиц, но также организаций, предприятий и фирм", - добавил Боррель.

В октябре Евросоюз ввел санкции против 40 физических лиц, которых он считает ответственными за фальсификацию президентских выборов в Беларуси 9 августа и за репрессии против участников протестов. В ноябре список был расширен до 55 фамилий, в него попал и сам Александр Лукашенко , которого ЕС не признает легитимным президентом Беларуси. "Когда-нибудь мы исчерпаем список людей, в отношении которых имеет смысл вводить санкции. Теперь мы должны перейти к более чувствительным мерам - санкциям в отношении компаний", - пояснил Боррель.

Экономические санкции ЕС против Минска?

До сих пор в Брюсселе подчеркивали, что не хотят вводить экономические санкции, чтобы не причинить ущерб рядовым белорусам и народному хозяйству страны, и так находящемуся не в лучшем состоянии . Однако жестокость белорусских властей по отношению к протестующим и гибель Романа Бондаренко побудили ЕС изменить свой подход.

Санкции могут быть введены, например, против фирм, оснащающих белорусский ОМОН

Существуют два вида экономических санкций. Наиболее сильные - это секторальные санкции , введенные, например, в отношении военно-промышленного комплекса России за ее действия против Украины. О таких мерах применительно к Беларуси сейчас речь не идет. Обсуждаются точечные санкции против конкретных предприятий.

Европейским компаниям и физическим лицам будет запрещено иметь связи с белорусскими фирмами из "черного" списка. С ними нельзя будет ни торговать, ни заключать сделки, ни инвестировать в них. Отвечая на вопрос корреспондента DW, Боррель подчеркнул, что такие санкции "повлияют на возможность (этих предприятий. - Ред.) вести нормальную экономическую деятельность".

Когда будут новые санкции ЕС в отношении Беларуси?

После сегодняшнего решения министров, государства-члены ЕС начнут составлять перечень лиц и белорусских предприятий, которые они хотят внести в новый санкционный список. Национальные правительства ответственны и за сбор доказательств, обосновывающих их предложения.

Сколько конкретных лиц и компаний попадут под будущие санкции, пока неизвестно. Боррель однако намекнул, что список может быть существенно длиннее того, который Евросоюз уже утвердил. Государства-члены, по его словам, будут сами решать, какое число "они посчитают адекватным". Когда новые санкции введут, тоже неясно. Обычно такая процедура занимает несколько недель. Но Боррель пообещал, что его сотрудники оперативно обработают предложения.

"Мы верим, что санкции - подходящее средство усилить давление на ответственных за насилие на улицах и за фальсификацию выборов, но также и тех, кто последовательно мешает началу инклюзивного диалога, который так необходим", - заявил министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas).

ЕС пересматривает отношения с Беларусью

Санкции - не единственная мера в арсенале ЕС. Боррель сообщил о завершении работы над докладом о полном пересмотре отношений ЕС с Беларусью. Документ передан всем государствам ЕС и станет темой следующего заседания министров иностранных дел ЕС 7 декабря.

В частности, в докладе говорится о приостановке всех контактов и сотрудничества, за исключением тех случаев, когда это может принести пользу народу Беларуси или отвечает интересам ЕС. Предлагается сохранить и диалог по правам человека с Минском, о приостановке которого на днях заявил глава МИД Беларуси Владимир Макей.

Боррель также заверил, что все деньги, которые Евросоюз выделяет в помощь Беларуси, будут направляться исключительно на нужды гражданского общества. "Сейчас мы не можем предоставить вам исчерпывающий ответ, какие каналы мы используем, но будьте уверены, что ни один евро из фондов Евросоюза не достанется правительству Беларуси", - заявил Боррель.

Смотрите также:

Как белорусы выражают свое отношение к Лукашенко Послание для Лукашенко Участники акций протеста, продолжающихся в Беларуси после президентских выборов 9 августа, не снимают своего главного требования - ухода Александра Лукашенко. Соответствующий призыв - "Уходи" - они размещают даже на мусорных баках. Повсюду в Минске и других городах страны видны самые разные приметы протеста. Власти безуспешно пытаются от них избавиться.

Как белорусы выражают свое отношение к Лукашенко Бело-красно-белый флаг как символ протестов С момента начала демонстраций и митингов против Лукашенко исторический бело-красно-белый флаг стал неотъемлемой частью таких акций. Флаг, среди прочего, вывешивают на балконах, крышах и окнах домов - несмотря на то, что за это грозит штраф. При этом подобные штрафы формально выписывают за нарушения, касающиеся эксплуатации объектов.

Как белорусы выражают свое отношение к Лукашенко Как используют главный символ протеста в Беларуси Бело-красно-белый флаг можно увидеть не только на зданиях и автомобилях. Сам флаг и его цвета белорусы демонстрируют, чтобы выразить свою солидарность с протестующими. Человек на фото сделал флаг частью своего перформанса, чтобы поддержать белорусскую оппозицию.

Как белорусы выражают свое отношение к Лукашенко Мирная революция в каждом дворе Приметы и символы протеста сегодня видны почти в каждом минском дворе. На этой фотографии - коврики в цветах исторического флага, лозунг "Свободная Беларусь" и лавочки, раскрашенные белой и красной краской.

Как белорусы выражают свое отношение к Лукашенко Минские "диджеи перемен" В одном из минских дворов появилось изображение двух диджеев, которые в разгар президентской кампании поставили на официальном мероприятии в столице песню Виктора Цоя "Перемен". Она также стала одним из символом протестов в Беларуси. Городские власти несколько раз пытались убрать изображение диджеев, но его восстанавливали снова. А потом местные жители встали на его защиту.

Как белорусы выражают свое отношение к Лукашенко Одежда на балконе - с политическим подтекстом Свое отношение к режиму Лукашенко многие белорусы выражают, активно беря на вооружение юмор. На фото своего рода тонкий намек - белье на балконе вывешено так, что повторяет цвета исторического флага, символа протестов в Беларуси.

Как белорусы выражают свое отношение к Лукашенко Названия СМИ - на мусорных баках На этих мусорных баках возмущенные белорусы написали названия государственных белорусских и российских телеканалов, которые, по их мнению, поддерживают Лукашенко. А также не забыли про ОМОН, бойцов которого власти используют для подавления протестов.

Как белорусы выражают свое отношение к Лукашенко Надписи на стенах - популярная форма протеста Граффити и лозунги на стенах изначально стали наиболее популярными формами выражения протеста в Беларуси. Вот эта надпись появилась в одном из минских двориков сразу после того, как глава белорусской ЦИК Лидия Ермошина объявила Александра Лукашенко победителем президентских выборов.

Как белорусы выражают свое отношение к Лукашенко Коллективные граффити Большую роль в протестах в стране играет белорусская молодежь. Студенты, несмотря на угрозу отчисления и давление со стороны властей, продолжают принимать участие в демонстрациях и других уличных акциях. На этой стене свое отношение к режиму выразили студенты ведущих вузов Беларуси.

Как белорусы выражают свое отношение к Лукашенко Политическая борьба на уровне символов Это граффити изначально имело другой смысл. Оно символизировало мирный женский протест. Позже сторонники Лукашенко добавили под ним ныне стертую надпись "Смерть" - таким образом, видимо, пытаясь угрожать тем, кто выходит на демонстрации.

Как белорусы выражают свое отношение к Лукашенко Протесты в Беларуси не кончаются Это изображение исторического бело-красно-белого флага напоминает всем о том, что протесты в Беларуси не стихают. Несмотря на все действия властей, им не удалось запугать белорусов, добивающихся отставки Александра Лукашенко. Автор: Наталья Позднякова





