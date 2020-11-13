 ООН критикует Беларусь за отсутствие расследования пыток | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 13.11.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Беларусь

ООН критикует Беларусь за отсутствие расследования пыток

Массовые задержания в Беларуси продолжаются, власти все еще не обнародовали данные о расследованиях жестокого обращения с протестующими, заявили в ООН, напомнив Минску о запрете пыток.

Люди с дубинками держат человека, лежащего на брусчатке в Минске

Задержание в Минске, ноябрь 2020 года

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) критикует власти Беларуси за отсутствие данных о ходе расследований сообщений о пытках и иных случаях жестокого обращения с протестующими. Официальный Минск до сих пор не предоставил никакой информации о таких расследованиях и их результатах, заявили в УВКПЧ в пятницу, 13 ноября. ООН напомнила белорусским властям об абсолютном запрете пыток и необходимости беспристрастного расследования всех сообщений о нарушениях прав человека.

Организация не обошла стороной гибель Романа Бондаренко, избитого силовиками в штатском в Минске, и призвала официальные лица провести тщательное, прозрачное и независимое расследование трагедии и поделиться его результатами. "Если преступление действительно было совершено, то виновных в смерти Романа Бондаренко следует привлечь к ответственности", - подчеркивается в заявлении.

В стране "продолжаются произвольные массовые задержания", а последние события лишь укрепляют ощущение того, что в Беларуси не пресекаются нарушения прав человека во время протестов и при содержании задержанных под стражей, отметили в ООН. По оценкам организации, после выборов 9 августа были задержаны свыше 25 000 человек. Всех лиц, несущих наказание за выражение своего несогласия, участие в протестах, забастовках и иных мирных акциях следует немедленно освободить и отозвать выдвинутые в их адрес обвинения, подчеркнула ООН.

Протесты в Беларуси после выборов президента

В Беларуси более трех месяцев не утихают массовые акции протеста и забастовки против фальсификации итогов президентских выборов, состоявшихся 9 августа. По официальным данным, победу с результатом более 80 процентов голосов одержал Александр Лукашенко, правящий Беларусью с 1994 года. Мирные выступления граждан, которые отстаивают свои голоса и убеждены в фальсификации итогов голосования, пресекаются ОМОНом и спецназом. Силовики при разгоне демонстрантов неоднократно проявляли беспрецедентную жестокость. При этом официальный Минск говорит лишь о трех погибших в результате разгонов протестующих.

Европейский Союз в октябре ввел санкции в отношении 40 чиновников из Беларуси за фальсификацию выборов и репрессии против участников протестов. В санкционный перечень попали глава МВД страны и его заместители, а также весь состав ЦИК. В ноябре ЕС расширил список, включив в него Александра Лукашенко и еще 14 человек. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе призвала власти Беларуси провести новые выборы президента, соответствующие международным стандартам.

Смотрите также:

  • Мусорные баки, на которых написано слово: Уходи

    Как белорусы выражают свое отношение к Лукашенко

    Послание для Лукашенко

    Участники акций протеста, продолжающихся в Беларуси после президентских выборов 9 августа, не снимают своего главного требования - ухода Александра Лукашенко. Соответствующий призыв - "Уходи" - они размещают даже на мусорных баках. Повсюду в Минске и других городах страны видны самые разные приметы протеста. Власти безуспешно пытаются от них избавиться.

  • Бело-красно-белый флаг на балконе в многоэтажном доме

    Как белорусы выражают свое отношение к Лукашенко

    Бело-красно-белый флаг как символ протестов

    С момента начала демонстраций и митингов против Лукашенко исторический бело-красно-белый флаг стал неотъемлемой частью таких акций. Флаг, среди прочего, вывешивают на балконах, крышах и окнах домов - несмотря на то, что за это грозит штраф. При этом подобные штрафы формально выписывают за нарушения, касающиеся эксплуатации объектов.

  • Человек с бело-красно-белым флагом

    Как белорусы выражают свое отношение к Лукашенко

    Как используют главный символ протеста в Беларуси

    Бело-красно-белый флаг можно увидеть не только на зданиях и автомобилях. Сам флаг и его цвета белорусы демонстрируют, чтобы выразить свою солидарность с протестующими. Человек на фото сделал флаг частью своего перформанса, чтобы поддержать белорусскую оппозицию.

  • Коврики в цветах бело-красно-белого флага

    Как белорусы выражают свое отношение к Лукашенко

    Мирная революция в каждом дворе

    Приметы и символы протеста сегодня видны почти в каждом минском дворе. На этой фотографии - коврики в цветах исторического флага, лозунг "Свободная Беларусь" и лавочки, раскрашенные белой и красной краской.

  • Мурал с изображением диджеев

    Как белорусы выражают свое отношение к Лукашенко

    Минские "диджеи перемен"

    В одном из минских дворов появилось изображение двух диджеев, которые в разгар президентской кампании поставили на официальном мероприятии в столице песню Виктора Цоя "Перемен". Она также стала одним из символом протестов в Беларуси. Городские власти несколько раз пытались убрать изображение диджеев, но его восстанавливали снова. А потом местные жители встали на его защиту.

  • Белье на балконе

    Как белорусы выражают свое отношение к Лукашенко

    Одежда на балконе - с политическим подтекстом

    Свое отношение к режиму Лукашенко многие белорусы выражают, активно беря на вооружение юмор. На фото своего рода тонкий намек - белье на балконе вывешено так, что повторяет цвета исторического флага, символа протестов в Беларуси.

  • Мусорные баки с надписями

    Как белорусы выражают свое отношение к Лукашенко

    Названия СМИ - на мусорных баках

    На этих мусорных баках возмущенные белорусы написали названия государственных белорусских и российских телеканалов, которые, по их мнению, поддерживают Лукашенко. А также не забыли про ОМОН, бойцов которого власти используют для подавления протестов.

  • Надпись на стене: Ермошина лжет

    Как белорусы выражают свое отношение к Лукашенко

    Надписи на стенах - популярная форма протеста

    Граффити и лозунги на стенах изначально стали наиболее популярными формами выражения протеста в Беларуси. Вот эта надпись появилась в одном из минских двориков сразу после того, как глава белорусской ЦИК Лидия Ермошина объявила Александра Лукашенко победителем президентских выборов.

  • Надпись на стене: Наши дети вырастут свободными

    Как белорусы выражают свое отношение к Лукашенко

    Коллективные граффити

    Большую роль в протестах в стране играет белорусская молодежь. Студенты, несмотря на угрозу отчисления и давление со стороны властей, продолжают принимать участие в демонстрациях и других уличных акциях. На этой стене свое отношение к режиму выразили студенты ведущих вузов Беларуси.

  • Граффити: девушка под зонтом

    Как белорусы выражают свое отношение к Лукашенко

    Политическая борьба на уровне символов

    Это граффити изначально имело другой смысл. Оно символизировало мирный женский протест. Позже сторонники Лукашенко добавили под ним ныне стертую надпись "Смерть" - таким образом, видимо, пытаясь угрожать тем, кто выходит на демонстрации.

  • Граффити в виде бело-красно-белого флага

    Как белорусы выражают свое отношение к Лукашенко

    Протесты в Беларуси не кончаются

    Это изображение исторического бело-красно-белого флага напоминает всем о том, что протесты в Беларуси не стихают. Несмотря на все действия властей, им не удалось запугать белорусов, добивающихся отставки Александра Лукашенко.

    Автор: Наталья Позднякова


Смотреть видео 21:13

Гибель Бондаренко шокировала ЕС: ждать ли Лукашенко новых санкций?

Аудио- и видеофайлы по теме

Акции протеста в Беларуси: фигурантами уголовного дела стали более 230 человек  

Лукашенко угрожает физическими расправами протестующим  

Также по теме

Weißrussland Soligorsk Belaruskali Mine

Беларусь: в Брестской области задержаны члены стачкома "Беларуськалия" 13.11.2020

В Беларуси не прекращаются массовые протесты после объявления победы Александра Лукашенко на президентских выборах 9 августа. События 14 ноября.

EU-Ratsgebäude in Brüssel

Протесты в Беларуси: саммит ЕС перенесен из-за коронавируса 22.09.2020

В Беларуси не прекращаются протесты и забастовки после президентских выборов 9 августа и объявления победы Александра Лукашенко. Хроника событий 22 сентября.

Belarus Studenten protestieren in Minsk

Протесты в Беларуси: оппозиция объявила 1 сентября Днем солидарности 01.09.2020

В Беларуси не прекращаются протесты после президентских выборов 9 августа и объявления победы Александра Лукашенко. Хроника событий 1 сентября.

Реклама

Самые читаемые

Конфликт в Берлине: что не поделили чеченцы с арабским кланом  

Коронавирус: в Украине - новый пик суточного инфицирования  

Политолог из ФРГ предложила выход из тупика в Беларуси  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно