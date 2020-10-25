Не одни резиновые пули: что применяют для разгона протестов в Беларуси

В ходе акции протеста в воскресенье, 1 ноября, очевидцы заметили в центре Минска колонну из нескольких броневездеходов без номеров, но с крупнокалиберными пулеметами, а также специальную военную технику. До того Александр Лукашенко подчеркнул, что демонстранты "переступили красные линии" и что теперь силовики будут действовать жестко: "С сегодняшнего дня мы в плен никого не берем. Если кто-то прикоснется к военнослужащему, он должен уйти оттуда как минимум без рук".

Силовики избивают участника акции протеста резиновыми дубинками ПР-73, 10 августа

Замеченные бронеавтомобили - это "Лис-ПМ" и Volat V1, такие машины появлялись в городе и в начале сентября, поясняет в интервью DW журналист tut.by Денис Бурковский.

По его словам, значительную часть своего арсенала белорусские силовики продемонстрировали уже во время "горячей стадии" подавления протестов - 9-11 августа, но потом появлялись и ранее не замеченные модели оружия и техники. DW рассказывает, что власти Беларуси применяют для подавления протестов в стране.

Бронеавтомобиль Volat V1, июнь 2017 года

Дубинки, слезоточивый газ, резиновые пули

Уличные демонстрации в Беларуси в основном разгоняет ОМОН: это мужчины, как правило, одетые во все черное, часто они не имеют никаких нашивок на форме. Кроме того, в подавлении протестов участвуют сотрудники антитеррористических подразделений МВД и КГБ Беларуси - соответственно "Алмаза" и "Альфы", а также бойцы спецотряда особого назначения (СОБР) внутренних войск.

Так, омоновцам выдают наручники, шлемы, резиновые дубинки, щиты, австрийские пистолеты Glock, в сентябре у них были замечены американские дробовики Mossberg. Помимо дубинок для подавления протестов ОМОН активно применяет электрошокеры и баллончики со слезоточивым газом. Его распыляют в лицо протестующим перед тем, как начать задержания.

Силовики стреляют резиновыми пулями из помповых ружей, судя по всему, как в воздух, так и в демонстрантов. Такой пулей мог быть убит первый погибший во время акций протеста в Беларуси - минчанин Александр Тарайковский, заявил теперь уже бывший глава МВД Юрий Караев. "Я не следователь. Да, он умер… Но мы не применяли огнестрельного оружия, а только то, которое является не летальным", - сказал Караев.

Светошумовые боеприпасы

На "Марше пенсионеров" 12 октября один из силовиков выстрелил из травматического пистолет "Оса" - сначала в воздух, а затем в сторону демонстранта. Пистолет был заряжен светошумовым патроном, сообщила позднее столичная милиции.

Помимо этого против протестующих используют светошумовые гранаты, их запускают из гранатометов ГМ-94, помповых дробовиков или просто бросают. По данным tut.by, на "Марше гордости" 11 октября в Минске силовики применили боеприпас, напоминающий кассетную светошумовую гранату советской разработки РГК-60СЗ. Такая граната сначала разрывается в воздухе, потом разлетается на несколько элементов, каждый из которых взрывается уже отдельно.

Водометы, бронетехника и "Солнечный закат"

При разгоне демонстрантов также были задействованы водометы "Хищник" и "Цунами", на стихийном митинге 23 сентября из них поливали протестующих жидкостью оранжевого цвета.

Водомет, использующий жидкость с добавлением пищевой краски "Солнечный закат"

Яркий цвет жидкости был нужен, чтобы помечать протестующих, рассказал позднее начальник пресс-службы внутренних войск Владимир Порхомцев: "При задержании это будет доказательством их участия в массовом мероприятии". По его словам, для этого в воду добавляли пищевую краску "Солнечный закат", которую используют при выпуске кондитерских изделий.

Участники последних массовых акций обращают внимание на то, что неизвестные начали помечать их пейнтбольными маркерами. На улицах Беларуси во время демонстраций появлялись бронеавтомобили "Зубр", "Тигр", БТР-70МБ, БТР-80, а также "Лис-ПМ" и Volat V1. Две последние модели производятся в самой Беларуси, в дни протестов они были замечены у дворца Независимости - резиденции Александра Лукашенко.

Заградительные комплексы

В качестве заграждений белорусские силовики применяют колючую проволоку, систему "Забор-барьер" из проволочной сетки и штурмовой заградительный комплекс "Рубеж". Он, в отличие от первой системы, состоит и из сетки, и из металлических листьев.

Заграждения, установленные с использованием бронемашин, 18 октября

В конце октября местные журналисты обратили внимание на новый тип заграждений, которые сделаны на базе противотанковых ракетных комплексов "Конкурс". Такие, например, устанавливали на проспекте Победителей, чтобы перекрыть демонстрантам дорогу к резиденции Лукашенко. Ее во время протестов традиционно охраняют несколько бронетранспортеров. "Нам отступать некуда, и мы отступать не собираемся", - заверил Александр Лукашенко, анонсируя жесткие действия силовиков.

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