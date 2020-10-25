"Народный ультиматум": как прошел последний марш перед забастовкой в Беларуси

В Минске и ряде других городов Беларуси прошли протестные марши под общим названием "Народный ультиматум". Акция в Минске, по свидетельствам очевидцев, стала едва ли не самой масштабной в белорусской столице с конца августа. На очередное шествие - а воскресные протестные мероприятия проходят в Беларуси вот уже одиннадцать недель подряд - люди вышли, несмотря на массовое присутствие на улицах города милиции и ОМОНа. В это воскресенье, 25 октября, истек срок ультиматума, который экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская предъявила властям. Требования к Александру Лукашенко сводились к его уходу в отставку, прекращению насилия на улицах и освобождению всех политзаключенных.

Одна из самых массовых акций в Минске: до 200 тысяч человек

По оценке журналистов, регулярно работавших на воскресных акциях протеста, на улицы Минска вышли минимум 100 тысяч человек. А в пиковые моменты число демонстрантов, по данным агентства БелаПан, приближалось к 200 тысячам. Определить количество митингующих точнее было сложно, так как колонна растянулась на многие километры.

По оценкам участников, шествие стало также одним из самых "громких" воскресных маршей: многие пришли со свистками и гуделками, барабанами и даже металлической посудой. Некоторые несли в руках плакаты и транспаранты с надписями: "Хватит врать", "Беларусь - это она, я голосовала за нее". На одном из домов возле площади Бангалор растянули огромный бело-красно-белый флаг с надписью "Шчучыншчына" - отсылкой к сатирическому ролику на канале бывших актеров Купаловского театра Михаила Зуйя и Дмитрия Есеневича.

Блокировка интернета, закрытые станции метро и бронетранспортеры

Силовики в центре Минска

Перед началом акции в центре города закрыли 12 станций метро, по распоряжению госорганов провайдеры сотовой связи ограничили доступ к интернету. К президентской резиденции в Минске - Дворцу независимости - стянули минимум десять бронетранспортеров. Силовики в шлемах и балаклавах заняли позиции вдоль двух центральных проспектов - Победителей и Независимости.

Долгое время акция проходила относительно спокойно, поступали сообщения о задержаниях, однако до столкновений с милицией и ОМОНом не доходило.

Милиция применила светошумовые гранаты и резиновые пули

Местом эскалации стала Орловская улица, неподалеку от Дворца независимости. Там был установлен кордон и размещена спецтехника: армейские грузовики, водометы и заградительные автомобили "Рубеж". Силовики встретили протестующих с щитами и в полной амуниции. Вскоре после приближения демонстрантов начался их жесткий разгон.

Силовики применили спецсредства

"Произошла череда громких взрывов, были яркие вспышки… Всего около десяти взрывов. Люди бросились врассыпную", - рассказал один из очевидцев. По данным газеты "Наша нива", один из силовиков несколько раз выстрелил в воздух. По информации портала Tut.by, были применены светошумовые гранаты. Нововиленскую и Орловскую улицы быстро затянуло дымом. Корреспондент "Новой газеты" передал, что силовики начали стрелять по людям резиновыми пулями.

Официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова позднее подтвердила, что правоохранительные органы "применили спецсредства". По ее утверждению, это было сделано "для пресечения противоправных действий" протестующих. При этом, какие именно спецсредства были задействованы, Чемоданова не уточнила. СМИ сообщили о нескольких пострадавших: одному резиновая пуля попала в живот, другому осколок светошумовой гранаты угодил в голень. По данным Telegram-канала "Белые халаты", несколько человек с травмами поступили в военный госпиталь Минска. Официально точное число раненых не называлось.

Почти 300 задержанных по всей Беларуси

Митингующие 25 октября вышли на улицы не только в столице, но и в Витебске, Гродно, Лиде и других городах Беларуси. В Лиде силовики, по официальным данным, применили слезоточивый газ. На протяжении всего дня число задержанных продолжало расти. На момент публикации правозащитный центр "Весна" сообщил о 276 задержанных, в том числе - о не менее шести журналистах.

Тихановская: Общенациональная забастовка начнется 26 октября

По завершении марша "Народный ультиматум" в Минске один из лидеров оппозиции Светлана Тихановская выступила с заявлением, в котором анонсировала общенациональную забастовку с 26 октября. "Режим сегодня снова показал белорусам, что насилие - единственное, на что он способен. Но взрывать светошумовые гранаты в топе людей и под окнами роддомов - это не сила", отметила она. По ее словам, такой "режим не достоин белорусского народа". "Поэтому завтра, 26 октября, начнется общенациональная забастовка. Белорусы сделают этот шаг, потому что их слово - закон", - подчеркнула экс-кандидат в президенты Беларуси.

Массовые протесты после президентских выборов 9 августа не утихают в Беларуси уже 2,5 месяца.

Смотрите также:

Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было Начало протестов После закрытия избирательных участков 9 августа тысячи белорусов вышли на улицы Минска и других городов, чтобы выразить свой протест. На тот момент были озвучены результаты официального экзитпола, согласно которым Александр Лукашенко набирал около 80% голосов, его главный соперник Светлана Тихановская - около 7%.

Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было Первые задержания К избирательным участкам стояли огромные очереди. Проголосовать успели не все. После закрытия в 20 часов у некоторых участков люди остались и требовали вывесить итоговые протоколы. Прошли первые задержания сотрудниками ОМОНа.

Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было Стихийные акции Массовые акции протеста начались к 21 часу по местному времени. В Минске главные здания и площади были заранее оцеплены силовиками и перегорожены военной техникой. Были закрыты центральные станции метро. Протесты проходили стихийно и в разных точках города.

Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было Точки сбора протестующих Основным местом протеста в Минске стал проспект Победителей, с расположенной на нем стелой "Минск - город герой", а также пересекающаяся с проспектом центральная улица Немига. По разным оценкам, там собралось до 5000 жителей столицы. В других городах народ протестовал на центральных площадях.

Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было Жажда перемен У многих протестующих в руках были исторические бело-красно-белые флаги. Звучали лозунги: "Уходи", "Свободу", "Милиция с народом" и песня Цоя "Перемен". Проезжавшие мимо автомобили сигналили протестующим, выражая поддержку. Фонарики на мобильных телефонах превратились в море огней.

Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было Призывы к миру Ночные протесты прошли не только в столице, но и во всех областных центрах - Бресте, Гродно, Витебске, Могилеве, Гомеле, а также небольших городах, в частности, в Новополоцке, Солигорске, Барановичах, Лиде, Жодино, Кобрине, Волковыске, Слониме, Полоцке, Бобруйске, Молодечно. Люди обращались к ОМОНу с призывом опустить щиты и перейти на их сторону.

Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было Начало разгона и применение спецсредств После 22 часов в Минске началась "зачистка". Шеренги бойцов ОМОНа со щитами двигались навстречу друг другу, вытесняя протестующих с улиц и площадей. Не обошлось без столкновений с ОМОНом. Во время разгона акций протеста силовики использовали против участников протестов светошумовые гранаты, петарды, резиновые пули, водометы. В СМИ были и сообщения о применении слезоточивого газа.

Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было Баррикады на дорогах и пострадавшие На проспекте Победителей протестующие соорудили баррикады из мусорных контейнеров, чтобы перегородить дорогу. По данным МВД, в ходе столкновений за сутки пострадали более 50 граждан и 39 силовиков. Правозащитный центр "Весна" также сообщил об одном погибшем из-за наезда спецтехники. Эту информацию МВД опровергло. Одно видео в соцсетях показывает, как автозак сбивает протестующего в Минске.

Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было Обвинение в массовых беспорядках К часу ночи по белорусскому времени милиция в Минске взяла ситуацию под контроль. По данным МВД Беларуси на 10 августа, всего было задержано около 3000 человек, около 1000 в столице и более 2000 в других регионах республики. Их обвиняют в массовых беспорядках и насилии в отношении милиции.

Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было Градус насилия вырос В ночь на 11 августа протесты продолжились, став более ожесточенными. В Минске появилась военная техника, ранее не использовавшаяся для разгона демонстраций в Беларуси. На фото и видео с места событий видно, что протестующие пускают в ход "коктейли Молотова". А силовики забрасывают движущийся автомобиль светошумовыми гранатами, после чего водитель жмет на газ и врезается в группу омоновцев.

Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было Первые жертвы 10 августа на улице Притыцкого в Минске произошел взрыв, в результате которого погиб один из протестующих. По версии МВД Беларуси, в руках мужчины сдетонировало взрывное устройство, которое он хотел бросить в сотрудников милиции. В то же время авторы Telegram-канала "Беларусь головного мозга", считают, что мужчина мог погибнуть после того, как силовики бросили ему под ноги свето-шумовую гранату.

Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было Протесты продолжаются В ночь на 12 августа граждане страны вышли на акции протеста в 25 городах. По данным Минздрава, за прошедшую ночь пострадал 51 участник протестов и 14 представителей милиции и внутренних войск. Следственными органами возбуждено 17 уголовных дел.

Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было Дневные акции мирного протеста У Комаровского рынка в Минске днем 12 августа 250 девушек с розами в руках выстроились в цепь - в знак солидарности с теми, кто в эти дни пострадал от насилия. Вскоре появилась милиция и через громкоговоритель потребовала разойтись, предупредив об "установленной законом ответственности". Девушки кричали "Позор!", положили цветы на землю и разошлись. Такие же акции прошли в других городах страны.

Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было Алексиевич призвала Лукашенко уйти в отставку Вечером 12 августа в разных городах страны опять проходили акции протеста, на этот раз завершившиеся без жестких столкновений с силовиками. По данным МВД, за сутки задержаны еще 700 человек. В Гомеле после задержания скончался 25-летний парень. Несколько телеведущих написали заявления об увольнении с государственного ТВ, а Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич призвала Лукашенко уйти в отставку.

Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было Задержанных начали выпускать на свободу Ночь с 13 на 14 августа впервые прошла без применения насилия к протестующим. Из Центра изоляции правонарушений ГУВД Мингорисполкома, известного в Минске как "Окрестина", начали выпускать задержанных на акциях протеста. Многие из них рассказывали о пытках, переполненных камерах, жаловались на голод и жажду. Кому-то требовалась медицинская помощь.

Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было Жесткий ответ протестующим Нынешние президентские выборы стали шестыми по счету в истории современной Беларуси - самыми напряженными и беспрецедентными по жесткости разгона протестов, как отмечают наблюдатели. Автор: Виктория Зарянка

