 Комментарий: Запад должен ответить на циничные угрозы Лукашенко | Комментарии обозревателей DW и приглашенных авторов | DW | 02.11.2020

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Мнения

Комментарий: Запад должен ответить на циничные угрозы Лукашенко

Послание Лукашенко его противникам означает: если демонстранты в Беларуси не испугаются, он не дрогнет и перед жертвами. Ответ Запада на эти угрозы крайне важен, считает обозреватель FAZ Райнхард Фезер.

Белорусские силовики угрожают участникам акции протеста в Минске, 1 ноября

Белорусские силовики угрожают участникам акции протеста в Минске, 1 ноября

Обозреватель немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung Райнхард Фезер (Reinhard Veser) комментирует жесткие действия белорусских силовиков в отношении демонстрантов в Минске в воскресенье, 1 ноября, а также угрозы со стороны Александра Лукашенко в адрес протестующих в Беларуси.

"Уже двенадцать недель люди в Беларуси ежедневно рискуют быть арестованными и избитыми за участие в акциях протеста против правителя Александра Лукашенко. Вооруженным сотрудникам силовых структур и прикомандированным к ним ударным группам в штатском до сих пор не удалось остановить массовые воскресные демонстрации в Минске и других городах страны.

Райнхард Фезер

Райнхард Фезер

Сейчас Лукашенко угрожает дальнейшей эскалацией насилия со стороны режима. На прошлой неделе - своей жесткой риторикой , а в воскресенье, 1 ноября, - военной техникой с пулеметами, светошумовыми гранатами, предупредительными выстрелами, а также бойцами спецподразделений, которые направляли свое оружие прямо на некоторых демонстрантов - пока только направляли.

Послание со стороны Лукашенко предельно ясно: если участники протестного движения не испугаются, то будут жертвы и, возможно, не единичные, как это случилось в первые дни демонстраций, когда Лукашенко все еще надеялся быстро подавить протест. У Запада почти нет практических возможностей воздействия на Лукашенко. Ему его репутация за рубежом, похоже, уже безразлична.

Тем не менее важно, чтобы за циничными угрозами на минувших выходных последовала четкая реакция (Запада. - Ред.). Речь идет о моральной поддержке белорусского народа - и о ничтожном шансе, что из соображений политической целесообразности Москва удержит Лукашенко от крайностей.

Автор: Райнхард Фезер, обозреватель Frankfurter Allgemeine Zeitung

Без права переиздания. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Франкфурт-на-Майне.

Сайт газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung 

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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