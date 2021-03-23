Узники Окрестина рассказывают, что там творилось год назад

Александр Лукашенко назвал фейком заявления о пытках на Окрестина в августе 2020. "На Окрестина несут службу 47 человек. Они что, пытали две тысячи человек и все это слышали за километр в населенном пункте, как они кричали? Это все фейк, это неправда", - заявил Лукашенко 9 августа в ходе транслировавшейся по государственному телевидению беседы с журналистами и тщательно отобранными гражданами. В 1-м переулке Окрестина в Минске находятся Центр изоляции правонарушителей и Изолятор временного содержания. Что говорят белорусы, которые оказались там год назад? Три истории.

Иван: "Стреляли в воздух, чтобы люди были более податливы"

Ивана (имя изменено по просьбе собеседника. - Ред.) задержали 9 августа возле одной из территориальных избирательных комиссий. "Привезли в РУВД, там 2,5 часа мы простояли с поднятыми руками, затем руки связали за спиной строительными стяжками и в сопровождении ОМОНа отправили в ЦИП, при малейшем движении - били", - вспоминает минчанин. На Окрестина задержанных также оскорбляли и били.

Расправа с участниками протестов

В восьмиместной камере, в которой оказался Иван, было 37 человек. Не хватало воздуха, стены были в испарине. В одну из ночей мужчине стало плохо - проблемы с сердцем. Ему дали таблетки и разрешили полчаса посидеть в проветриваемой комнате. "За 2,5 суток нам ни разу не давали еду, пили мы из-под крана, спали на грязном полу. Один из задержанных спросил охранника, как можно прекратить побои, так тот вылил на него ведро воды. Они все время угрожали, говорили: "Вы г…о, зас…и наш город, все голоса, которые вы отдавали Тихановской, все равно ушли Лукашенко", - рассказывает Иван.

По его словам, в камере было слышно, как избивают новых арестантов: "Приезжают автозаки, открываются двери, охранники орут, всех бьют, люди кричат. Однажды начали стрелять в воздух из автомата, чтобы люди были более податливы и сразу понимали, куда попали".

В ночь с 12 на 13 августа тех, у кого заканчивались 72 часа с момента задержания, перед тем как отпустить, вновь избили. "Меня и еще четверых выгнали во двор. Сотрудники в черной одежде и балаклавах сбивали задержанных с ног ударом в затылок, мы падали на землю, нас били по ногам и пяткам, требовали отказаться от выхода на митинги", - говорит собеседник.

Следующие трое суток Иван с трудом мог двигаться, но все же обратился в поликлинику. В тот же день приехали сотрудники следственного комитета, убедили написать заявление на работников ЦИП, но дальше дело не пошло, мужчине прислали два уведомления о продлении проверки. Иван признается, что полностью восстановить физическую форму ему не удалось до сих пор.

Евгений: "За любую просьбу нас били"

Евгения задержали вечером 11 августа в минском микрорайоне Серебрянка: "В камерах автозака, рассчитанных на одного, было по три-четыре человека, остальных клали на пол, на мне лежал еще один человек, сверху на нас сели силовики". По словам мужчины, вначале их привезли на какую-то площадку, вышвырнули на асфальт и стали избивать. После этого часть людей отправили в Партизанский РУВД, где избиения продолжились: "Силовики били дубинкой вдоль позвоночника, если ты не терял сознание, то должен был произнести имя и фамилию, дату рождения”. Перед отправкой на Окрестина и после, в самом изоляторе, задержанных пропустили через так называемый "коридор": люди пробегали сквозь ряды силовиков, которые их били.

ЦИП в переулке Окрестина в Минске

"Нас привезли на Окрестина где-то в полдень 12 числа, поставили лицом к стенке - на коленях, руки в стяжках. Время от времени перетасовывали: 200 метров вправо - мы бежим, нас избивают, влево - избивают", - делится собеседник. Потом его перевели в прогулочный двор 5 на 5 метров. Там было 125 человек. Евгений рассказывает, что ночью, чтобы согреться, люди прижимались друг к другу. "Не было туалета и воды. Людям было очень плохо, были с травмами глаз, с переломами, выбитыми зубами. Парню с диабетом не давали инсулин, за любую просьбу били", - вспоминает мужчина.

Евгения выпустили вечером 13 августа. "Моя мама, она медик, увидев заключение врачей, сказала, что это называется "ушиб всего человека", - говорит он. - Когда ты на Окрестина, есть ощущение, что это происходит не с тобой, что это сон, а через несколько дней накрывает". Суда над Евгением не было. В сентябре он уехал на реабилитацию в Чехию в рамках медицинско-гуманитарной программы MEDEVAC, получил лицензию на работу массажистом. Через какое-то время к нему переехала семья. Собеседник DW благодарен за помощь белорусской диаспоре в Чехии.

Марина: "Не торопились вызывать скорую, а пожелали сдохнуть"

Марину (имя изменено по просьбе собеседницы. - Ред.) задержали поздно вечером 11 августа. По ее словам, это было "нападение силовиков на людей", которые находились в районе минского универсама "Рига".

"Там не было митинга или какого-то мероприятия, не было протестной символики или лозунгов. Людей окружили автобусы, из них выскочили силовики в темно-зеленой форме, начали всех класть на землю. Было какое-то количество выстрелов в воздух, кто-то смог убежать, тех, кто остался, забрали, - вспоминает Марина. - Меня ударили один раз по голове, один раз по бедру, гематома на ноге не проходила полтора месяца. Бил молодой парень, кажется, из внутренних войск, человек получил какую-то власть и решил ею тут же воспользоваться".

"Хуже всего приходилось тем, кого при задержании силовики пометили краской"

Собеседница DW попала на Окрестина. Хуже всего, по ее словам, там приходилось тем, кого при задержании силовики пометили краской: "По отметинам, как потом выяснили, решали, кого и сколько бить. Среди нас были люди с серьезными травмами, но, несмотря на наши просьбы и требования, им не поторопились вызывать скорую, а пожелали сдохнуть".

Марина рассказывает, что провела во дворе 17 часов и слышала, как мужчин бьют - они громко и страшно кричали. 12 августа проходили суды, Марине дали 10 суток административного ареста (после апелляции срок сократили до уже отбытого. - Ред.). После этого девушку определили в четырехместную камеру, где было больше 30 человек. В общей сложности она провела на Окрестина двое суток: без сна, первые 17 часов - без еды, воды и туалета, остальное время - с хлорированной водой из-под крана и одним приемом пищи, состоящем из каши и чая.

"После Окрестина обострились хронические заболевания, появился соматический кашель, чувствовала, что здоровье ухудшается. В августе казалось, что большинство белорусов хотят перемен, имеют определенную позицию и готовы ее отстаивать. Но на деле многие несогласные с репрессивной политикой - даже из тех, кто участвовал в протестах - продолжали работать, например, в системе пропаганды или делать вид, что происходящее их не касается", - говорит Марина. Она не могла с этим мириться, к тому же девушка опасалась за свою безопасность, поэтому уехала из Беларуси.

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