Белорусских силовиков не останавливает возраст протестующих

В Amnesty International задокументировали произвольные аресты и факты жестокого обращения с десятками пожилых людей, принимавших участие в мирных протестах. Правозащитники отмечают, что белорусские власти поставили под угрозу жизнь и здоровье протестующих старшего возраста, не приняв меры для снижения риска заражения COVID-19 в местах содержания под стражей.
Кроме того, организация собрала информацию о пожилых людях, страдающих от тяжелых болезней, в том числе рака, болезней сердца и легких, которые подверглись жестокому обращению и произвольным задержаниям на срок до нескольких недель. DW также побеседовала с некоторыми из репрессированных пожилых белорусов.
"Двое подполковников тащили на дачу показаний"
64-летней Елене Гнаук присудили два года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа по так называемому "хороводному делу" в Бресте. В общей же сложности за время протестов она провела более 30 суток в административном аресте, а сумма всех штрафов пенсионерки составила в пересчете около 3000 евро.
Марш пенсионеров в Минске, в ноябре 2020 года
"Первое задержание было в октябре, последнее - в декабря, - вспоминает Елена. - Естественно, у людей в моем возрасте и артрит, и артроз, и другие заболевания. Я очень слабый человек, но стараюсь следить за здоровьем, например, уже много лет по утрам принимаю холодный душ, но всего этого я была лишена в изоляторе временного содержания. У меня начались боли в пояснице, но тогда задержанные еще могли получить хоть какую-то медицинскую помощь".
По словам женщины, то, как отбывала "сутки" она, не идет ни в какое сравнение с тем, в каких условиях теперь содержатся административно задержанные, в том числе и люди старшего возраста. 9 мая в Бресте на трое суток были задержаны знакомые Елены. Среди них - пенсионер Николай Кучко.
"Человека за 60 лет держали на голых нарах, четыре раза в день делали проверки, во время которых задержанных, независимо от возраста, выводили из камеры в наручниках, - рассказывает Елена. - По утрам был личный обыск - задержанные должны были полностью раздеться, их заводили в отдельный кабинет и проводили унизительный досмотр. Ночью не давали спать, через каждые полтора-два часа приходил дежурный, называл имя, человек должен был откликнуться. У Николая высокое давление, он просил вызвать скорую помощь, но ему было отказано".
12 мая, когда Елена Гнаук встречала у ИВС задержанных друзей, ее также задержали - силовикам не понравилось, что женщина возмущалась условиями содержания в изоляторе: "Двое подполковников нанесли мне телесные повреждения, когда тащили на дачу показаний. Им не понравилось, что я высказала свое возмущение теми условиями, в которых содержат задержанных, вот и решили проучить". К счастью, через час женщину выпустили.
"В пятиместной камере нас было 12"
62-летнюю минчанку Татьяну задержали 29 января. Она и еще около 10 пенсионерок встретились, чтобы собрать деньги в помощь бабушке, которая одна растит внука с аутизмом. У кого-то оказался с собой бело-красно-белый флаг и плакат в поддержку политзаключенного Игоря Лосика, который тогда держал голодовку. Женщины решили все вместе сфотографироваться, за это их и задержали.
Участница марша пенсионеров
Татьяне дали 15 суток административного ареста. Женщина была вначале на Окрестина, после - в изоляторе в Жодино. "На Окрестина в пятиместной камере нас было 12. Спали одетые, некоторые - по двое на голой кровати (повезло еще, что они были деревянные), кто-то на полу. Так мы провели 72 часа, каждое утро нас с руганью выводили, ставили к стене, обыскивали с металлоискателем. Постоянно переводили из камеры в камеру, - делится с DW Татьяна. - Передачи тогда не принимали, только через несколько дней получили пакет от волонтеров со средствами гигиены. При поступлении же в ЦИП нам отрезали кусочек мыла и отмотали немного туалетной бумаги".
Большую часть административного ареста женщина провела в Жодино. Там прибывшим устроили тщательный досмотр - раздели догола и заставили приседать. Что касается условий содержания, Татьяна говорит, что в Жодино хотя бы на каждого хватало кроватей, были матрасы, задержанных водили в душ и на прогулку. В то же время медицинской помощи надо было ждать днями. "К нам в камеру попала девушка с простудой, я от нее заразилась. 8 февраля я почувствовала себя плохо, но только 11-го пришел тюремный врач и дал какие-то таблетки. Как я узнала позже, две женщины, с которыми меня задержали, во время "суток" заболели ковидом", - говорит Татьяна.
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Автор: Янина Мороз