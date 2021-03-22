Как Чехия помогает белорусам, пострадавшим от режима Лукашенко?

Белорусская диаспора и Министерство внутренних дел Чехии объединили усилия для помощи белорусам, получившим ранения и травмы во время протестов. В рамках медицинско-гуманитарной программы MEDEVAC, которую курирует МВД, на лечение и реабилитацию в эту страну смогли приехать около 60 человек - пациенты и члены их семей. Инициативу белорусской диаспоры поддержал премьер-министр Чехии.

Как программа MEDEVAС работала с пострадавшими белорусами

“После 9 августа мы создали что-то вроде коалиции, в которой были представители разных белорусских общественных организаций в Чехии, я как представительница инициативы “Белорусы в Чешской Республике” (BLRČR). Одной из главных наших задач была организация медицинской помощи людям, пострадавшим во время протестов”, - рассказывает Кристина Шиенок.

Кристина Шиенок

Инициативу диаспоры поддержал премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, а также министры иностранных и внутренних дел. Было решено задействовать ресурсы медицинско-гуманитарной программы MEDEVAС, которая существует в Чехии с 1993 года и оказывает профессиональную медицинскую помощь людям в странах, где такая помощь малодоступна, а также в регионах с повышенным потоком беженцев.

“Мы инициировали создание в Чехии Гуманитарного консилиума с участием местных врачей белорусского происхождения, которые могли объективно оценить типы ранений, а также насколько необходимо везти сюда пациента. Безусловно, тяжело смириться с тем, что ты не можешь помочь всем, - говорит Шиенок. - Для верификации пострадавших мы сотрудничали с правозащитниками в Беларуси. Затем списки тех, кто должен был приехать на лечение, одобряло МВД Чехии”.

Могилевчанин получил в Чехии международную защиту

Среди пациентов оказался Виталий Шаталов из Могилева. “11 августа я “попал в плен” к силовикам, вначале меня жестоко избили в автозаке, а потом провели через так называемый “коридор” в милиции”, - вспоминает мужчина.

Виталий Шаталов

Еще будучи в Беларуси, он рассказывал DW историю своего задержания, после которого оказался в больнице с черепно-мозговой травмой. В середине сентября, по словам Шаталова, ему пришлось уехать в Чехию - и на реабилитацию, и чтобы избежать уголовного преследования за участие в протестах. В Беларуси, говорит мужчина, расследование в отношении него не прекращено - недавно силовики приходили с обыском к его матери и брату.

“Сейчас со здоровьем все хорошо, восстановился, занимаюсь спортом. Помощь здесь была организована на высоком уровне, провели медицинское обследование, сделали все, что требовалось. Я думал подлечиться и ухать в Польшу, но в итоге остался в Чехии, где получил международную защиту. Я быстро адаптируюсь, если и есть сложности, связанные с пребыванием в чужой стране, то они минимальны, сейчас ищу работу”, - рассказывает белорус.

MEDEVAC будет помогать репрессированным белорусским врачам и медсестрам

“Мы благодарны Чехии за то, что она стала первой страной, которая обеспечила помощь белорусам на государственном уровне. Сюда смогли приехать около 60 человек - и сами раненные, и члены их семей. Среди потерпевших были и несовершеннолетние”, - отмечает Кристина Шиенок из BLRČR. Кроме того, по ее словам, для пострадавших из Беларуси была создана скоординированная служба психологической помощи. К сожалению, трудности возникли из-за пандемии ковида. Чешские больницы в какой-то момент оказались переполнены пациентами с коронавирусом, ощущалась нехватка медицинского персонала.

Шиенок говорит, что это стало поводом переформатировать помощь: “Гуманитарный консилиум вынужден был остановить прием заявок от потерпевших. В то же время мы наблюдали все больше случаев, когда от репрессий страдали белорусские медики, выступающие против насилия. Возникла идея помочь им. Предложение встретило отклик у Министерства внутренних дел Чешской Республики”.

Программа MEDEVAС перешла в другую фазу и сейчас направлена на помощь репрессированным белорусским медикам, которые сами пострадали во время протестов или были уволены за свою гражданскую позицию. Цель - их трудоустройство в Чехии. “К сожалению, ситуация в Беларуси не улучшается, люди по-прежнему подвергаются преследованиям со стороны режима. Благодаря программе MEDEVAC у нас есть эффективный инструмент для их транспортировки в Чешскую Республику и оказания им помощи”, - прокомментировал министр внутренних дел Ян Гамачек.

Белорусский врач: "Вернуться домой - значит наверняка сесть в тюрьму"

Новую жизнь в Чехии пытаются начать врачи Алексей и Ольга Белостоцкие. Ольга - врач-рентгенолог, Алексей до недавнего времени работал хирургом-урологом в 4-й городской клинической больнице Минска. Мужчину задержали 2 сентября недалеко от станции метро Пушкинская, где он помогал очищать от песка и соли надпись на тротуаре в память о погибшем здесь Александре Тарайковском.

“Я говорил, что врач и просил не ломать руки. Но силовики с еще большим остервенением стали их выкручивать и избивать меня. Все это длилось, пока меня не привезли во Фрунзенское РУВД”, - вспоминает мужчина. Там его бросили на пол и еще два раза ударили по голове. После этого на медика составили протокол и отправили в Центр изоляции правонарушений в переулке Окрестина в Минске.

Алексей и Ольга Белостоцкие

И в РУВД, и на Окрестина он просил вызвать “скорую”, но сделали это только на следующий день, когда ему стало плохо во время суда. В больнице у мужчины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушибы мягких тканей головы и тела, рваную рану левой голени, ушиб левой почки, перелом поперечных отростков двух поясничных позвонков и разрывы барабанных перепонок с обеих сторон.

После выписки врач решил уехать на реабилитацию в Чехию, жена отправилась вместе с ним в качестве сопровождающего. Из-за пандемии сроки реабилитации немного сместились, возвращение в Беларусь семье врачей пришлось отложить, кроме того, оно могло обернуться для Алексея тюремным сроком: “Вернуться сейчас - значит почти наверняка сесть в тюрьму: на меня составлены протоколы за участие в несанкционированном массовом мероприятии и неподчинение милиции, а еще меня разыскивали из-за того, что я получил финансовую помощь от фонда солидарности By_help”.

Ольга Белостоцкая, в свою очередь, поделилась с DW планами на будущее: “Нас хорошо здесь приняли. Сейчас мы с мужем учим чешский язык. В рамках программы MEDEVAC, по которой мы приехали в Чехию, было организовано лечение и реабилитация мужа, а сейчас начинается работа с белорусскими медиками - им помогают подтвердить дипломы об образовании и трудоустроиться"

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