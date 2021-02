Пандемия в ФРГ: можно ли остановить на границе мутации коронавируса?

На въездах в Германию на границах с Чехией и австрийским Тиролем выстроились длинные пробки: в ночь с субботы на воскресенье, 14 февраля, немецкая полиция ввела контроль на всех основных транспортных магистралях, ведущих из этих стран. А Австрия, в свою очередь, на пограничном перевале Бреннер ограничила въезд грузовиков на свою территорию из Италии с тем, чтобы Тироль, через который транзитом идет главный грузопоток с юга на север Европы, не превратился в огромную парковку.

Причина этих мер - коронавирус. Точнее, его широко распространенные в Чехии, Словакии и в австрийской части Тироля английские и южноафриканские мутации, проникновения которых в Германию стараются не допустить немецкие власти. Введение ими строгого пограничного контроля, а фактически - запрета на въезд в Германию вызвало острую реакцию, причем, по обе стороны немецких границ.

Эпидемия коронавируса в Германии идет на спад

В Германии, живущей с осени прошлого года сначала в условиях мягкого, а с середины декабря - почти тотального локдауна, коронавирус постепенно сдает свои позиции. Например, в понедельник утром, 15 февраля, на сайте государственного Института имени Роберта Коха (RKI) была информация лишь о 4426 новых положительных тестах на SARS-CoV-2 за истекшие сутки. Это весьма низкое число - даже с учетом того, что по воскресеньям информацию в RKI передают не все здравотделы местных органов власти.

Но еще важнее считается в Германии кумулятивный семидневный показатель новых случаев заражений на 100 тысяч населения (7-Tage-Inzidenz). Сейчас он, по данным RKI, составляет 58,9. Когда этот показатель станет ниже 50, говорят эксперты, эпидемия окажется под контролем, то есть здравотделы будут способны отслеживать все цепочки заражения. А когда он опустится ниже 35, власти обещают отменить изрядно надоевшие немцам карантинные ограничения.

При нынешних темпах снижения кумулятивного семидневного показателя это может произойти уже в начале или в середине марта. Но при одном условии: если Германию не накроет, как это произошло в некоторых соседних странах, волна заражений мутациями коронавируса, которые считаются значительно более заразными, чем исходный вариант.

Во избежание этого немецкие власти и приняли решение фактически закрыть въезд в страну из Австрии, Словакии и Чехии, в которой, например, в приграничном с Германией районе Хеб упомянутый кумулятивный семидневный показатель составляет 1100 на 100 тысяч населения. В Чехии свирепствует британская мутация коронавируса, в австрийском Тироле - южноафриканская.

Кому еще можно въезжать в Германию?

Если бы в Саксонии были такие показатели заражений как в Хебе, заметил премьер-министр этой федеральной земли, граничащей с Чехией, Михаэль Кречмер (Michael Kretschmer), мы бы не только магазины закрыли, но и ввели комендантский час. "Если же на чешской стороне поступают иначе, - добавил он, - то и мы вынуждены защищаться по-другому". Недопустимо, считает саксонский премьер, что по одну сторону границы школы и большинство магазинов закрыты, а по другую - народ развлекается. В британской мутации Кречмер видит "экстремальную угрозу".

Примерно такие же аргументы озвучил и федеральный министр внутренних дел Хорст Зеехофер (Horst Seehofer), объявляя о решении закрыть переходы с Чехией, значительную часть германо-австрийской границы, и въезд в Германию жителей Словакии. В Чехии и Тироле делают слишком мало для того, чтобы ограничить распространение коронавирусной инфекции, вторил ему премьер-министр Баварии Маркус Зёдер (Markus Söder), которого немало экспертов считают одним из наиболее вероятных претендентов на пост следующего канцлера ФРГ.

С ноля часов в воскресенье, 14 февраля, въезд в Германию из Чехии, Словакии и австрийского Тироля закрыт. Исключение было сделано для граждан Германии и иностранцев, имеющих вид на жительство и прописанных в ФРГ, а также членов их "коренной" семьи, к которой относятся несовершеннолетние дети и, например, законная жена, но не гражданская супруга или супруг.

Разрешили пересекать немецкую границу также иностранцам, работающим в немецкой системе здравоохранения и на сезонных работах в сельском хозяйстве. Водителям грузовиков въезд в Германию разрешен при условии наличия заверенной у врача справки о негативном тестена коронавирус, сделанном не позднее 48 часов до пересечения границы и на трех языках: немецком, английском и языке страны происхождения водителя.

Из-за закрытых границ может остановиться немецкий автопром

По данным Федерального агентства занятости (Bundesagentur für Arbeit), примерно 45 тысяч официально трудоустроенных в Германии - это жители приграничных районов Чехии и Австрии, которые ежедневно ездят на работу через границу. В одну только Баварию каждый день приезжают - точнее, приезжали еще на прошлой неделе - 23 тысячи чехов. Они работают не только в немецких больницах и ухаживают за немецкими стариками, но и стоят у конвейера на немецких автомобильных заводах, сидят за рулем немецких грузовиков, строят немецкие дома.

Особенно сильно пограничные меры немецких властей встревожили Объединение немецкой автомобильной промышленности (VDA), представитель которого уже в воскресенье объявил о "драматическом положении", в котором рискуют оказаться немецкие автомобильные заводы, в первую очередь, те, что расположены вблизи восточных и южных границ ФРГ - в Ингольштадте (Audi), Регенсбурге (BMW), Дингольфинге (BMW), Цвикау (Volkswagen) и Лейпциге (Porsche, BMW).

И дело даже не в неожиданно возникшем дефиците рабочих рук, а в том, что немецкая автоиндустрия зависит от поставок комплектующих деталей из целого ряда стран - Чехии, Словакии, Румынии, Венгрии, северной Италии. А значит, простои грузовиков на границе могут обернуться серьезными сбоями и даже остановкой целых производств уже на этой неделе.

Причина в том, что поставки комплектующих организованы сразу по двум принципам - "just in time" и "just in sequence", то есть необходимые детали доставляются грузовиками не только тогда, когда они требуются на конвейере, но и в определенном порядке. Нарушение этих принципов имеет такие же негативные последствия, как и отсутствие нужных комплектующих, указывают в VDA.

Брюссель Берлину не указ?

Резко отреагировали на меры немецких властей не только в затронутых соседних странах, но и в Еврокомиссии. Австрийский министр иностранных дел пожаловался своему немецкому коллеге, сказав ему, что такие "бьющие через цель меры приносят больше вреда, чем пользы".

Несмотря на растущую эпидемию многие чехи выступают против карантинных ограничений

В Чехии, которая и сама сильно ограничивает движение через свою

территорию, стали требовать от своих властей "возмездия" Германии. "Немцы защищают свои собственные национальные интересы, и если бы наше правительство было дееспособным, оно действовало бы также", - говорится в обращении инициативы чешских рестораторов Chcípl Pes, выступающей за отмену карантинных ограничений. Рестораторы предлагают в ответ на действия Германии запретить чехам выезжать в Саксонию и Баварию для работы в системе немецкого здравоохранения и задействовать их в отечественных больницах.

Раскритиковала меры властей Германии и комиссар ЕС по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес. При всем понимании страха перед мутациями вируса она убеждена, что закрытые границы их не остановят. "Я считаю ошибкой, что мы возвращаемся к Европе закрытых границ, как это было в марте 2020 года", - заявила Кириакидес в интервью газете Augsburger Allgemeine.

На Хорста Зеехофера, однако, критика его мер впечатления не произвела. "Хватит", - прокомментировал он в интервью бульварной газете Bild требования Брюсселя смягчить карантинные меры в Германии. Еврокомиссия, по его словам, сама "совершила достаточно ошибок" при заказе вакцин от коронавируса.

