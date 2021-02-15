 Пандемия в ФРГ: можно ли остановить на границе мутации коронавируса? | Анализ событий в политической жизни и обществе Германии | DW | 16.02.2021

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Германия

Пандемия в ФРГ: можно ли остановить на границе мутации коронавируса?

Во избежание волны новых заражений мутациями коронавируса немецкие власти запретили въезд в Германию жителям Чехии, Словакии и австрийского Тироля. DW - о том, почему запрет может ударить и по автопрому ФРГ.

Пробка на въезде в Германию из Чехии

Пробка на въезде в Германию из Чехии растянулась на многие километры

На въездах в Германию на границах с Чехией и австрийским Тиролем выстроились длинные пробки: в ночь с субботы на воскресенье, 14 февраля, немецкая полиция ввела контроль на всех основных транспортных магистралях, ведущих из этих стран. А Австрия, в свою очередь, на пограничном перевале Бреннер ограничила въезд грузовиков на свою территорию из Италии с тем, чтобы Тироль, через который транзитом идет главный грузопоток с юга на север Европы, не превратился в огромную парковку.

Причина этих мер - коронавирус. Точнее, его широко распространенные в Чехии, Словакии и в австрийской части Тироля английские и южноафриканские мутации, проникновения которых в Германию стараются не допустить немецкие власти. Введение ими строгого пограничного контроля, а фактически - запрета на въезд в Германию вызвало острую реакцию, причем, по обе стороны немецких границ.

Эпидемия коронавируса в Германии идет на спад

В Германии, живущей с осени прошлого года сначала в условиях мягкого, а с середины декабря - почти тотального локдауна, коронавирус постепенно сдает свои позиции. Например, в понедельник утром, 15 февраля, на сайте государственного Института имени Роберта Коха (RKI) была информация лишь о 4426 новых положительных тестах на SARS-CoV-2 за истекшие сутки. Это весьма низкое число - даже с учетом того, что по воскресеньям информацию в RKI передают не все здравотделы местных органов власти.

Институт имени Роберта Коха в Берлине

Институт имени Роберта Коха в Берлине

Но еще важнее считается в Германии кумулятивный семидневный показатель новых случаев заражений на 100 тысяч населения (7-Tage-Inzidenz). Сейчас он, по данным RKI, составляет 58,9. Когда этот показатель станет ниже 50, говорят эксперты, эпидемия окажется под контролем, то есть здравотделы будут способны отслеживать все цепочки заражения. А когда он опустится ниже 35, власти обещают отменить изрядно надоевшие немцам карантинные ограничения.

При нынешних темпах снижения кумулятивного семидневного показателя это может произойти уже в начале или в середине марта. Но при одном условии: если Германию не накроет, как это произошло в некоторых соседних странах, волна заражений мутациями коронавируса, которые считаются значительно более заразными, чем исходный вариант.

Во избежание этого немецкие власти и приняли решение фактически закрыть въезд в страну из Австрии, Словакии и Чехии, в которой, например, в приграничном с Германией районе Хеб упомянутый кумулятивный семидневный показатель составляет 1100 на 100 тысяч населения. В Чехии свирепствует британская мутация коронавируса, в австрийском Тироле - южноафриканская.

Кому еще можно въезжать в Германию?

Если бы в Саксонии были такие показатели заражений как в Хебе, заметил премьер-министр этой федеральной земли, граничащей с Чехией, Михаэль Кречмер (Michael Kretschmer), мы бы не только магазины закрыли, но и ввели комендантский час. "Если же на чешской стороне поступают иначе, - добавил он, - то и мы вынуждены защищаться по-другому". Недопустимо, считает саксонский премьер, что по одну сторону границы школы и большинство магазинов закрыты, а по другую - народ развлекается. В британской мутации Кречмер видит "экстремальную угрозу".

Очередь желающих сделать тест на коронавирус на границе Чехии с Германией

Очередь желающих сделать тест на коронавирус на границе Чехии с Германией

Примерно такие же аргументы озвучил и федеральный министр внутренних дел Хорст Зеехофер (Horst Seehofer), объявляя о решении закрыть переходы с Чехией, значительную часть германо-австрийской границы, и въезд в Германию жителей Словакии. В Чехии и Тироле делают слишком мало для того, чтобы ограничить распространение коронавирусной инфекции, вторил ему премьер-министр Баварии Маркус Зёдер (Markus Söder), которого немало экспертов считают одним из наиболее вероятных претендентов на пост следующего канцлера ФРГ.

С ноля часов в воскресенье, 14 февраля, въезд в Германию из Чехии, Словакии и австрийского Тироля закрыт. Исключение было сделано для граждан Германии и иностранцев, имеющих вид на жительство и прописанных в ФРГ, а также членов их "коренной" семьи, к которой относятся несовершеннолетние дети и, например, законная жена, но не гражданская супруга или супруг.

Разрешили пересекать немецкую границу также иностранцам, работающим в немецкой системе здравоохранения и на сезонных работах в сельском хозяйстве. Водителям грузовиков въезд в Германию разрешен при условии наличия заверенной у врача справки о негативном тестена коронавирус, сделанном не позднее 48 часов до пересечения границы и на трех языках:  немецком, английском и языке страны происхождения водителя.

Из-за закрытых границ может остановиться немецкий автопром

По данным Федерального агентства занятости (Bundesagentur für Arbeit), примерно 45 тысяч официально трудоустроенных в Германии - это жители приграничных районов Чехии и Австрии, которые ежедневно ездят на работу через границу. В одну только Баварию каждый день приезжают - точнее, приезжали еще на прошлой неделе - 23 тысячи чехов. Они работают не только в немецких больницах и ухаживают за немецкими стариками, но и стоят у конвейера на немецких автомобильных заводах, сидят за рулем немецких грузовиков, строят немецкие дома.

На заводе Porsche в Лейпциге

На заводе Porsche в Лейпциге

Особенно сильно пограничные меры немецких властей встревожили Объединение немецкой автомобильной промышленности (VDA), представитель которого уже в воскресенье объявил о "драматическом положении", в котором рискуют оказаться немецкие автомобильные заводы, в первую очередь, те, что расположены вблизи восточных и южных границ ФРГ - в Ингольштадте (Audi), Регенсбурге (BMW), Дингольфинге (BMW), Цвикау (Volkswagen) и Лейпциге (Porsche, BMW).

И дело даже не в неожиданно возникшем дефиците рабочих рук, а в том, что немецкая автоиндустрия зависит от поставок комплектующих деталей из целого ряда стран - Чехии, Словакии, Румынии, Венгрии, северной Италии. А значит, простои грузовиков на границе могут обернуться серьезными сбоями и даже остановкой целых производств уже на этой неделе.

Причина в том, что поставки комплектующих организованы сразу по двум принципам - "just in time" и "just in sequence", то есть необходимые детали доставляются грузовиками не только тогда, когда они требуются на конвейере, но и в определенном порядке. Нарушение этих принципов имеет такие же негативные последствия, как и отсутствие нужных комплектующих, указывают в VDA.

Брюссель Берлину не указ?

Резко отреагировали на меры немецких властей не только в затронутых соседних странах, но и в Еврокомиссии. Австрийский министр иностранных дел пожаловался своему немецкому коллеге, сказав ему, что такие "бьющие через цель меры приносят больше вреда, чем пользы".

Демонстрация противников карантинных ограничений в Праге 10 января

Несмотря на растущую эпидемию многие чехи выступают против карантинных ограничений

В Чехии, которая и сама сильно ограничивает движение через свою
 территорию, стали требовать от своих властей "возмездия" Германии. "Немцы защищают свои собственные национальные интересы, и если бы наше правительство было дееспособным, оно действовало бы также", - говорится в обращении инициативы чешских рестораторов Chcípl Pes, выступающей за отмену карантинных ограничений. Рестораторы предлагают в ответ на действия Германии запретить чехам выезжать в Саксонию и Баварию для работы в системе немецкого здравоохранения и задействовать их в отечественных больницах.

Раскритиковала меры властей Германии и комиссар ЕС по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес. При всем понимании страха перед мутациями вируса она убеждена, что закрытые границы их не остановят. "Я считаю ошибкой, что мы возвращаемся к Европе закрытых границ, как это было в марте 2020 года", - заявила Кириакидес в интервью газете Augsburger Allgemeine.

На Хорста Зеехофера, однако, критика его мер впечатления не произвела. "Хватит", - прокомментировал он в интервью бульварной газете Bild требования Брюсселя смягчить карантинные меры в Германии. Еврокомиссия, по его словам, сама "совершила достаточно ошибок" при заказе вакцин от коронавируса.

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    Автор: Максим Нелюбин


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