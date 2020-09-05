 Автопром ФРГ в условиях пандемии перестал быть мотором экономики страны | Экономические новости из Германии | DW | 07.09.2020

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Экономика

Автопром ФРГ в условиях пандемии перестал быть мотором экономики страны

Автомобильная промышленность Германии пострадала от пандемии коронавируса сильнее других отраслей, заявил Институт немецкой экономики (IW).

Сборка автомобилей Mercedes-Benz в Зиндельфингене

Сборка автомобилей Mercedes-Benz в Зиндельфингене

Автомобильная промышленность Германии больше не является определяющей для экономического роста страны, это показало исследование Института немецкой экономики (IW). Пандемия коронавируса SARS-CoV-2 нанесла автомобилестроительной отрасли более крупный ущерб, чем другим сферам, пишет в понедельник, 7 сентября, издание Handelsblatt, ссылаясь на результаты исследования IW.

По этим данным, в начале пандемии существенно пострадали глобальные цепи поставок автопрома. Затем отрасль столкнулась с резким падением спроса, который восстанавливается очень медленно. Ситуацию осложняют уже имеющиеся серьезные избытки мощностей и технологические преобразования.

Автопром - больше не локомотив роста немецкой экономики

"В результате автомобильной индустрии впервые за десятилетие вновь предстоят ощутимые корректировки в сфере персонала, и она пока перестанет быть локомотивом роста в Германии", - указали далее эксперты.

8 сентября в Ведомстве федерального канцлера состоится совещание представителей автопрома с правительством ФРГ и представителями земельных властей. В Христианско-социальном союзе (ХСС), входящем в правящую коалицию, призвали предоставить дополнительную помощь автомобилестроителям и поддержать развитие электроавтомобилей в Германии. Между тем канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) не считает необходимым расширение уже существующего пакета помощи.

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    Автор: Марина Барановская


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