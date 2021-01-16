Опрос: Немцы полагают, что шансы Зёдера стать канцлером ФРГ повысились

Шансы премьер-министра Баварии Маркуса Зёдера (Markus Söder) выдвинуться кандидатом на пост канцлера ФРГ повысились после того, как председателем Христианско-демократического союза (ХДС) - правящей партии, входящей в блок с партией Зёдера, Христианско-социальным союзом (ХСС), - был избран премьер федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия - Армин Лашет (Armin Laschet). Такого мнения придерживается почти каждый второй немец, свидетельствуют опубликованные в понедельник, 18 января, данные опроса, проведенного социологическим институтом Civey по заказу газеты Augsburger Allgemeine.

Согласно результатам опроса, в улучшении шансов Зёдера, занимающего также пост председателя ХСС, уверены 48,5 процента респондентов, лишь 18,4 придерживаются противоположного мнения. Наиболее высоко шансы Зёдера оценивают сторонники блока ХДС/ХСС (55,2 процента), наименее - приверженцы правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) - 37,6 процента.

Армин Лашет заменит на посту председателя ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer). После избрания председателем партии Лашет оставил открытым вопрос о том, будет ли он выдвигаться кандидатом на пост канцлера Германии. Он сказал, что обсудит этот вопрос с ХСС в феврале.

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