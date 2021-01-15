 Чего ждать России от нового лидера ХДС - Армина Лашета? | Анализ событий в политической жизни и обществе Германии | DW | 16.01.2021

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Германия

Чего ждать России от нового лидера ХДС - Армина Лашета?

Премьер-министр федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия Армин Лашет избран новым председателем ХДС - партии Ангелы Меркель. DW - о человеке, который может стать и будущим канцлером Германии.

Армин Лашет и Ангела Меркель показывают пальцами в одну сторону

Пойдет ли Армин Лашет той же дорогой что и Ангела Меркель?

Одной политической интригой стало в Германии меньше. В субботу, 16 января, на проходившем из-за коронавируса в виртуальном пространстве съезде Христианско-демократического Союза - партии Ангелы Меркель (Angela Merkel) - избран новый председатель ХДС взамен не оправдавшей надежд  Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer), которой канцлер два года назад передала бразды партийного правления.

Но куда большая политическая интрига - кто унаследует Ангелу Меркель на посту канцлера, с которого она окончательно решила уйти после четырех сроков во главе правительства Германии. Следующие выборы намечены на сентябрь. Как правило, кандидатом консерваторов на парламентских выборах в Германии становится именно лидер ХДС, но в этот раз все может быть иначе.

Как Рёттген помог Лашету обойти Мерца

На пост председателя ХДС претендовали трое мужчин: глава внешнеполитического комитета бундестага Норберт Рёттген (Norbert Röttgen), премьер-министр самой большой по численности населения федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия Армин Лашет (Armin Laschet) и вернувшийся из бизнеса в политику Фридрих Мерц (Friedrich Merz), в свое время проигравший Ангеле Меркель борьбу за власть в парламентской фракции консерваторов.

На выбор были три кандидата - Фридрих Мерц (слева), Армин Лашет и Норберт Рёттген

На выбор были три кандидата - Фридрих Мерц (слева), Армин Лашет и Норберт Рёттген

Рёттген с самого начала считался аутсайдером, но в первом туре получил вполне достойные 224 голоса. И именно его сторонники предопределили победу Армина Лашета в решающем втором туре, в который он вышел, уступая Фридриху Мерцу пять голосов: 380 против 385.

Фаворит канцлера

Лашет - близкий и верный союзник Ангелы Меркель, которая остается самым популярным политиком в ФРГ. Кроме того, на выборы председателя ХДС он шел в тандеме с Йенсом Шпаном (Jens Spahn) - молодым и амбициозным министром здравоохранения ФРГ, рейтинг которого волна коронавируса вынесла на второе место после канцлера.

В 2017 году Ангела Меркель вручает букет цветов, поздравляя Армина Лашета с победой на выборах в Северном Рейне - Вестфалии

В 2017 году Ангела Меркель тепло поздравляла Армина Лашета с победой на выборах в Северном Рейне - Вестфалии

Сама Ангела Меркель от рекомендаций воздерживалась, но глава ее администрации, влиятельный закулисный политический менеджер Хельге Браун (Helge Braun) высказывался в пользу человека, имеющего правительственный опыт. Такой человек - только Лашет. Рёттген, правда, тоже успел поработать в правительстве, но был смещен в свое время канцлером с поста министра экологии, так что такой опыт говорит, скорее, не в его пользу.

Избрание Лашета на пост председателя главы ХДС означает продолжение либерально-центристского курса Меркель. Этот курс не по душе многим консервативно настроенным рядовым партийцам, но в лице Шпана - избранного на съезде заместителем Лашета - они получили достаточно консервативного представителя их интересов и идеалов.

Лашет терпимее многих относится к России

С избранием Лашета председателем ХДС можно рассчитывать на продолжение политики Меркель и во внешней политике, в том числе, в отношении России. Из всех кандидатов, претендовавших на роль лидера консерваторов, Лашет был самым умеренным критиком Кремля, а в былые времена и откровенно ему симпатизировал.

На строительстве газопровода Северный поток - 2

Армин Лашет никогда не ставил под вопрос завершение строительства газопровода "Северный поток - 2"

В отличие от Рёттгена и Мерца, он, например, никогда не ставил под вопрос продолжение строительства газопровода "Северный поток - 2", остановить которое некоторые немецкие политики требовали - и требуют до сих пор - в ответ на отравление Алексея Навального и отказ российских властей расследовать это совершенное в России преступление.

Тем не менее, и Лашет потребовал от России тщательно разобраться с инцидентом и привлечь к ответственности виновных. "После этого нам потребуется единый европейский ответ, а не единоличное выступление, - такой, в котором Европа четко определит свою позицию по отношению к России", - заявил Лашет.

Санкции Запада против России, введенные за аннексию Крыма и поддержку восточноукраинских сепаратистов, он тоже поддерживает, хотя и ратует за их скорейшую отмену как только, по его словам, "начнет конструктивно развиваться минский процесс".

"Демонизация Путина - это не политика, а алиби для ее отсутствия"

Но по сравнению с другими консерваторами, Лашет терпимее относится к позиции России: говоря об аннексии Крыма в 2014 году, политик как-то заметил, что она, "конечно, нарушает международное право", но надо уметь "посмотреть на все глазами партнера по диалогу".

В 2019 году Армин Лашет открывал Петербургский диалог

В 2019 году Армин Лашет открывал "Петербургский диалог"

Лашет призывает искать пути выхода из тупика, в котором оказались отношения Европы и России. Однажды он раскритиковал царящий в Германии политический "климат, при котором любого, кто выступает с отличной от общепринятой точкой зрения по поводу России, объявляют или купленным "Газпромом", или сторонником российского президента Владимира Путина".

"Россия необходима для решения многих международных вопросов", а значит, с ней надо искать общие решения, например, для урегулирования конфликта в Сирии, считает Лашет. Он также высказывался против "демонизации" Москвы, называя критику в ее адрес однобокой, а картину сирийского конфликта, принятую в Германии, слишком поверхностной. "Демонизация Путина - это не политика, а алиби для ее отсутствия", - говорил Лашет в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung в марте 2014 года в разгар аннексии Крыма.

Может ли баварец с третьей попытки стать канцлером?

После избрания Лашета на пост председателя ХДС одной политической интригой стало в Германии меньше. Но осталась другая, причем, куда более важная: кто станет кандидатом консерватором в канцлеры на общефедеральных парламентских выборах, которые запланированы на сентябрь этого года. Обычно на этот пост баллотируется лидер ХДС. Но это только традиция, никакого закона нет.

Франц Йозеф Штраус (фото из архива)

Попытка Франца Йозефа Штрауса стать канцлером оказалась неудачной. Может быть получится у Маркуса Зёдера?

И в истории ФРГ уже были случаи, когда председатель ХДС уступал пальму первенства лидеру Христианско-социального Союза (ХСС) - баварскому партнеру христианских демократов по консервативному партийному блоку. Правда, две предыдущие попытки христианских демократов победить на выборах, уступив кандидатуру в канцлеры баварцу (в 1980 году Францу Йозефу Штраусу (Franz Josef Strauß), а в 2002 году Эдмунду Штойберу (Edmund Stoiber), оказались неудачными.

Но, может быть, с третьего раза получится? Подходящая кандидатура есть - энергичный премьер-министр Баварии Маркус Зёдер (Markus Söder). Сам он, разумеется, темнит, но многие в Германии считают, что у него самые предпочтительные шансы стать преемником Ангелы Меркель на посту канцлера.

В социологических исследованиях Зёдер - с 54 процентами - лидирует в ответе на вопрос, кого жители Германии хотели бы видеть следующим канцлером. Рейтинг Армина Лашета - 28 процентов, что даже меньше, чем у его бывших соперников на выборах председателя партии. Таковы результаты опроса второго канала телевидения ФРГ (ZDF), опубликованные накануне, 15 января.

Кандидатом в канцлеры не обязательно должен быть лидер партии

Впрочем, нет в Германии и закона, обязывающего выдвигать кандидатом в канцлеры именно председателя партии, то есть, в данном случае Лашета или Зёдера. На это обстоятельство обращают внимание очень влиятельные в среде консерваторов председатель бундестага Вольфганг Шойбле (Wolfgang Schäuble) и глава парламентской фракции ХДС/ХСС Ральф Бринкхаус (Ralph Brinkhaus). "В ХДС/ХСС есть несколько персон, которым я бы доверил такую задачу", - сказал Бринкхаус, явно имея в виду Йенса Шпана.

Йенс Шпан

Йенс Шпан тоже еще имеет шансы стать кандидатом консерваторов в канцлеры

Молодой и энергичный, консерватор-прагматик Шпан, считают симпатизирующие ему в ХДС, не просто продолжал бы на посту канцлера политику Меркель, как это собирается делать Армин Лашет, но и внес бы некоторые коррективы, способные сделать облик партии более узнаваемым и отточенным. И, кстати, в упомянутом опросе ZDF Йенс Шпан также опережает всех прочих христианских демократов с показателем в 32 процента.

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  • Ангела Меркель

    Ангела Меркель: 15 лет во главе правительства Германии

    Не оратор

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  • Предвыборный плакат ХДС в 2017 году

    Ангела Меркель: 15 лет во главе правительства Германии

    "Мамочка"

    Со временем немцы начинают называть Меркель "мамочкой". Не "матерью", а "мамочкой нации". Это звучит немного иронично, но в то же время с любовью и старомодно, ведь современные дети не называют "мамочкой" свою маму. Но мамочка заботится обо всех, благодаря ей никому не нужно чего-то бояться. Обратная сторона медали: под руководством "мамочки" дети навсегда остаются детьми. Не всем это нравится.

  • Ангела Меркель 9 сентября 2015 года фотографируется в Берлине с сирийским беженцем Анасом Модамани

    Ангела Меркель: 15 лет во главе правительства Германии

    "Мы справимся"

    Наверное, ни одно высказывание Меркель не вызвало в немецком обществе так много противоречивых реакций, как фраза: "Мы справимся". Когда в 2015 году канцлер приняла решение открыть границы ФРГ для беженцев, для одних она стала почти святой, другие обрушились на нее с резкой критикой. Полярными оценки миграционной политики Меркель остаются по сей день.

  • Меркель на обложке журнала

    Ангела Меркель: 15 лет во главе правительства Германии

    "Человек года"

    Журнал Time в 2015 году назвал Меркель "человеком года". Среди заслуг Меркель издание выделяет борьбу с дефолтом Греции, действия в условиях миграционного кризиса и после терактов в Париже. По мнению редакции, "Меркель привлекла внимание к иной шкале ценностей - человечности, щедрости, терпимости - чтобы показать, как возможности Германии могут быть использованы в созидательных целях".

  • Слева направо: Аннегрет Крамп-Карренбауэр, Ангела Меркель, Урсула фон дер Ляйен, Юлия Клёкнер

    Ангела Меркель: 15 лет во главе правительства Германии

    Женщины у руля

    Меркель стала первой женщиной на посту канцлера ФРГ. Но и некоторым другим немецким женщинам благодаря ее поддержке удалось сделать стремительную политическую карьеру. Например, Аннегрет Крамп-Карренбауэр, ставшей министром обороны, Урсуле фон дер Ляйен, возглавившей Еврокомиссию, или Юлии Клёкнер, занявшей пост министра сельского хозяйства.

  • Дональд Трамп и Ангела Меркель

    Ангела Меркель: 15 лет во главе правительства Германии

    Интересы государства

    Меркель не любит говорить о том, что она думает о политике или личных качествах "проблемных" глав государств и правительств других стран. В отношении с ними она всегда руководствуется интересами государства.

  • Ангела Меркель в супермаркете

    Ангела Меркель: 15 лет во главе правительства Германии

    Не страдает тщеславием

    Меркель знает, сколько стоит литр молока в супермаркете. За годы своего правления она не утратила связи с реальностью. На этом фото она в 2014 году посещает берлинский супермаркет вместе с главой китайского правительства Ли Кэцяном. Однако фотографы не раз заставали и ее одну в магазинах за обычными покупками.

  • Йоахим Зауэр и Ангела Меркель

    Ангела Меркель: 15 лет во главе правительства Германии

    Меркель на досуге

    О личной жизни Меркель почти ничего не известно, она не любит об этом рассказывать. Например, известно, что она и ее муж Йоахим Зауэр, тоже физик по профессии, почти каждый год проводили пасхальные праздники на итальянском острове Искья. В нынешнем году из-за пандемии коронавируса от этого пришлось отказаться.

  • Ангела Меркель одевает защитную маску

    Ангела Меркель: 15 лет во главе правительства Германии

    Пандемия коронавируса

    Пандемия коронавируса многое изменила в Германии, не только привычки канцлера проводить отпуск. Ее манера безэмоционально и прагматично принимать решения в борьбе с пандемией не раз подвергалась критике, но в то же время положительно сказалась на рейтинге Меркель.

  • Ангела Меркель

    Ангела Меркель: 15 лет во главе правительства Германии

    Последний год у власти

    Два года назад Меркель объявила о том, что не собирается участвовать в следующих выборах в бундестаг в сентябре 2021 года. До этого срока она планирует возглавлять правительство ФРГ. Если ничего не произойдет, то Меркель пробудет у власти 16 лет, на два года меньше, чем Гельмут Коль.

    Автор: Кристоф Хассельбах


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