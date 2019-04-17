 В Германии судят новых нарушителей режима санкций против России | Анализ событий в политической жизни и обществе Германии | DW | 14.12.2020

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Германия

В Германии судят новых нарушителей режима санкций против России

В Высшем земельном суде Гамбурга начинается процесс по делу двух выходцев из экс-СССР, обвиняемых в запрещенных Евросоюзом поставках в Россию товаров двойного назначения.

Российская межконтинентальная баллистическая ракета Сармат

Российская межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат"

На скамье подсудимых в Высшем земельном суде Гамбурга - два Александра. Фамилия одного начинается на С, другого - на О. Первому 41 год, он выходец из Казахстана, второму - 40 лет, в Германию он приехал из Кыргызстана. Оба граждане ФРГ. Скорее всего, они российские немцы, которым после переезда в Германию практически автоматом дают немецкое гражданство и не требуют при этом отказываться от прежнего.

Главный обвиняемый - Александр С. Ему вменяют в вину, что в период с 2015 до 2018 года он продал и поставил одному российскому предприятию военно-промышленного комплекса 15 металлообрабатывающих станков, пригодных для производства ракетной техники, на общую сумму в 8 млн евро. А в роли консультанта по экспортно-импортным операциям выступил Александр О., получивший за свои посреднические услуги 270 000 евро.

Следствие ведет Федеральная прокуратура

Дело обоих обвиняемых ведет Федеральная прокуратура, которая подключается к следствию только тогда, когда речь идет либо о преступлениях особенно крупных, либо о безопасности государства.

Высший земельный суд Гамбурга

Высший земельный суд Гамбурга

Согласно обвинительному заключению, Александр С. еще с 2009 года занимался куплей-продажей машиностроительного оборудования, создав для этого собственное экспортно-импортное ООО. Его партнером был некий Сергей К., руководитель одного российского предприятия, контакт с которым помог установить Александр О.

Импорт по заказу российских спецслужб

По данным следствия, по поручению российских спецслужб этот Сергей К. занимался целенаправленным поиском и приобретением зарубежного промышленного оборудования для предприятий российского ВПК.

Танк сепаратистов с российским флагом

Вблизи Донецка, июль 2015 года

И начиная с января 2015 года Сергей К. несколько раз заказывал у Александра С. специальные металлообрабатывающие станки, подпадающие под постановление ЕС от 2009 года о товарах двойного - военного и гражданского - назначения. Согласно же постановлению ЕС 833/2014 от 31 июля 2014 года о введении санкций против России за аннексию Крыма и поддержку восточноукраинских сепаратистов, экспорт таких изделий в Россию запрещен.

Чтобы обойти запрет и ввести в заблуждение немецких таможенников, в сопроводительных документах в качестве покупателя указывались вполне безобидные, сугубо гражданские фирмы в Екатеринбурге, с которыми умел "договориться" Сергей К. На самом же деле товар поставлялся расположенному неподалеку от города предприятию по производству ракетной техники, входящему в состав одного российского военно-промышленного концерна. Последняя из в общей сложности семи "посылок" была доставлена покупателю в январе 2018 года.

Нарушение режима санкций - подсудное дело

Александр С. был арестован 12 февраля 2020 года и с тех пор содержится в следственном изоляторе. Александра О. арестовали 2 июня, но уже на следующий день отпустили под подписку до начала судебного процесса.

Немецкие полицейские во время обыска

Обыски проводились в Баварии, Берлине и Саксонии

Как сообщает немецкая юридическая контора Rödl & Partner, которая, среди прочего, консультирует фирмы в сфере германо-российских торгово-экономических связей, в феврале 2020 года были произведены обыски в Баварии, Берлине и Саксонии в 12 помещениях, принадлежащих как коммерческим предприятиям, так и не подпадающим под подозрения частным лицам, по результатам которых и был арестован обвиняемый. "Нарушение режима санкций в отношениях с Россией может обернуться тюремным заключением", - предупреждает юридическая контора.

Декабораны в ручной клади

В самом деле. В Высшем земельном суде Гамбурга предстоящий процесс уже не первый такого рода. В январе 2020 года здесь был вынесен приговор россиянину Владимиру Д., проживавшему до ареста на юге Германии. С 2000 года у него - инженера по образованию - была своя маленькая фирма, занимавшаяся экспортом оборудования.

Следователи смогли доказать, что Владимир Д. в нарушение правил экспорта из ЕС изделий двойного назначения и эмбарго на поставки в Россию товаров для военного применения продал российским заказчикам прессы для горячего изостатического прессования, которые применяются в аэрокосмической сфере, а также порции декаборанов.

Декабораны - это высокотоксичные боросодержащие химические соединения, которые используются при изготовлении ракетного топлива и взрывчатки. Эти вещества Владимир Д. отправлял покупателям по почте, декларируя как клей, а также перевозил лично в самолете в ручной клади. Его клиентами в России были Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов (ВИАМ), а также одно из московских подразделений оборонного концерна Ростех - Государственный научно-исследовательский институт химии и технологии элементоорганических соединений (ГНИИХТЭОС).

В тот раз судьи приговорили нарушителя санкционного режима к семи годам лишения свободы и конфисковали активы его фирмы на сумму около 1,5 млн евро. Новый судебный процесс, начинающийся в Гамбурге 14 декабря, продлится ориентировочно до 17 февраля. Пока запланированы 15 заседаний. 

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    Автор: Ирина Филатова


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