 Комментарий: ″Северный поток - 2″ можно строить, но строить не получается | Экономика в Германии и мире: новости и аналитика | DW | 15.01.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Экономика

Комментарий: "Северный поток - 2" можно строить, но строить не получается

Оператор газопровода отложил работы на неопределенный срок, хотя все разрешения получены. Из-за выборов в ФРГ у "Газпрома" закрывается окно возможностей, считает Андрей Гурков.

Российское судно-трубоукладчик Фортуна

Российское судно-трубоукладчик "Фортуна" так и не смогло начать 15 января достройку "Северного потока - 2"

В сильно затянувшемся сериале под названием "Попытки достроить "Северный поток - 2" - новый эпизод с очередным поворотом интриги. Выходит немецкий регулятор и говорит: вот вам разрешение, можете начинать работы хоть сейчас. На это оператор будущего газопровода отвечает: нам тут технику еще надо наладить, мы пока начинать не будем и даже не знаем, когда начнем.

Немецкий регулятор отменяет ограничения для работы Nord Stream 2     

Примерно так можно описать суть двух новостей, пришедших в один и тот же день - 15 января. Первое сообщение - о том, что Федеральное ведомство по морскому судоходству и гидрографии выдало новое, расширенное разрешение на прокладку "Северного потока - 2" в водах Германии. Прежнее из экологических соображений позволяло вести подводные работы в исключительной экономической зоне ФРГ только с мая по сентябрь, новое сняло временные ограничения: строить при определенных условиях можно отныне круглый год.

Андрей Гурков

Андрей Гурков

Ценность этого решения в том, что оно позволяет "Газпрому" немедленно приступить к работам в водах Дании, которая дала зеленый свет прокладке трубопровода как раз с 15 января, чтобы - теоретически - уже в апреле дойти до экономической зоны ФРГ и в мае-июне завершить строительство.   

На фоне столь, казалось бы, значительной новости несколько затерялась другая: в ту же пятницу немецкая экономическая газета Handelsblatt со ссылкой на принадлежащую "Газпрому" швейцарскую компанию Nord Stream 2, оператора будущего газопровода, сообщила, что достройка "Северного потока - 2" откладывается на неопределенный срок. "Вероятно, в конце января или начале февраля мы сможем точнее оценить, когда начнем укладку труб", - цитирует издание представителя фирмы. Надо, мол, еще проверить техническое оборудование.

"Академик Черский" пришел, увидел и ушел

Такому неожиданному, если не сказать, сенсационному повороту можно, конечно, дать геополитическое объяснение: в Москве решили перед инаугурацией Джо Байдена воздержаться от демонстративного возобновления строительства, чтобы дать правительству Германии время уладить с новым президентом США вопрос о санкциях против газопровода. Однако тогда непонятно, почему российские государственные и окологосударственные СМИ еще буквально накануне тиражировали сообщения о том, что укладка труб в датских водах начнется с 15 января. Про церемонию в Вашингтоне было известно заранее.

Поэтому напрашивается другое, куда менее лестное для "Газпрома" объяснение: он в самый последний момент понял, что все еще технически не готов продолжать работы. В пользу этой версии говорит и краткосрочная замена судна-трубоукладчика. Мы-то все думали, что завершать строительство газопровода в более глубоких датских водах будет "Академик Черский" - пригнанный с Дальнего Востока, специально модернизированный (надо полагать, за немалые деньги) и долго тренировавшийся со вспомогательными судами у берегов Калининградской области российский трубоукладчик.

"Фортуне" понадобятся три месяца при идеальной погоде на Балтике

И действительно, 6 января стало известно, что "Академик Черский" с двумя судами сопровождения после месяца пребывания под Калининградом вернулся в зону достройки "Северного потока - 2" в исключительной экономической зоне Дании. Но не прошло и недели, как 11 января он полным ходом опять ушел на восток. И теперь оказывается, что вместо него достраивать "Северный поток - 2" будет другой российский трубоукладчик "Фортуна". Однако на нем, как неожиданно выяснила компания Nord Stream 2, еще нужно проверить техническое оборудование.

Такое развитие событий вызывает по меньше менее недоумение, хотя сериалы, казалось бы, уже приучили публику к самым несуразным сюжетным поворотам. Что это: особо хитроумная комбинация с целью обвести вокруг пальца американцев с их санкциями? Или все же свидетельство продолжающихся серьезных технических проблем на российских трубоукладчиках?

Выборы в бундестаг могут резко изменить отношение к газопроводу

В любом случае перенос на неопределенный срок начала достройки "Северного потока - 2" все больше закрывает остающееся у "Газпрома" окно возможностей. "Академик Черский" прокладывал бы трубы быстрее, чем это когда-то начнет делать "Фортуна", так что для завершения строительства понадобятся как минимум три месяца - при оптимальных условиях и идеальной погоде, чего в феврале-апреле на Балтике ждать не приходится.

А если газопровод не удастся достроить и, что не менее важно, сдать в эксплуатацию до конца сентября, до выборов в бундестаг, то окно возможностей, вполне вероятно, захлопнется. Ведь шансы социал-демократов войти в следующее правительство ФРГ весьма невелики. А в Германии именно они наиболее настойчиво и эффективно лоббируют интересы "Газпрома", что вновь доказало создание специального регионального фонда для обхода санкций США под фейковым предлогом заботы о климате.

Этот фонд, как и весь проект "Газпрома", очень резко критикуют "зеленые", а у них сейчас, судя по опросам, наилучшие шансы войти в правительственную коалицию с консерваторами, среди которых сторонников российского газопровода не так уж и много. Так что осенью официальное отношение Берлина к "Северному потоку - 2" может кардинально измениться. Тем более, если к этому времени "Фортуна" его все еще не достроит - будь то из-за санкций США или все новых технических проблем.

Автор: Андрей Гурков, экономический обозреватель Deutsche Welle

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

Смотрите также:

  • Судно-трубоукладчик швейцарской компании Allseas

    Европейский рынок газа: события и проекты 2020 года

    Когда достроят "Северный поток - 2"?

    Главная газовая интрига 2020 года: когда и как Россия достроит газопровод "Северный поток - 2"? Прокладка на Балтике оставшихся 160 километров может затянуться до 1-го квартала 2021 года. Санкции США заставили швейцарскую компанию Allseas отозвать свои суда-трубоукладчики (фото). Их призван заменить "Академик Черский", но ему потребовалась масштабная модернизация в дальневосточном порту Находка.

  • Украинская газокомпрессорная станция

    Европейский рынок газа: события и проекты 2020 года

    Украина сохранила газовый транзит

    Главное газовое событие года состоялось уже 1 января: начал действовать новый пятилетний договор о российских поставках в Евросоюз через Украину. Ради прекращения этого транзита строились "Северный поток - 2" и "Турецкий поток", но план Москвы сорвался. "Газпрому" пришлось гарантировать Киеву прокачку и оплату по возросшему тарифу 65 млрд кубометров в 2020 году и по 40 млрд в последующие годы.

  • Прокладка газопровода Eugal

    Европейский рынок газа: события и проекты 2020 года

    Eugal убытки не грозят

    Пока "Северный поток - 2" мощностью 55 млрд куб.м. в год простаивает, его продолжение по территории ФРГ до Чехии Eugal на 51 млрд продолжает строиться. Первую нитку сдали в декабре 2019 года, вторую проложат по плану до конца 2020 года. "Газпром" заранее забронировал мощности всего газопровода и платит независимо от объемов прокачки. Так что для его европейских партнеров это беспроигрышный проект.

  • Путин и Эрдоган на введении в строй Турецкого потока

    Европейский рынок газа: события и проекты 2020 года

    "Турецкий поток" пока недозагружен

    Вместо четырех ниток "Турецкого потока" проложили две по 15,75 млрд куб.м. Их ввели в строй на церемонии в Стамбуле 8 января президенты РФ и Турции. Одна, заменившая маршрут через Украину, Молдову, Румынию, Болгарию, снабжает западную часть Турции. Вторая в 2020 году останется полупустой: газопровод, способный прокачивать столь большие объемы через Сербию дальше в ЕС, в Болгарии еще только строят.

  • Символическая труба интерконнектора Греция-Болгария

    Европейский рынок газа: события и проекты 2020 года

    Азербайджанский газ для Болгарии

    Одновременно с "Балканским потоком", как в Софии называют продолжение "Турецкого потока", в Болгарии до конца 2020 года заработает магистральный газопровод IGB. Его строит болгаро-греко-итальянская компания ICGB при поддержке ЕС. Этот интерконнектор соединит газотранспортные системы Греции и Болгарии и позволит получать азербайджанский газ из трубопровода TAP, что снизит зависимость от "Газпрома".

  • Турецкий министр и греческий премьер при начале строительства TAP

    Европейский рынок газа: события и проекты 2020 года

    TAP продолжает TANAP

    В 2020 году заработает Трансадриатический газопровод TAP мощностью 10 млрд куб.м. Начало его строительства турецкий министр и греческий премьер праздновали в 2016 году. Он является продолжением законченного в 2019 году TANAP, по которому газ из Азербайджана через Грузию идет на запад Турции. Задача Южного газового коридора TANAP-TAP - обеспечивать топливом Грецию, Албанию и Италию в обход России.

  • Лидеры Кипра, Греции и Израиля дают старт газопроводу EastMed

    Европейский рынок газа: события и проекты 2020 года

    EastMed: израильский газ для ЕС

    2 января 2020 года лидеры Кипра, Греции и Израиля дали старт сооружению самого длинного в мире подводного газопровода EastMed мощностью 10 млрд куб.м. Он призван лет через пять обеспечить поставки из израильских морских месторождений "Левиафан" и "Тамар", а также кипрского "Афродита", через Крит и континентальную Грецию в Италию. А она для "Газпрома" - второй по размерам рынок в ЕС после Германии.

  • Нефтегазовые буровые платформы в Норвегии

    Европейский рынок газа: события и проекты 2020 года

    Baltic Pipe: норвежский газ для Польши

    Крупным покупателем российского газа пока является Польша. Но она не намерена продлевать истекающий к концу 2022 года договор с "Газпромом". Варшава делает ставку главным образом на поставки с норвежских морских месторождений (на снимке) по газопроводу Baltic Pipe через Данию и Балтику. Его сооружение в 2020-2022 годах станет еще одним крупным газовым проектом, получающим финансовую поддержку ЕС.

  • Строительство газопровода Balticconnector

    Европейский рынок газа: события и проекты 2020 года

    Финский рынок газа стал конкурентным

    В 2020 году начался качественно новый этап на финском газовом рынке: он стал конкурентным. "Газпром" перестал быть единственным поставщиком после окончания строительства (на снимке) трубопровода Balticconnector. Он соединил Финляндию с газотранспортной системой Эстонии, а через нее с газохранилищами в Латвии и Литве и с литовским СПГ-терминалом в Клайпеде. ЕС оплатил 75% проекта.

    Автор: Андрей Гурков


Смотреть видео 02:59

"Подушка безопасности": как немцы спасают "Северный поток - 2"

Аудио- и видеофайлы по теме

Секретный план Газпрома: "Северный поток - 2" хотят достроить в обход санкций США. DW Новости 07.12.20  

Немецкие социал-демократы влюблены в "Северный поток - 2": Александер Ламбсдорф "вТРЕНДde"  

Также по теме

Deutschland Berlin Fridays for Future Protest gegen Gaspipeline Nord Stream 2

Почему в Германии считают "фейковым" фонд для достройки "Северного потока-2" 13.01.2021

Попытка прикрыть механизм для обхода санкций США модным названием "Защита климата и экологии" вызвала в ФРГ бурную критику и ударила бумерангом по немецким социал-демократам.

Nord Stream 2 | Bauarbeiten Ostsee-Gaspipeline | Verlegeschiff Akademik Tscherski

Трубоукладчик "Академик Черский" вернулся к месту достройки "Северного потока - 2" 06.01.2021

Статус трубоукладчика, находящегося к югу от Борнхольма, свидетельствует об его "ограниченной маневренности". Неподалеку от "Академика Черского" располагается российское судно снабжения "Умка".

Deutschland Lubmin Nord Stream 2 Anlage

"Северный поток-2": строительство возобновлено после годового перерыва 11.12.2020

Российские суда маневрировали на Балтике, немецкие экологи и посол США в Берлине требовали остановки проекта. И тут представители Nord Stream 2 сообщили, что строительство газопровода возобновлено.

Реклама

Самые читаемые сегодня

Чем на Всебелорусское народное собрание Лукашенко ответит оппозиция  

Спор Украины и России по Крыму: к каким выводам пришел ЕСПЧ  

В метро только с прививкой от ковида? Когда и кому разблокируют соцкарты  

Новости

Экономисты прогнозируют на 2021 год 3,5-процентный рост ВВП ФРГ

В 2021 году ожидается 6-процентный рост немецкого экспорта

Представители немецкой промышленности полагают, что к уровню до пандемии экономика Германии вернется только в 2022 году. Однако уже в текущем году рост ВВП страны должен составить 3,5 процента.   

Курс биткойна упал на 15 процентов

Монета биткойна

После значительного роста на прошлой неделе курс важнейшей в мире криптовалюты вновь стал падать и снизился менее чем до 34 тысяч долларов.   

Deutsche Bank готов уплатить в США 100 млн долларов из-за обвинений в коррупции

Штаб-квартира Deutsche Bank во Франкфурте-на-Майне

По информации The New York Times, Deutsche Bank согласился уплатить более 100 млн долларов, чтобы уладить коррупционный скандал. Банк намерен заключить соглашение об отсрочке судебного преследования.   

Немецкие эксперты понизили прогноз роста экономики Германии

Пустые улицы Мюнхена во время второго локдауна

Немецкий институт экономических исследований ожидает в начале нынешнего года падение ВВП страны более чем на 2 процента. Продление локдауна замедлит восстановление, предостерегает другой институт.   

Контекст

Комментарий: "Северный поток - 2" можно строить, но строить не получается 15.01.2021

Российское судно-трубоукладчик Фортуна

Оператор газопровода отложил работы на неопределенный срок, хотя все разрешения получены. Из-за выборов в ФРГ у "Газпрома" закрывается окно возможностей, считает Андрей Гурков.   

ВВП Германии упал в 2020 году не так сильно, как опасались: на 5 процентов 14.01.2021

Флаг ФРГ с порванными краями

Крупнейшая экономика Европы прошла год пандемии лучше, чем кризис 2009 года, и успешнее, чем большинство стран ЕС. Инфляция была очень низкой, дефицит госбюджета резко вырос.    

Почему в Германии считают "фейковым" фонд для достройки "Северного потока-2" 13.01.2021

Пикет против Северного потока-2 экоактивистов движения Fridays for Future, 12 января, Берлин

Попытка прикрыть механизм для обхода санкций США модным названием "Защита климата и экологии" вызвала в ФРГ бурную критику и ударила бумерангом по немецким социал-демократам.   

В метро только с прививкой от ковида? Когда и кому разблокируют соцкарты 11.01.2021

В Москве открыто 70 пунктов вакцинации на базе городских поликлиник для взрослых

Социальные карты москвичей, дающие право бесплатного проезда в общественном транспорте, разблокируют при наличии прививки от COVID-19. Так ли это? И как относятся к этому в столице РФ?   

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно